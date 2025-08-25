Donald Trump Washington után Baltimore-t is megszállná a Nemzeti Gárdával

Wes Moore, Maryland kormányzója meglehetősen csúnya és provokatív hangnemben arra kért, hogy „sétáljak vele Maryland utcáin”. Feltételezem, hogy a kontrollálhatatlan, bűnözéssel sújtott Baltimore-ra gondol. Elnökként sokkal inkább azt szeretném, ha ő rendbe tenné ezt a bűnözési katasztrófát, mielőtt odamennék „sétálni” – írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-oldalán.

Később azzal folytatja, hogy ha a kormányzónak segítségre van szüksége, akkor Los Angeleshez vagy Washington DC-hez hasonlóan nagyon szívesen odaküldi a Nemzeti Gárdát. Washingtonnal kapcsolatban hozzáteszi, a katonák gyorsan rendet raktak és mindössze egy héttel a Nemzeti Gárda bevetése után „nincs bűnözés és nincs gyilkosság”. Hozzátette, hogy Baltimore bűnözési statisztikái a 4. legrosszabbak az országban. „Ne beszélj, hanem dolgozz, Wes” – írta Trump.

Az ügy előzménye a BBC szerint, hogy a kormányzó gyakran bírálja az elnök stratégiáját, legutóbb például arról beszélt, hogy Trump bűnözés elleni stratégiája „érzéketlen és tudatlan”. Hozzátette, mindez azért van mert Trump „nem járja az utcákat”, majd nyílt levélben hívta meg az elnököt, hogy csatlakozzon a következő „biztonsági sétájukra” a városban és tárgyaljanak a hatékony bűnmegelőzési stratégiákról.

Trump a nyár elején Los Angelesbe vezényelte a Nemzeti Gárdát, hogy segítsenek a tömeges deportálások ellen tiltakozó tömegek erőszakba fulladó tüntetéseinek leverésében. Augusztusban pedig Washingtonban vetette be a szövetségi hadsereget, többek között azért, hogy eltüntessék a hajléktalanokat.

Washingtonban probléma a bűnözés, de Trump azért csap le, mert megteheti Átvette a főváros rendőrsége fölött az ellenőrzést, és a washingtoni Nemzeti Gárda katonáit küldte az utcára Donald Trump, akinek mindezt lehetővé teszik a törvények. És az is igaz, hogy Washingtonban súlyos probléma a bűnözés, a lépés mégis az elnöki erőfitogtatás újabb példája.

Trump a Nemzeti Gárda bevetését azzal indokolta, hogy a városban elszabadult a bűnözés, azonban az elmúlt években a bűnözési statisztikák éppen hogy csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek ellenére az elmúlt hetekben páncélozott járművek sorakoztak fel műemlékek és turisztikai látványosságok közelében, a népszerű szórakozóhelyeknél ellenőrzik az autósokat, az égen rendőrségi helikopterek szállnak. Összesen mintegy 800 katona és további 500 szövetség ügynök vesz részt az akciókban.

Bár eddig a fegyverviselésre csak akkor volt lehetőségük a katonáknak, ha „a körülmények azt indokolták”, vasárnap óta már nem kell semmiféle indok a fegyverviseléshez.

A CNN hétfői elemzésében arról ír, hogy Trump retorikája, amivel a Nemzeti Gárda bevetését indokolja különböző helyeken – miszerint a bűnözés elszabadult – az erőskezű vezetőkre jellemző stratégiák egyik klasszikus példája, ráadásul a legtöbb esetben félrevezető.

Az elemzés hozzáteszi, Baltimore mellett felmerült már a katonaság bevetésének lehetősége Chicagóban, amit az köt össze Los Angelessel, Washingtonnal és Baltimore-al, hogy demokraták által irányított államok nagyvárosai.

Nyitóképünkön a Nemzeti Gárda Washingtonban, fotó: AFP / Nurphoto / Bryan Dozier