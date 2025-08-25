Már fegyvereket is viselnek a Washingtonba vezényelt katonák

A Washingtonba vezényelt Nemzeti Gárda katonái vasárnap elkezdték viselni a fegyvereiket – írja a CNN, a missziót végrehajtó közös műveleti csoport szóvivőjének közlése alapján. Pete Hegseth védelmi miniszter a múlt héten engedélyezte ezt a Nemzeti Gárdának, akiket Donald Trump amerikai elnök bűnözésellenes programja részeként vezényeltek a fővárosba.

A Pentagon korábbi iránymutatása szerint a Nemzeti Gárda tagjai akkor viselhettek fegyvert, ha azt a körülmények indokolták.

Donald Trump amerikai elnök augusztus elején jelentette be, hogy bevezényli a Nemzeti Gárdát Washingtonba, többek között azért, hogy eltüntessék a hajléktalanokat. Ígéretét hamar be is váltotta, két nappal később már megjelentek a katonák az utcákon, aki szövetségi ügynökökkel karöltve számolják fel a hajléktalanok táborhelyeit, ellenőrzőpontokat működtetnek és általában erősítik a rendfentartást.

Trump a Nemzeti Gárda bevetését azzal indokolta, hogy a városban elszabadult a bűnözés, azonban az elmúlt években a bűnözési statisztikák éppen hogy csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek ellenére az elmúlt napokban páncélozott járművek sorakoztak fel műemlékek és a turisztikai látványosságok közelében, a népszerű szórakozóhelyeknél ellenőrzik az autósokat, az égen rendőrségi helikopterek szállnak. Összesen mintegy 800 katona és további 500 szövetség ügynök vesz az akciókban részt.

A Nemzeti Gárda bevetése után a városi rendőrség feletti irányítást is szövetségi kézbe vette a kormányzat. Pam Bondi amerikai főügyész a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) vezetőjét nevezte ki a város „sürgősségi rendőrfőnökének”, a döntés ellen a város pert indított.

Washingtonban probléma a bűnözés, de Trump azért csap le, mert megteheti Átvette a főváros rendőrsége fölött az ellenőrzést, és a washingtoni Nemzeti Gárda katonáit küldte az utcára Donald Trump, akinek mindezt lehetővé teszik a törvények. És az is igaz, hogy Washingtonban súlyos probléma a bűnözés, a lépés mégis az elnöki erőfitogtatás újabb példája.

Nyitóképünkön a Nemzeti Gárda katonái a Union Station állomáson, fotó: AFP / Anadolu / Yasin Ozturk