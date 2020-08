Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo életét mutatja be.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo...","id":"20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5b0bf4-6b84-4bf9-9545-4590d5667ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:25","title":"300 milliós támogatást kap 41 magyar dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt, hogy a nedvesség hatására kikeljenek. ","shortLead":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt...","id":"20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18410966-0674-4253-9e55-125dd009cd04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:45","title":"Olyan rákra bukkantak, amelyik a pokolban is túl tudna élni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más nemzetek is érdeklődnek az orosz koronavírus-vakcina iránt, amely az első ilyen oltóanyag a világon. A szert Sputnik-V-nek nevezték el feltalálói.","shortLead":"Más nemzetek is érdeklődnek az orosz koronavírus-vakcina iránt, amely az első ilyen oltóanyag a világon. A szert...","id":"20200811_koronavirus_vakcina_oroszorszag_oltas_sputnik_v","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99330e9-c835-4c03-9393-4a268c29e6a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_koronavirus_vakcina_oroszorszag_oltas_sputnik_v","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:08","title":"Ahogy bejelentették, 20 ország rendelt a világon elsőként késznek mondott koronavírus-oltásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A találkozó hazai vezetésnél szakadt félbe.","shortLead":"A találkozó hazai vezetésnél szakadt félbe.","id":"20200811_paratartalom_kezilabda_tatabanya_csurgo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e03740-6fd2-4dfc-90c9-58af44bcf8ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_paratartalom_kezilabda_tatabanya_csurgo","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:30","title":"Olyan magas volt a páratartalom Tatabányán, hogy félbe kellett szakítani egy kézimeccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiskaput kihasználva a TikTok olyan adatokat gyűjtött be az androidos felhasználókról, amelyek a Google szerint a tiltott kategóriába esnek. A kínai appot működtető ByteDance a vádak alapján több mint egy éven át végezte ezt a tevékenységet, titokban.","shortLead":"Egy kiskaput kihasználva a TikTok olyan adatokat gyűjtött be az androidos felhasználókról, amelyek a Google szerint...","id":"20200812_tiktok_adatgyujtes_android_mac_cimek_mobilos_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d15ec36-146f-4bdf-8929-d63b2e9eb9fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_tiktok_adatgyujtes_android_mac_cimek_mobilos_hirdetes","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:03","title":"A TikTok legalább 15 hónapon át gyűjtött titokban, tiltott adatokat a felhasználóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba90b6-da52-469e-8c98-da6ffa4c4d1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten fákat döntött a szél, Dombóváron elöntötte a pincéket a víz.","shortLead":"Budapesten fákat döntött a szél, Dombóváron elöntötte a pincéket a víz.","id":"20200811_tuzoltok_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aba90b6-da52-469e-8c98-da6ffa4c4d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2664f9-307d-4488-9a59-53d937d89e66","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_tuzoltok_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:55","title":"Ötven helyre riasztották a tűzoltókat a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alakul a támogatói program. ","shortLead":"Alakul a támogatói program. ","id":"20200811_Raktarkoncert_fesztival_zenekarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4942e6-e755-4479-966b-f52f87635643","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Raktarkoncert_fesztival_zenekarok","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:59","title":"Megvan a lista, milyen fesztiválzenekarok tarthatnak raktárkoncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve várja a szentendrei önkormányzat a kormány által nekik szánt pénzt a rossz állapotú műemléki épületek felújítására. Vác ugyanígy járt, az ügyben illetékes Magyar Turisztikai Ügynökségnél hallgatnak.","shortLead":"Három éve várja a szentendrei önkormányzat a kormány által nekik szánt pénzt a rossz állapotú műemléki épületek...","id":"20200812_szentendre_belvaros_templomdomb_mtu_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79c419a-09ed-451f-85e0-f2af6ff7cb78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_szentendre_belvaros_templomdomb_mtu_lezaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:48","title":"Lezárták a szentendrei belváros egy részét, annyira rossz állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]