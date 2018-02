[{"available":true,"c_guid":"a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A legjobban teljesítő vállalatoknak legalább négyféle gyakorlatuk van arra, hogy a kreativitást üzleti értékké formálják. ","shortLead":"A legjobban teljesítő vállalatoknak legalább négyféle gyakorlatuk van arra, hogy a kreativitást üzleti értékké...","id":"20180208_Hogyan_lesz_a_kreativitasbol_uzleti_siker","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c67c74-35a3-41b4-9f8d-b076db2c6652","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180208_Hogyan_lesz_a_kreativitasbol_uzleti_siker","timestamp":"2018. február. 08. 13:15","title":"Hogyan lesz a kreativitásból üzleti siker?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc7cac8-dbe7-4773-be65-d2a6489b7568","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180209_Huszarok_leptetettek_at_a_koruton_a_reggeli_csucsban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cc7cac8-dbe7-4773-be65-d2a6489b7568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c151c8-ffd0-48ef-b925-604583d1e799","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Huszarok_leptetettek_at_a_koruton_a_reggeli_csucsban","timestamp":"2018. február. 09. 09:56","title":"Huszárok léptettek át a körúton a reggeli csúcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b527bfc-773f-427c-8b9f-e9486f819831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az E.On telephelyén csütörtökön egy vita ért tragikus véget.","shortLead":"Az E.On telephelyén csütörtökön egy vita ért tragikus véget.","id":"20180209_kisalfold_meghalt_a_gyorben_a_munkahelyen_megkeselt_ferfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b527bfc-773f-427c-8b9f-e9486f819831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5ef567-04d9-435f-a546-c59e5eea5f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_kisalfold_meghalt_a_gyorben_a_munkahelyen_megkeselt_ferfi","timestamp":"2018. február. 09. 08:29","title":"Kisalföld: Meghalt a győri E.On-telephelyen megkéselt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5c21cb-e403-4c3e-bd63-e5f9e7cb4171","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy a napelem és PET-párna sem.","shortLead":"Ahogy a napelem és PET-párna sem.","id":"20180208_Nem_kell_az_IKEA_lapra_szerelt_keszhaza_a_magyaroknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5c21cb-e403-4c3e-bd63-e5f9e7cb4171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6b29e9-9989-4ae0-82eb-529c4d67b85f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Nem_kell_az_IKEA_lapra_szerelt_keszhaza_a_magyaroknak","timestamp":"2018. február. 08. 15:16","title":"Nem kell az IKEA lapra szerelt készháza a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08415474-96fb-4a3d-a244-d330e1228f78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoros szöges gumikkal látta el a motorját, hogy jobb tapadása legyen a járműnek. Mégsem ezzel volt a gond.","shortLead":"A motoros szöges gumikkal látta el a motorját, hogy jobb tapadása legyen a járműnek. Mégsem ezzel volt a gond.","id":"20180209_orosz_motoros_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08415474-96fb-4a3d-a244-d330e1228f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c884483-986b-42b9-a75b-f3bb82ffefe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180209_orosz_motoros_video","timestamp":"2018. február. 09. 04:01","title":"Jégen akart motorozni az orosz férfi, kitalálja, hogy mi lett a vége? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb8208-c2ea-49d9-bfff-e129098bbdd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbánt nem engedik be, de az emberminiszter imareggeli címén be tudott slisszolni. Még egy Fontos Amerikaival is beszélgetett.","shortLead":"Orbánt nem engedik be, de az emberminiszter imareggeli címén be tudott slisszolni. Még egy Fontos Amerikaival is...","id":"20180209_Balog_Zoltan_bejutott_a_Feher_Hazba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb8208-c2ea-49d9-bfff-e129098bbdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7409c15-e9a5-467e-89ec-ac8c2a9f7a87","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Balog_Zoltan_bejutott_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. február. 09. 19:18","title":"Balog Zoltán bejutott a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Retro Rádió a Rádió Q frekvenciáján szólalt meg tavaly év végén, de a médiatanács szerint a korábban vállalt műsortervet nem teljesítették a vizsgált időszakban.","shortLead":"A Retro Rádió a Rádió Q frekvenciáján szólalt meg tavaly év végén, de a médiatanács szerint a korábban vállalt...","id":"20180208_maris_megbuntettek_a_fovaros_egyik_uj_radiojat_a_tul_sok_zene_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65483772-b582-48ae-9f47-8c73e581656b","keywords":null,"link":"/kkv/20180208_maris_megbuntettek_a_fovaros_egyik_uj_radiojat_a_tul_sok_zene_miatt","timestamp":"2018. február. 08. 14:58","title":"Máris megbüntették a főváros egyik új rádióját a túl sok zene miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyol sajtóértesülések szerint Luis Enrique szóban már megegyezett a Chelsea vezetésével, ő válthatja Antonio Contét a londoni labdarúgóklub kispadján.","shortLead":"Spanyol sajtóértesülések szerint Luis Enrique szóban már megegyezett a Chelsea vezetésével, ő válthatja Antonio Contét...","id":"20180208_kineztek_mar_conte_utodjat_a_chelseanel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777b9f4d-b893-4a2c-b67c-17b4e1826e7c","keywords":null,"link":"/sport/20180208_kineztek_mar_conte_utodjat_a_chelseanel","timestamp":"2018. február. 08. 14:28","title":"Kinézték már Conte utódját a Chelsea-nél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]