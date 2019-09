Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd1775c1-e438-48c3-82c5-5bfcc125427b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ökröket a mezőgazdasági munkákhoz fogják használni, a szállítást lovakkal oldják meg.","shortLead":"Az ökröket a mezőgazdasági munkákhoz fogják használni, a szállítást lovakkal oldják meg.","id":"20190920_kuba_uzemanyag_okor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd1775c1-e438-48c3-82c5-5bfcc125427b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94c6681-bbc8-46cd-bee0-f49d67361932","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_kuba_uzemanyag_okor","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:25","title":"Alig van üzemanyag Kubában, több ezer ökröt vetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fb87f4-9472-4334-aad6-477e3d691f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán szellemes megjegyzést tett Giuseppe Conte elődjére, mielőtt részletezni kezdte volna, mi mindent tesznek a magyarok az afrikaiakért.","shortLead":"Orbán szellemes megjegyzést tett Giuseppe Conte elődjére, mielőtt részletezni kezdte volna, mi mindent tesznek...","id":"20190921_Orban_Komoly_vitaim_voltak_az_olasz_miniszterelnokkel_mert_o_Juventusszurkolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18fb87f4-9472-4334-aad6-477e3d691f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ba421-2fae-4345-a75d-4d1523357893","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_Komoly_vitaim_voltak_az_olasz_miniszterelnokkel_mert_o_Juventusszurkolo","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:51","title":"Orbán tréfálkozott: Nehéz vitáim voltak az olasz miniszterelnökkel, mert ő Juventus-szurkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ingatlanozás után követeléskezelésbe is belevág egy ifjú NER-lovag, a hátteret a Matolcsy-család biztosította. ","shortLead":"Az ingatlanozás után követeléskezelésbe is belevág egy ifjú NER-lovag, a hátteret a Matolcsy-család biztosította. ","id":"201938_safe_box_hungary_penzugy_azifjabb_matolcsy_koreiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae68a32-5dd7-4991-91c0-dbc84f9406b6","keywords":null,"link":"/360/201938_safe_box_hungary_penzugy_azifjabb_matolcsy_koreiben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:45","title":"Pénzügyi vonalon mozgolódnak ifjabb Matolcsy köreiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban, hogy orvoshoz menjenek vagy jogi segítséget vegyenek igénybe.","shortLead":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban...","id":"20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5abb0d-4060-482a-920d-c6e966936a50","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:32","title":"Amnesty International: tüntetőket kínoztak meg a hongkongi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79a298-91aa-4b66-b3f1-894657ad417f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire a járőrök kiértek a helyszínre, már csak egy súlyosan sérült férfit találtak. ","shortLead":"Mire a járőrök kiértek a helyszínre, már csak egy súlyosan sérült férfit találtak. ","id":"20190920_Eszmeletlenre_vert_egy_ferfit_az_utcan_majd_elmenekult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c79a298-91aa-4b66-b3f1-894657ad417f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d1b021-7cfd-47f3-9841-3d3feb521f37","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Eszmeletlenre_vert_egy_ferfit_az_utcan_majd_elmenekult","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:55","title":"Eszméletlenre vert egy férfit az utcán, majd elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fead70-b9de-42d4-8344-bbf1caf99f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemelték egyéb juttatásait, így a politikus nagyjából pénzénél marad. ","shortLead":"Megemelték egyéb juttatásait, így a politikus nagyjából pénzénél marad. ","id":"20190920_Gondoskodnak_az_allamtitkari_tisztsegebol_felmentett_Kara_Akosrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07fead70-b9de-42d4-8344-bbf1caf99f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48709a97-be8d-480a-afce-2085af2b8966","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Gondoskodnak_az_allamtitkari_tisztsegebol_felmentett_Kara_Akosrol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:48","title":"Gondoskodnak az államtitkári tisztségéből felmentett Kara Ákosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két dokumentumregénye korántsem csak nyers naturalizmusával kólintotta fejbe olvasóit, hanem kérlelhetetlen szókimondásával is. ","shortLead":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két...","id":"201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf638f5-5214-48f2-9f00-27c20694fdeb","keywords":null,"link":"/360/201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Fegyverek közt hallgatnak a múzsák? A nyilasokéi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1c897a-16de-4133-94f8-3bf43da0610d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nemrég elhunyt író kívánsága az volt, hogy a német fővárosban őrizzék és gondozzák irodalmi munkásságát.","shortLead":"A nemrég elhunyt író kívánsága az volt, hogy a német fővárosban őrizzék és gondozzák irodalmi munkásságát.","id":"20190920_Konrad_Gyorgy_a_Berlini_Muveszeti_Akademianak_adomanyozta_a_hagyatekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c897a-16de-4133-94f8-3bf43da0610d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09611508-cead-4d72-a4d8-f9a136d3e257","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Konrad_Gyorgy_a_Berlini_Muveszeti_Akademianak_adomanyozta_a_hagyatekat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:06","title":"Konrád György a Berlini Művészeti Akadémiának adományozta a hagyatékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]