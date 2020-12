Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóemelés után várják a Kúria és az Alkotmánybíróság állásfoglalását.","shortLead":"Az adóemelés után várják a Kúria és az Alkotmánybíróság állásfoglalását.","id":"20201204_nidermuller_peter_erzsebetvaros_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8815f0d-9674-4541-9853-5e0987ae4cb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_nidermuller_peter_erzsebetvaros_ado","timestamp":"2020. december. 04. 10:42","title":"Niedermüllerék szembemennek a kormánnyal és adót emelnek Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cf4936-6cac-4182-8856-960ab7996815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár csütörtök délutánig havazhat a nyugati határszélen, a Dunántúlon viszont ónos eső miatt kell figyelni.","shortLead":"Akár csütörtök délutánig havazhat a nyugati határszélen, a Dunántúlon viszont ónos eső miatt kell figyelni.","id":"20201202_megjott_a_tel_havazik_nagykanizsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09cf4936-6cac-4182-8856-960ab7996815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07672410-db19-4823-b344-82a51a2b0fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_megjott_a_tel_havazik_nagykanizsan","timestamp":"2020. december. 02. 20:29","title":"Tényleg megjött a tél: Nagykanizsán már havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs tanácsadója lett. Mostantól ő vezeti a Színház- és Filmművészeti Egyetem Elméleti Intézetét.","shortLead":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs...","id":"20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d32054-46db-4255-a549-e5f71601fa4a","keywords":null,"link":"/elet/20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","timestamp":"2020. december. 03. 12:15","title":"Fidesz-közeli kommunikációs szakembert neveztek ki az SZFE intézetének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","shortLead":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","id":"20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a052ae2-1e28-4fcf-b451-cc9118870940","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","timestamp":"2020. december. 02. 16:01","title":"Több mint 300 autó adásvételi papírjával trükköztek csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af5e89e-2a8a-4d44-9a8f-52eb7b000e04","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk hetedik részében az indiaiak dzsugád szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201202_Boldogsagatlasz_7_resz_Mit_tanulhatunk_az_indiaiaktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af5e89e-2a8a-4d44-9a8f-52eb7b000e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914bebf2-ab23-4b82-94a6-057e93a1b10f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201202_Boldogsagatlasz_7_resz_Mit_tanulhatunk_az_indiaiaktol","timestamp":"2020. december. 02. 19:12","title":"Boldogságatlasz 7. rész: Mit tanulhatunk az indiaiaktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Elképzelhetetlen lett volna, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor egy ilyen botrány után kiálljon Szájer József mellett – mondta Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető-igazgatója a hvg360-nak adott interjúban. A Fidesz ezután sem fog visszafogottabban beszélni a melegekről, viszont egymást érhetik a magánéleti botrányok a sajtóban. ","shortLead":"Elképzelhetetlen lett volna, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor egy ilyen botrány után kiálljon Szájer József mellett...","id":"20201204_Kreko_Peter_szajer_orban_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f54289-cf9c-4ae3-9c01-3c08d9b60ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6805b6-4671-48d8-aece-4307ffd4bb1a","keywords":null,"link":"/360/20201204_Kreko_Peter_szajer_orban_fidesz","timestamp":"2020. december. 04. 06:30","title":"Krekó Péter: A szexbotrány erős szimbólum, ezért nem úszta meg Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc557357-9913-4157-8888-5a435c0228a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 400 lóerő feletti sportszedán a megengedett sebesség háromszorosával haladt.","shortLead":"A bőven 400 lóerő feletti sportszedán a megengedett sebesség háromszorosával haladt.","id":"20201204_80as_tablanal_244_kmhval_fotoztak_le_egy_mercedesamgt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc557357-9913-4157-8888-5a435c0228a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1afb7-6238-4b42-8266-860506afc800","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_80as_tablanal_244_kmhval_fotoztak_le_egy_mercedesamgt","timestamp":"2020. december. 04. 07:59","title":"80-as táblánál 244 km/h-val fotóztak le egy Mercedes-AMG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a671ba-a2b4-42b5-8c2a-f4304d60630c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mikulásokat az ITM laborjában ledarálták, majd sósavval kezelték, és megvizsgálták. Csak egy esetben találtak kisebb problémát.","shortLead":"A mikulásokat az ITM laborjában ledarálták, majd sósavval kezelték, és megvizsgálták. Csak egy esetben találtak kisebb...","id":"20201203_csokimikulas_itm_laborvizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a671ba-a2b4-42b5-8c2a-f4304d60630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9857e8-671a-494d-b1cf-85e09280feef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_csokimikulas_itm_laborvizsgalat","timestamp":"2020. december. 03. 10:04","title":"A minisztérium ellenőrizte és rendben találta a csokimikulásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]