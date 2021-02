Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d8ee4e9-60d6-4284-af8a-8c9566f23ea7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vuhanban vizsgálták az Egészségügyi Világszervezet munkatársai a Covid–19 eredetét, szerintük egyértelműen állatról terjedt emberre a kór. ","shortLead":"Vuhanban vizsgálták az Egészségügyi Világszervezet munkatársai a Covid–19 eredetét, szerintük egyértelműen állatról...","id":"20210209_WHO_koronavirus_allatvilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8ee4e9-60d6-4284-af8a-8c9566f23ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b5217-9d59-4e76-9bbd-a57233a1cdbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_WHO_koronavirus_allatvilag","timestamp":"2021. február. 09. 15:07","title":"WHO: a koronavírus az állatvilágból és nem egy laborból terjedt át az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 48 éves ózdi nőt öltek meg Kaiserslauternben decemberben, keresik a gyilkosát.","shortLead":"Egy 48 éves ózdi nőt öltek meg Kaiserslauternben decemberben, keresik a gyilkosát.","id":"20210209_gyilkossag_ozd_kaiserslautern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e098c3-9f6f-4b9d-9640-d1325a41885c","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_gyilkossag_ozd_kaiserslautern","timestamp":"2021. február. 09. 15:25","title":"Magyar nő gyilkosát keresi a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Talán soha nem volt még ilyen távol a megegyezés lehetősége az uniós menekültpolitikában. Míg évekkel ezelőtt csak egy jól körülhatárolható ellenzéke volt a bizottsági javaslatnak, addig mostanra már sokkal töredezettebb a kép, a tagállamok szándékai még inkább eltérőek. És mindez csak a jelenlegi helyzet fenntartására alkalmas.","shortLead":"Talán soha nem volt még ilyen távol a megegyezés lehetősége az uniós menekültpolitikában. Míg évekkel ezelőtt csak...","id":"20210208_migracio_europai_unio_menekultugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95410d1d-c0bb-40e2-b843-b462571fc14c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_migracio_europai_unio_menekultugy","timestamp":"2021. február. 08. 18:00","title":"A kör négyszögesítése: egyre reménytelenebb a migrációs vita az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felgyorsítják és egyszerűsítik a teraszkérelmeket, új áruszállítási pontokat alakítanak ki, illetve információs „helpdesket” biztosítanak.","shortLead":"Felgyorsítják és egyszerűsítik a teraszkérelmeket, új áruszállítási pontokat alakítanak ki, illetve információs...","id":"20210208_fovarosi_onkormanyzat_vendeglatas_teraszok_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e460f1c9-9a85-45df-8a8d-d31466b9cae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_fovarosi_onkormanyzat_vendeglatas_teraszok_fovaros","timestamp":"2021. február. 08. 15:27","title":"Újraindítási csomagot jelentett be a főváros, így segítik a vendéglátósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","shortLead":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","id":"20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b1e754-60a6-4a1c-9995-75fc4177819e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","timestamp":"2021. február. 10. 06:27","title":"Matolcsy szerint banktitok, hogy vizsgálják-e Varga Juditék ingatlanhitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","shortLead":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","id":"20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814a1fa-c76e-4626-a379-72324da130c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","timestamp":"2021. február. 09. 17:24","title":"Elítélték a férfit, aki hipóhoz hasonló szert árult vírusölőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","id":"20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0491d80-e6ca-42ed-8672-f31eb2d9219b","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","timestamp":"2021. február. 08. 14:04","title":"Meghalt Farkas Árpád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","shortLead":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","id":"20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4460c-7718-4c94-976d-88295752494b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","timestamp":"2021. február. 09. 09:45","title":"Rosszabb hatással lehetnek a túrázók az állatok élőhelyeire, mint a fakivágás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]