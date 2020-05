Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár kinyit a Margitsziget és a Hajógyári-sziget a hétvégén, a főváros vezetése szerint érdemesebb olyan helyre menni, ahol kevesebb ember van.","shortLead":"Bár kinyit a Margitsziget és a Hajógyári-sziget a hétvégén, a főváros vezetése szerint érdemesebb olyan helyre menni...","id":"20200508_margitsziget_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cf01ab-1ba8-42fb-8415-a13e85e2d2b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_margitsziget_nyitas","timestamp":"2020. május. 08. 17:19","title":"A Margitsziget helyett alternatív kirándulóhelyeket ajánlanak Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, amit egy járvány sem tud elsöpörni.","shortLead":"Van, amit egy járvány sem tud elsöpörni.","id":"20200508_kormanyzati_plakat_tajekoztatas_balasy_gyula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ad408d-98d3-411f-be99-1636589681c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_kormanyzati_plakat_tajekoztatas_balasy_gyula","timestamp":"2020. május. 08. 11:59","title":"Hatmilliárdos kampánymegbízást kap Balásy Gyula cége Rogánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton a Miniszterelnökség.","shortLead":" A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton...","id":"20200509_Nehany_teruleten_ismet_egyszerusitett_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daca7b-8ad9-4388-b8ce-fbdf11e509d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Nehany_teruleten_ismet_egyszerusitett_a_kormany","timestamp":"2020. május. 09. 11:49","title":"Néhány területen ismét egyszerűsített a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte közben több mint 270 ezren haltak meg, közel 85 százalékuk Európában és az Egyesült Államokban.","shortLead":"Világszerte közben több mint 270 ezren haltak meg, közel 85 százalékuk Európában és az Egyesült Államokban.","id":"20200508_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c254393-18e7-431f-8a5f-1ee9df084df5","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. május. 08. 21:39","title":"A koronavírusban elhunytak több mint fele európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8bb110-8674-4aeb-976a-416df9f3e086","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenversek_III__Peer_Krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8bb110-8674-4aeb-976a-416df9f3e086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e84cd28-9e99-4e84-b0bc-6891611622e2","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenversek_III__Peer_Krisztian","timestamp":"2020. május. 07. 16:45","title":"Karanténversek III. – Peer Krisztián: Aki a lehetőséget is látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar igazságügyi miniszter az Euractivnak írt véleménycikkében fontosnak mondja a megegyezést, de az szerinte egyelőre a lehetetlenséggel határos.","shortLead":"A magyar igazságügyi miniszter az Euractivnak írt véleménycikkében fontosnak mondja a megegyezést, de az szerinte...","id":"20200509_Varga_Judit_Euractiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0919a953-3e8f-4da0-a40b-5a333419e63b","keywords":null,"link":"/360/20200509_Varga_Judit_Euractiv","timestamp":"2020. május. 09. 07:30","title":"Varga Judit: Veszélyben a EU-s költségvetés, ha tovább támadják a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírusölő fesztivált szeptember elejére tervezik.","shortLead":"A vírusölő fesztivált szeptember elejére tervezik.","id":"20200507_koronauzo_fesztival_Fezen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fd8b7b-6f4e-4905-9cd4-daed3356c63d","keywords":null,"link":"/elet/20200507_koronauzo_fesztival_Fezen","timestamp":"2020. május. 07. 18:26","title":"Koronaűző fesztivált szervez a Fezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos, Tóth Tamás.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos...","id":"20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af315fa2-7449-4993-b11c-b16253f21a69","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Már októberben elkaphatták a koronavírust a vuhani katonai világjátékok résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]