Lovász László kapta idén az egyik legrangosabb európai tudományos kitüntetést 

Kiemelkedő nemzetközi tudományos munkája elismeréseképpen Erasmus-éremmel tüntette ki az Academia Europaea (AE) Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) korábbi elnökét.
Az AE indoklása szerint a Lovász László kutatóprofesszor korunk egyik legkiemelkedőbb matematikusa, hat évtizedes munkássága során nemzetközileg elismert úttörő eredményeket mutatott fel a diszkrét matematika és a számítógéptudomány területén. Szerintük Lovász fontos új eszközökkel járult hozzá a lineáris programozás, az információelmélet, a számelmélet, a kriptográfia, a funkcionálanalízis, a valószínűségszámítás és a statisztikus fizika fejlődéséhez is.
Az Erasmus-érem az egyik legmagasabb elismerés, amit európai kutató kaphat. A díjat az AE éves konferencián adják át, ahol a nyertes előadást is tart. Ez idén októberben lesz Barcelonában, Lovász előadásának címe A matematika szépsége lesz.
Nyitóképünkön Erasmus-érem, amellyel idén Lovász Lászlót jutalmazza az Academia Europea. Forrás: MTA