[{"available":true,"c_guid":"7962e1a8-56b0-4070-9884-19bdaef9afb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180622_Ma_lenne_70_eves_Cserhati_Zsuzsa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7962e1a8-56b0-4070-9884-19bdaef9afb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06c1cb4-eae1-4aa0-8480-e1b318e8817e","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Ma_lenne_70_eves_Cserhati_Zsuzsa","timestamp":"2018. június. 22. 15:22","title":"Ma lenne 70 éves Cserháti Zsuzsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","shortLead":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","id":"20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea4b78a-8603-49c0-96bc-1d5e8d286625","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","timestamp":"2018. június. 22. 08:20","title":"Orbán: \"Mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","shortLead":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","id":"20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10d33c-07de-4eed-a8f2-ffc1622ad376","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","timestamp":"2018. június. 22. 11:22","title":"Tovább hergelték a legerősebb győri Audit, íme az 500 lóerős RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az év első négy hónapjában 279 embernek adott védelmet Magyarország különböző jogcímeken (van köztük elismert menekült, oltalmazott, valamint befogadotti státuszú). Áprilisra aztán csökkent az előző hónapokban tapasztalt lendület. Könnyen lehet, hogy az Alaptörvény módosításával és a Stop Soros-jogszabály elfogadásával a kormány most hermetikusan lezárja az országot.","shortLead":"Az év első négy hónapjában 279 embernek adott védelmet Magyarország különböző jogcímeken (van köztük elismert menekült...","id":"20180622_befogadott_menekultek_2018_magyarorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f12e7e2-f31e-473e-b3cd-7ac31644c311","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_befogadott_menekultek_2018_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 22. 09:30","title":"Idén befogadtunk 279 menekültet, jegyezzük meg, több nem nagyon lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","shortLead":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","id":"20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc6071-2932-4262-8261-42d82d102202","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","timestamp":"2018. június. 21. 22:33","title":"Videó: Ritka ilyen minőségben látni 300 km/h-a feletti kergetőzést autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos környezetben, jellegzetes tokaji pincészetek udvarain, összesen 13 borászat, több mint 60 borral várja a vendégeket.","shortLead":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos...","id":"20180621_Bor_Mamor_Benye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275b050-3bf0-431e-abc6-a901ed694d93","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Bor_Mamor_Benye","timestamp":"2018. június. 22. 09:19","title":"Bor, Mámor… Bénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Hold és a Vadász utcák közötti, két háztömb lebontásával megnyitott telken már csaknem 1 kilométer mélyen tartanak a fúrási munkálatok. A víz az 5 milliárd forintból épülő Belvárosi Sportközponthoz kell majd. \r

","shortLead":"A Hold és a Vadász utcák közötti, két háztömb lebontásával megnyitott telken már csaknem 1 kilométer mélyen tartanak...","id":"20180622_Termalvizet_keres_az_onkormanyzat_a_Szabadsagteren_800_meteres_kutat_furnak_hozza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082a584e-142d-4cb8-b6cf-acb8f6974db6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_Termalvizet_keres_az_onkormanyzat_a_Szabadsagteren_800_meteres_kutat_furnak_hozza","timestamp":"2018. június. 22. 14:44","title":"Termálvizet keres az önkormányzat a Szabadság téren, 800 méteres kutat fúrnak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt állampolgár autót vezethessen. A nőket a közlekedési minisztérium szervezésében tanítják a náluk forradalmi tevékenységre.","shortLead":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt...","id":"20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a4d26-ab3c-4d17-95be-6ed866c4b2b3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","timestamp":"2018. június. 22. 15:22","title":"Nemsokára a szaúdi nők is vezethetnek autót, így tanítják őket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]