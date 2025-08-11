Trump katonákat vezényelne Washingtonba, hogy eltüntessék a hajléktalanokat

„Biztonságosabbá és szebbé teszem a fővárosunkat, mint valaha volt. A hajléktalanoknak azonnal el kell költözniük. Szállást adunk nektek, de messze a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Oda fogunk zárni benneteket, ahová valók vagytok, a börtönbe” – írta Donald Trump amerikai elnök saját közösségi oldalán, a Truth Socialön vasárnap. A bejegyzéshez képeket is mellékelt, amelyeken sátrak láthatók a város parkjaiban.

A terv részletei egyelőre nem ismertek, de egy kormányzati tisztviselő azt mondta a Reutersnek, hogy a Nemzeti Gárda több száz katonáját vezényelhetik Washingtonba. A módszer ismerős lehet Los Angelesből, ahol több ezer katonát vetettek be azok ellen a tüntetők ellen, akik az elnök bevándorlási politikája, illetve az ahhoz kapcsolódó razziák ellen tiltakoztak. Az összes többi állammal ellentétben, ahol általában a kormányzó dönthet a Nemzeti Gárda bevetéséről, a fővárosban ez az elnök hatásköre.

Vészhelyzetet hirdettek és kijárási tilalmat rendeltek el Los Angeles belvárosában a zavargások miatt A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után a tengerészgyalogságot is kivezényelte a bevándorlási hatóság akciói miatt utcára vonult tüntetők megfékezésére.

A 700 ezer lakosú Washingtonban a hivatalos adatok szerint 3782 hajléktalan él, a többségük átmeneti szállásokon, vagyis nem az utcákon.

Trump arról is írt, hogy a fővárosban elszabadult a bűnözés, ezért van szükség a rendteremtésre. A Reuters szerint az elnök azután határozott a drasztikus intézkedésekről, hogy egy fiatal kormányzati alkalmazottat megtámadtak. Az AP szerint a korábban a Kormányzati Hatékonyság Hivatalnál (Department of Government Efficiency, DOGE) dolgozó Edward Coristine-nek próbálta elrabolni az autóját több fiatal, a 19 éves férfit bántalmazták is. Coristine a Politico szerint kulcsszereplő volt a szövetségi költségvetési kiadások lefaragásában, aminek során a becslések szerint 260 ezer ember veszítette el a munkáját.

A statisztikák ugyanakkor nem indokolják a Nemzeti Gárda bevetését. A városi rendőrség szerint az erőszakos bűncselekmények száma 26 százalékkal csökkent Washingtonban az áv első hét hónapjában tavalyhoz képest, míg az összes bűncselekmény nagyjából 7 százalékkal csökkent.

Ironikus, hogy utoljára négy éve vetették be a fővárosban a Nemzeti Gárdát, amikor a Trump-párti csőcselék megtámadta a Capitoliumot. A Reuters kérdésére a Fehér Ház nem árulta el, hogy Trump milyen jogi felhatalmazást használna a Washingtonból való kilakoltatásra. Az elnök csak a szövetségi területeket és épületeket ellenőrzi. Ahhoz, hogy Trump átvegye a város irányítását, a Kongresszusnak kellene elfogadnia egy törvényt, amely megszünteti Washington önkormányzatát.