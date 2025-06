Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami tulajdonban lévő épület felújítására és berendezésére 300 millió forintot biztosított a kormány – értesült a HVG. Információink szerint tavaly november óta 25 millió forintot költöttek a ház ingóságaira. ","shortLead":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami...","id":"20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b.jpg","index":0,"item":"fa104562-1578-4c04-b754-17e86a35509b","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 10:40","title":"Háromszázmillió forintból újították fel Sulyok Tamás lakhelyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fb3064-a148-45f8-807a-7d469ddcb45f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Autizmus spektrumzavarral élő gyerekek felkészítése az orvosi vizsgálatokra, a mentális egészséget támogató érzelmi naplós app, valamint míg a fiatal lányok pályaválasztását segítő megoldás – ez volt a három legjobb ötlet a Samsung és EdisonKids ötödik éve megtartott innovációs pályázatán. Ami a legjobb, hogy a Megoldások a holnapért című verseny ötletei a középiskolás generációtól jönnek.","shortLead":"Autizmus spektrumzavarral élő gyerekek felkészítése az orvosi vizsgálatokra, a mentális egészséget támogató érzelmi...","id":"20250607_megoldasok-a-holnapert-donto-samsung-edisonkids-dijazottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37fb3064-a148-45f8-807a-7d469ddcb45f.jpg","index":0,"item":"a4cf661b-acd3-4dee-b3e3-5c0d48479523","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_megoldasok-a-holnapert-donto-samsung-edisonkids-dijazottak","timestamp":"2025. június. 07. 18:03","title":"Mit találnak ki manapság a 14-18 évesek azért, hogy jobban éljenek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól ugyanis az önerőt akár teljes egészében készpénzben is meg lehet fizetni. Jelenleg a készpénzben teljesített vételárrészlet nem haladhatja meg a vételár – csere esetén a vételár-különbözet – 10 százalékát.","shortLead":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól...","id":"20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"d72308cc-4bd0-4eaf-8b95-ce7b3d33d06a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 06. 13:55","title":"Jön a készpénz a falusi csok-nál és a csok plusznál is: zsebből is rendezhető lesz a kapcsolódó vételárrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fece6618-0286-4ad6-bc65-b36f4a17489d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Megoldás Mozgalom, amely most nyilvánosságra hozta a párttörvény szerinti beszámolóját, szinte kizárólag alapítója, Gattyán György pénzéből működik.","shortLead":"A Megoldás Mozgalom, amely most nyilvánosságra hozta a párttörvény szerinti beszámolóját, szinte kizárólag alapítója...","id":"20250607_Nyereseges-lett-Gattyan-partja-de-a-milliardos-tobb-mint-felmilliardot-bukott-rajta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fece6618-0286-4ad6-bc65-b36f4a17489d.jpg","index":0,"item":"be884c89-0602-47c6-94f9-bd5096928d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Nyereseges-lett-Gattyan-partja-de-a-milliardos-tobb-mint-felmilliardot-bukott-rajta-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 09:31","title":"Papíron nyereséges lett Gattyán pártja, de több mint félmilliárdot bukott rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA elnöke és a világ leggazdagabb embere napok óta veszekednek, Elon Musk emelte a tétet azzal, hogy Trumpot okolta az Epstein-akták titkosítása miatt. Epstein ügyvédje reagált, Trump megosztotta. ","shortLead":"Az USA elnöke és a világ leggazdagabb embere napok óta veszekednek, Elon Musk emelte a tétet azzal, hogy Trumpot okolta...","id":"20250607_Epstein-ugyvedje-bevedte-Trumpot-miutan-Musk-azt-allitotta-az-amerikai-elnok-neve-is-szerepel-titkositott-aktakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325.jpg","index":0,"item":"9fa757b5-513c-4ca6-a56a-d418fd7b80ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250607_Epstein-ugyvedje-bevedte-Trumpot-miutan-Musk-azt-allitotta-az-amerikai-elnok-neve-is-szerepel-titkositott-aktakban","timestamp":"2025. június. 07. 09:13","title":"Epstein ügyvédje bevédte Trumpot, miután Musk azt állította az amerikai elnök neve is szerepel titkosított aktákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006ed48c-372b-4dfe-a222-f7952e153c0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jason Biggs három dolgot csinált régebben: ivott, drogozott és filmekben szerepelt.","shortLead":"Jason Biggs három dolgot csinált régebben: ivott, drogozott és filmekben szerepelt.","id":"20250606_Amerikai-pite-Jason-Biggs-kokain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006ed48c-372b-4dfe-a222-f7952e153c0b.jpg","index":0,"item":"d6f0c39e-3404-4430-8fb9-7110f585b051","keywords":null,"link":"/elet/20250606_Amerikai-pite-Jason-Biggs-kokain","timestamp":"2025. június. 06. 11:02","title":"Az Amerikai pite sztárja bemászott egy szemetesbe, hogy kibányássza belőle a kokaint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89086758-5b54-4258-bbf7-254141a3b0ca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos felhívást tett közzé a Yettel: a személyes- és banki adataira pályáznak a csalók, mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"Fontos felhívást tett közzé a Yettel: a személyes- és banki adataira pályáznak a csalók, mutatjuk, mire figyeljen.","id":"20250606_yettel-figyelmeztetes-csalas-sms-atveres-szemelyes-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89086758-5b54-4258-bbf7-254141a3b0ca.jpg","index":0,"item":"926bf107-c730-4804-86c2-762cfd9d3751","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_yettel-figyelmeztetes-csalas-sms-atveres-szemelyes-adatok","timestamp":"2025. június. 06. 14:33","title":"Figyelmeztetést küldött ki a Yettel: ha kapott ilyen SMS-t, azonnal törölje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nem érintettektől pedig bocsánatot kért. 