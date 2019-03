Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bors szerint a vétkes autót vezető férfi csúnyán összeveszett párjával, mielőtt mindketten kocsiba ültek. Nem sokkal később már egyikőjük sem élt.","shortLead":"A Bors szerint a vétkes autót vezető férfi csúnyán összeveszett párjával, mielőtt mindketten kocsiba ültek. Nem sokkal...","id":"20190313_Het_ember_halala_a_81esen_veszekedes_allhat_a_tragedia_hattereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d529fe-8d8d-40e8-bbb2-d73782a2bdba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_Het_ember_halala_a_81esen_veszekedes_allhat_a_tragedia_hattereben","timestamp":"2019. március. 13. 08:41","title":"Hét ember halála a 81-esen: erőszakos veszekedést követően ült autóba a vétkes sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnéztük az Éjjeli Őrség alapszabályát, hogy van-e jogi alapja a párt bejegyzését megtámadó ügyészségi fellebbezésnek. Röviden: nincs. A TASZ szerint az ügyészség több ponton is jogellenesen jár el: eleve csak a formai feltételek meglétét lehetne vizsgálni például egy párt bejegyzésénél, korábbi médianyilatkozatra hivatkozva azt nem lehetetleníthetnék el. ","shortLead":"Megnéztük az Éjjeli Őrség alapszabályát, hogy van-e jogi alapja a párt bejegyzését megtámadó ügyészségi fellebbezésnek...","id":"20190314_TASZ_jogsertoen_vetozta_meg_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5a7c4b-a7bc-46fe-96f3-965324d74b65","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_TASZ_jogsertoen_vetozta_meg_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 14. 18:43","title":"TASZ: jogsértően vétózta meg a Migration Aid pártjának bejegyzését az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok több, mint fele 15 évnél fiatalabb volt.","shortLead":"Az áldozatok több, mint fele 15 évnél fiatalabb volt.","id":"20190314_382_egyhazi_szemely_kovetett_el_pedofil_visszaelest_1990_ota_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25b47e0-642e-4dd3-8684-39f5c4ec08e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_382_egyhazi_szemely_kovetett_el_pedofil_visszaelest_1990_ota_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. március. 14. 17:04","title":"382 egyházi személy követett el pedofil visszaélést 1990 óta Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12f60f1-0e11-4a2d-b0cc-c45418e5f8f7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyenre sikeredett a négykarikás német prémiummárka első tisztán elektromos szedánja.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyenre sikeredett a négykarikás német prémiummárka első tisztán elektromos szedánja.","id":"20190313_europaba_jott_az_audi_teslaveronek_igerkezo_sportos_szedanja_megneztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d12f60f1-0e11-4a2d-b0cc-c45418e5f8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe9b68e-41f9-45e9-83d3-8fa222e47d0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_europaba_jott_az_audi_teslaveronek_igerkezo_sportos_szedanja_megneztuk","timestamp":"2019. március. 13. 11:21","title":"Európába jött az Audi Tesla-verőnek ígérkező sportos szedánja, megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","shortLead":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","id":"20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faddba4-8bf2-4fbc-9444-cff790d5a10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","timestamp":"2019. március. 14. 20:56","title":"Bársonyosabb az ementáli, ha hip hopot hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","shortLead":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","id":"20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572b634-feb7-47ae-9fce-82a701e1c552","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","timestamp":"2019. március. 13. 09:27","title":"Mi a különbség R Kelly és a katolikus egyház között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04406d5c-d13b-43a0-bfb4-c14daf56f3b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitiltották Al Banót az országból, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelent.



","shortLead":"Kitiltották Al Banót az országból, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelent.



","id":"20190313_Ukrajnaban_eloben_biztosan_nem_hallhatja_ezutan_senki_a_Felicitat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04406d5c-d13b-43a0-bfb4-c14daf56f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01a7f50-8a53-4cd4-a31e-4f275ff6c1df","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Ukrajnaban_eloben_biztosan_nem_hallhatja_ezutan_senki_a_Felicitat","timestamp":"2019. március. 13. 12:18","title":"Kitiltották a Felicita előadóját Ukrajnából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","shortLead":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","id":"20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b1552-3153-4b27-8bdb-0551283a4b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","timestamp":"2019. március. 13. 06:30","title":"A Corvin sétányon lévő lakásokban volt a dizájnerdrog-árusok központja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]