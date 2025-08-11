Lovász László kapta idén az egyik legrangosabb európai tudományos kitüntetést 

Kiemelkedő nemzetközi tudományos munkája elismeréseképpen Erasmus-éremmel tüntette ki az Academia Europaea (AE) Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) korábbi elnökét.

Az AE indoklása szerint a Lovász László kutatóprofesszor korunk egyik legkiemelkedőbb matematikusa, hat évtizedes munkássága során nemzetközileg elismert úttörő eredményeket mutatott fel a diszkrét matematika és a számítógéptudomány területén. Szerintük Lovász fontos új eszközökkel járult hozzá a lineáris programozás, az információelmélet, a számelmélet, a kriptográfia, a funkcionálanalízis, a valószínűségszámítás és a statisztikus fizika fejlődéséhez is.

Az Erasmus-érem az egyik legmagasabb elismerés, amit európai kutató kaphat. A díjat az AE éves konferencián adják át, ahol a nyertes előadást is tart. Ez idén októberben lesz Barcelonában, Lovász előadásának címe A matematika szépsége lesz.

Lovász László: A matematikaoktatás akkor jó, ha megvilágosodást, „ahaélményt Elkeseríti az oktatással kapcsolatos, politikai ízű huzavona, úgy véli előbb-utóbb el kell jutnia oda az országnak, hogy pénzt, paripát, fegyvert fektessen a területbe. Lovász László volt MTA-elnök, a világ egyik legismertebb matematikusa egy ELTE-n rendezendő nemzetközi konferencián arról fog előadni, hogy mitől szép a matematika. A matekérettségi apropóján mi is feltettük neki a kérdést.

Nyitóképünkön Erasmus-érem, amellyel idén Lovász Lászlót jutalmazza az Academia Europea. Forrás: MTA