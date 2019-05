Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Másfél euróra csökkenthették volna a menedékkérők közhasznú munkáért járó órabért, de az új belügyminiszter visszamenőleg megsemmisítette ezt a rendeletet. 2019. május. 23. 20:59 Visszavonta az osztrák belügyminiszter a menedékkérők órabérét lecsökkentő rendeletet Mindössze az engedélyezett létszám 79 százaléka van feltöltve a Honvédelmi Minisztériumban (HM), ahol igen szépen emelkedtek a bérek az elmúlt időszakban. 2019. május. 24. 14:28 Ön is szeretne akkora béremelést, mint amekkora a honvédelmi tárcánál volt Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is támogatják a kínai vállalatot. 2019. május. 24. 09:36 Nem minden szövetségesét veszítette el a Huawei – ezek a cégek álltak ki mellettük Felhőszolgáltatásban dolgozó cégek számára nyílt egy új, 125 millió dolláros kockázati tőkealap. 2019. május. 23. 17:03 Újabb lehetőség a magyar startupknak – nagy pénzeső hullhat Egy erdőben ásták el, a gyanú emberölés. 2019. május. 24. 11:36 Megtalálták az újpesti autókereskedő holttestét A jogvédő szervezet nem csodálkozik, egyre kevésbé akar velük együttműködni az OBH. 2019. május. 24. 16:36 Index: Eltanácsolták a bírókat a Helsinki Bizottság képzéséről Az évente együttesen több millió ember halálát okozó influenza és a pneumococcus baktérium ellen egyszerre hatékony védőoltást fejlesztettek ki az ausztráliai Adelaide-i Egyetem kutatói. 2019. május. 23. 12:03 Megcsinálták a szupervakcinát: egyszerre véd az influenza és a pneumococcus baktérium ellen ","shortLead":"A jogvédő szervezet nem csodálkozik, egyre kevésbé akar velük együttműködni az OBH. ","id":"20190524_Index_Eltanacsoltak_a_birokat_a_Helsinki_Bizottsag_kepzeserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c17dca3-9a5c-4d63-a91c-c74e9dc18141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aea2454-d005-491b-af13-3556d541baeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Index_Eltanacsoltak_a_birokat_a_Helsinki_Bizottsag_kepzeserol","timestamp":"2019. május. 24. 16:36","title":"Index: Eltanácsolták a bírókat a Helsinki Bizottság képzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évente együttesen több millió ember halálát okozó influenza és a pneumococcus baktérium ellen egyszerre hatékony védőoltást fejlesztettek ki az ausztráliai Adelaide-i Egyetem kutatói.","shortLead":"Az évente együttesen több millió ember halálát okozó influenza és a pneumococcus baktérium ellen egyszerre hatékony...","id":"20190523_oltoanyag_influenza_es_pneumococcus_bakterium_ellen_egyszerre_ved_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ede8b10-a59e-49b3-abcc-f1a02a890289","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_oltoanyag_influenza_es_pneumococcus_bakterium_ellen_egyszerre_ved_vakcina","timestamp":"2019. május. 23. 12:03","title":"Megcsinálták a szupervakcinát: egyszerre véd az influenza és a pneumococcus baktérium ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy országban került új tulajdonoshoz a Kika, a cél az, hogy piacvezetővé váljanak mindenhol.","shortLead":"Négy országban került új tulajdonoshoz a Kika, a cél az, hogy piacvezetővé váljanak mindenhol.","id":"20190524_A_Kika_magyar_uzleteit_is_eladtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803809d7-8f4f-495b-be63-cef1010457f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_A_Kika_magyar_uzleteit_is_eladtak","timestamp":"2019. május. 24. 14:04","title":"A Kika magyar üzleteit is eladták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]