Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ózongenerátorral fertőtlenítik az orvosi rendelőt. ","shortLead":"Ózongenerátorral fertőtlenítik az orvosi rendelőt. ","id":"20200810_Koronavirusgyanu_miatt_nem_rendel_a_pilisborosjenoi_haziorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d518747-5979-497c-873c-5a8c09803dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Koronavirusgyanu_miatt_nem_rendel_a_pilisborosjenoi_haziorvos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:48","title":"Koronavírus-gyanú miatt nem rendel a pilisborosjenői háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b1a769-9adb-4134-aa4f-f382740ac9f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napozóteraszról egyenesen egy 700 lóerős Porschéba lehet beülni és menni pár kört. ","shortLead":"A napozóteraszról egyenesen egy 700 lóerős Porschéba lehet beülni és menni pár kört. ","id":"20200810_Forma1es_golf_klub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b1a769-9adb-4134-aa4f-f382740ac9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea5fe06-b0bd-4539-a4e7-5dba7b3619ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Forma1es_golf_klub","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:39","title":"22 millió forintért lehet Forma–1-es pályán nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: tűzijáték, intelligencia, raktárbuli, Orwell Gyuri, TikTok.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200809_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31771d4a-ed25-479a-b368-13b4488e3d69","keywords":null,"link":"/360/20200809_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János belegondol a szabadság elvesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint két játékosuk koronavírusos, a csapatra utazás helyett további tesztek várnak.



","shortLead":"Sajtóhírek szerint két játékosuk koronavírusos, a csapatra utazás helyett további tesztek várnak.



","id":"20200810_Nem_utazott_el_az_Atletico_Madrid_a_BL_negyeddontojere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e78e9e-bdf6-4b56-b470-e0daa0d229b4","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Nem_utazott_el_az_Atletico_Madrid_a_BL_negyeddontojere","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:46","title":"Nem utazott el az Atlético Madrid a BL negyeddöntőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős, viharos széllel kísért zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős...","id":"20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bbb8ea-11b6-4ec4-a8e5-cc50d09b1caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:20","title":"Igazán szerencsés, aki most nyaral: jövő héten is marad a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karanténban ünnepel. ","shortLead":"Karanténban ünnepel. ","id":"20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358310fc-dabd-49aa-8086-ed966d178b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:15","title":"A ma születésnapos Antonio Banderas bejelentette, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ab63f-2e00-413a-87b6-8d8c53be70b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerettük volna megtudni az Operatív törzstől, hogy hol vannak jelenleg Magyarországon koronavírusos gócpontok, vagy hogy hol fertőzödnek meg az újabb betegek, a válaszban csak általános tanácsokat kaptunk. Igaz, az kiderült, hogy fertőzött miatt kialakult gócból könnyen lehet területi járvány.","shortLead":"Hiába szerettük volna megtudni az Operatív törzstől, hogy hol vannak jelenleg Magyarországon koronavírusos gócpontok...","id":"20200810_koronavirus_nnk_operativ_torzs_gocpontok_fertozesi_helyek_virusgazdak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ab63f-2e00-413a-87b6-8d8c53be70b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe42d04-f0ac-4596-a6f9-d45dc6383121","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_nnk_operativ_torzs_gocpontok_fertozesi_helyek_virusgazdak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:50","title":"Megkérdeztük, hol vannak vírusos gócpontok, az NNK azt írta: továbbra is alaposan mossunk kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyümölcsösökben jóllaknak, a partra inni járnak, csak Balatonszepezden négy-öt konda lehet.","shortLead":"A gyümölcsösökben jóllaknak, a partra inni járnak, csak Balatonszepezden négy-öt konda lehet.","id":"20200810_vaddnisznok_strand_balatonpart_balatonszepezden_45_konda_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d47600c-8e9c-4c3d-bdb7-84452587d442","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_vaddnisznok_strand_balatonpart_balatonszepezden_45_konda_lehet","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:43","title":"A frászt hozzák a Balaton-partiakra a strandra járó vaddisznók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]