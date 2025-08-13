Washingtonban probléma a bűnözés, de Trump azért csap le, mert megteheti

A vad bandák és vérszomjas bűnözők uralta főváros utcáin tombol az erőszak, megfékezhetetlen a kábítószerkereskedelem, a lakosok félnek, a turisták veszélyben érzik magukat – festette le az általa látott helyzetet mintegy 80 perces hétfői beszédjében Donald Trump amerikai elnök, amikor bejelentette, hogy a szövetségi kormány átveszi az ellenőrzést a washingtoni rendőrség fölött.

Az Egyesült Államokban nincsen országos rendőrfőkapitány és rendőri szervezet – a bűnüldözés rendszere számos rétegből áll –, a nagyvárosokban és más településeken önálló rendőrségek működnek, a 3100 fős washingtoni alakulat felettese a hét elejétől Pam Biondi igazságügy-miniszter.

Trump azt is bejelentette, hogy a főváros utcáira vezényli a helyi Nemzeti Gárdát, amely mintegy 800 fegyverest számlál, közülük 100-200 között lesznek majd egyszerre szolgálatban, s az elsők már kedden megjelentek Washingtonban.

A feladatuk elvileg az, hogy a bűnözés felszámolásában segítsék a rendőrséget, illetve a már korábban a szövetségi szervezetekből – mint az FBI vagy a drogellenes DEA – a fővárosba küldött félezer ügynököt. A Nemzeti Gárda tagjai támogatást nyújtanak, de az értelmezés szerint őrizetbe is vehetnek bűnözőket, akiket át kell adniuk a rendőrségnek. Muriel Bowser washingtoni polgármesternő tudomásul vette Trump döntését, amit precedens nélkülinek nevezett és hevesen bírált. A demokraták szükségtelen katonai beavatkozásról, a helyzet militarizálásáról beszélnek, de az elnöknek minden joga megvan ahhoz, amit tett.