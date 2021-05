Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09b115c6-c966-4154-a2ef-7d0bcbc7826d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eddig azt hitték, hogy a kenguruk területét védő kerítések rókaállóak.","shortLead":"Eddig azt hitték, hogy a kenguruk területét védő kerítések rókaállóak.","id":"20210514_roka_kenguru_stralsundi_allatkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09b115c6-c966-4154-a2ef-7d0bcbc7826d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94676d8-a595-40e1-97bb-939af90bd585","keywords":null,"link":"/elet/20210514_roka_kenguru_stralsundi_allatkert","timestamp":"2021. május. 14. 13:11","title":"Széttépett egy róka négy kengurut a stralsundi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra és újra elcsodálkozhat a világ a tudományos élet híreit csak tisztes távolságból követők – vagy közelebbről sem értők – viselkedésén. Oltásellenesek egy csoportja most például ugyanúgy arcmaszkot visel, mint a többi ember, de ők egész más okból: így védik magukat a “kilökődő” vakcinadaraboktól.","shortLead":"Újra és újra elcsodálkozhat a világ a tudományos élet híreit csak tisztes távolságból követők – vagy közelebbről sem...","id":"20210514_oltas_vakcina_oltasellenesek_jarvanytagadok_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac195edb-e363-498b-a66f-073f4419c116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_oltas_vakcina_oltasellenesek_jarvanytagadok_arcmaszk","timestamp":"2021. május. 14. 09:03","title":"Elkezdtek maszkot hordani a járványtagadók, hogy az oltottaktól védjék magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki az érdekében Joe Bidennek, ha már Trump nem kegyelmezett meg neki.","shortLead":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki...","id":"20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635933e4-cc77-42f6-9889-baabce87dbdb","keywords":null,"link":"/elet/20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","timestamp":"2021. május. 15. 16:05","title":"A világ legfurább tigrisidomárja a börtönből üzent: rákja miatt kér kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelt hirdetések az áprilisi terasznyitás után jelentek meg. Hogy hány darab és mennyiért, azt már nem árulta el az államtitkár.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelt hirdetések az áprilisi terasznyitás után jelentek meg. Hogy hány darab és...","id":"20210514_terasznyitas_mtu_reklam_domotor_csaba_vadai_agnes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6c7618-0495-4b3d-9e18-fa36c27297fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_terasznyitas_mtu_reklam_domotor_csaba_vadai_agnes","timestamp":"2021. május. 14. 13:59","title":"Dömötör Csaba: A vendéglátósokat támogatták azzal, hogy az MTÜ celebektől vett hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79079ed-1fcb-4098-8ba7-1df975471075","c_author":"Bereczkei Tamás","category":"360","description":"Az evolúcióval és a genetikával szembemenni csak egy határig lehet, így sokan akkor sem nyerik el a vágyott alakot, ha mindent tőlük telhetőt megtesznek azért.","shortLead":"Az evolúcióval és a genetikával szembemenni csak egy határig lehet, így sokan akkor sem nyerik el a vágyott alakot, ha...","id":"20210513_A_nok_tevedesben_a_ferfiaknak_nem_feltetlenul_a_vekony_nok_tetszenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79079ed-1fcb-4098-8ba7-1df975471075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c5645d-d9c1-420a-9048-09b8fbcd8e25","keywords":null,"link":"/360/20210513_A_nok_tevedesben_a_ferfiaknak_nem_feltetlenul_a_vekony_nok_tetszenek","timestamp":"2021. május. 13. 19:00","title":"Tévedés, hogy a férfiaknak a vékony nők tetszenek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió valódi ellenzéki szavazó akaratát - számolta ki Mérő László matematikus.","shortLead":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió...","id":"20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227464e1-c207-46b3-87c9-f29f1ef2766a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","timestamp":"2021. május. 15. 08:05","title":"Mérő László: Az előválasztást fideszes trollok befolyásolhatják, de van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdadb19-85ea-4003-817c-8c8e99429e8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján a Duna Arénában.","shortLead":"A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati...","id":"20210515_Bronzermes_lett_a_magyar_valogatott_a_szinkronuszok_highlight_kurjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbdadb19-85ea-4003-817c-8c8e99429e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2fdc3b-eb95-443d-85bc-0bc6aea403fc","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Bronzermes_lett_a_magyar_valogatott_a_szinkronuszok_highlight_kurjeben","timestamp":"2021. május. 15. 12:10","title":"Bronzérmes lett a magyar válogatott a szinkronúszók highlight kűrjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél hosszabbak lehetnek, de vajon mire jó egy Nespresso kávézőfő esetében az otthoni wifire történő csatlakoztathatóság? Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél...","id":"20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4dd30e7-2efd-4fb8-96a4-5242f867ed88","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","timestamp":"2021. május. 15. 08:03","title":"Kipróbáltuk a Nespresso kapszulaforgató kávéfőzőjét, a Vertuót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]