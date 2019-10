Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás felkiáltással megszállták a Rijksmuseum környéki utakat.","shortLead":"London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálták tüntetők megbénítani a közlekedést, Amszterdamban lázadás...","id":"20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e241cce-955c-4341-b587-2834da441afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bf0261-bf7f-42b8-a442-60f18ebe0c54","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Londonban_es_Amszterdamban_tobb_tucat_klimatuntetot_allitottak_elo","timestamp":"2019. október. 07. 13:37","title":"Londonban és Amszterdamban több tucat klímatüntetőt állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Gyermekünk agya kezdetben egy csapat rendezetlen, egymáshoz még nem kapcsolódó sejtből áll. Ahogy telik az idő, ezeknek az idegsejteknek milliói kapcsolódnak egymáshoz, és a közöttük lévő kapcsolatok az ismétlés, a próbálkozás, az utánzás és a problémamegoldás hatására megszilárdulnak.","shortLead":"Gyermekünk agya kezdetben egy csapat rendezetlen, egymáshoz még nem kapcsolódó sejtből áll. Ahogy telik az idő, ezeknek...","id":"20191008_Hogyan_tanulnak_a_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7752e4fc-4bb3-4db0-a19d-4dd144b825fc","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191008_Hogyan_tanulnak_a_gyerekek","timestamp":"2019. október. 08. 14:15","title":"Hogyan tanulnak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen kilencvenhárom ország küldött nevezést nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra – jelentette be az Amerikai Filmakadémia.\r

\r

","shortLead":"Összesen kilencvenhárom ország küldött nevezést nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra – jelentette be az Amerikai...","id":"20191008_Kilencvenket_filmmel_versengunk_az_Oscarert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693f4be-5b1d-4ee0-ab66-7ab1e23e242c","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Kilencvenket_filmmel_versengunk_az_Oscarert","timestamp":"2019. október. 08. 09:16","title":"Kilencvenkét filmmel versengünk az Oscarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kell számítani a fővárosba vezető oldalon.","shortLead":"Torlódásra kell számítani a fővárosba vezető oldalon.","id":"20191008_baleset_karambol_m7_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20d3762-ca26-421b-8458-27bc651517e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_baleset_karambol_m7_autopalya","timestamp":"2019. október. 08. 07:26","title":"Öten mentek egymásba az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Trump új közel-keleti politikája: cserbenhagyja a kurdokat, és támogatja Erdogant.","shortLead":"Trump új közel-keleti politikája: cserbenhagyja a kurdokat, és támogatja Erdogant.","id":"20191007_Erdogan_szabat_kezet_kapott_a_kurd_milicia_szetveresere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed9b8e1-21a5-49c1-b07d-bf6078142320","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Erdogan_szabat_kezet_kapott_a_kurd_milicia_szetveresere","timestamp":"2019. október. 07. 16:31","title":"Erdogan szabat kezet kapott a kurd milícia szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász kapja az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint.","shortLead":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor...","id":"20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c179e41d-4551-43c3-941c-be8ebbf2fd87","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Az univerzum evolúcióját kutató tudósoké a fizikai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül a főváros, jövőre pedig jön a szabadstrand is a Rómain. A terület csatornázására azonban még mindig várni kell, és a legfőbb kérdésre, hogy vajon megépül-e végül a mobilgát, még mindig nincsen válasz. A civilek mindenesetre tartanak attól, hogy az ígéreteket csak a választási kampány magyarázza.","shortLead":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül...","id":"20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9bbadb-2ff9-48eb-aa79-005cb83e77c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","timestamp":"2019. október. 07. 11:10","title":"Mobilgát helyett most faültetést ígérnek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","shortLead":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","id":"20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f849ab0-2dfe-4727-92c5-a7ff4783d88b","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. október. 07. 09:26","title":"A nagyvárosi fideszesek közel fele hajlandó lenne ellenzéki polgármesterre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]