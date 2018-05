Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81048e1a-e6cb-418b-aa83-09b0ffa3c554","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Kettős pokolgépes merényletet követtek el hétfőn az afgán főváros, Kabul központjában melyben legalább huszonhatan meghaltak. A terrorcselekmény a titkosszolgálatok épületeinek közelében, a vidékfejlesztési és lakásügyi minisztériumtól nem messze történt. Egy öngyilkos támadó felrobbantott egy pokolgépet, amikor a minisztériumokba a reggeli munkakezdéskor tisztviselők érkeztek. \r

Később a helyszínen összegyűlt emberek, köztük újságírók csoportjához lépett egy másik gyalogos merénylő, aki szintén működésbe hozott egy robbanószerkezetet. Nyolc újságíró meghalt, az áldozatok között volt az AFP francia hírügynökség helyi fotósa Shah Marai is aki 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában. \r

Ez volt az újságírók elleni legvéresebb merénylet a tálibok 2001. decemberi bukása óta - hangsúlyozta a kabuli kettős merényletre reagálva közleményében a Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró jogvédő szervezet, amely szerint tudatosan a sajtót támadták.\r

Az AFP hírigazgatója, Michele Léridon méltatta az újságíró bátorságát, szakmai tudását és nagylelkűségét, aki merényletek tucatjairól tudósított, mielőtt saját maga is a barbárság áldozata lett.\r

A 48 éves Sah Marai 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában, tudósított a tálib uralom korszakában, majd a 2001. évi amerikai invázióról, annak valamennyi fontos fejleményéről.\r

A keleti régió országai már 10 hónappal korábban bejelentették, hogy nem kérnek a Marshall-terv „alamizsnájából”. A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő imperialista injekciót.","shortLead":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10...","id":"201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4e667-a842-4d33-8517-bf441e80148c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","timestamp":"2018. április. 30. 17:30","title":"A kommunista magyar diplomácia egyenesen Sztálintól kapta a Stop Marshall utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","shortLead":"Keresztes László Lóránt az LMP pécsi politikusa, bejelentkezett a párt társelnöki posztjára.","id":"20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dc4b34-5b19-4f55-a28a-80303dadd576","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Mar_van_is_jelentkezo_Hadhazy_helyere","timestamp":"2018. május. 02. 10:03","title":"Már van is jelentkező Hadházy helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297b447e-7d3e-45a4-a166-7fc126f8eafb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elhunyt a Twin Peaks: Tűz, jöjj velem című filmben Teresa Bankset játszó Pamela Gidley - közölte a BBC.","shortLead":"Elhunyt a Twin Peaks: Tűz, jöjj velem című filmben Teresa Bankset játszó Pamela Gidley - közölte a BBC.","id":"20180430_pamela_gidley_meghalt_twin_peaks","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=297b447e-7d3e-45a4-a166-7fc126f8eafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59f40c0-20d4-4a93-965a-4c9c93e92c0f","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_pamela_gidley_meghalt_twin_peaks","timestamp":"2018. április. 30. 16:16","title":"Fiatalon meghalt a Twin Peaks színésznője, Pamela Gidley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8970b1a0-54ce-470a-b8ee-31c5ab65fc1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016 augusztusában rázta meg földrengés a közép-olaszországi Amatrice városát. Egy most készült drónvideón összehasonlíthatja, milyen volt a település a katasztrófa előtt, közvetlenül utána, és most, hogy a törmelékek 50 százalékát eltávolították.","shortLead":"2016 augusztusában rázta meg földrengés a közép-olaszországi Amatrice városát. Egy most készült drónvideón...","id":"20180430_Dronvideo_Igy_nez_ki_most_a_foldrenges_sujtotta_olasz_Amatrice","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8970b1a0-54ce-470a-b8ee-31c5ab65fc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33a37ff-62a5-407f-a9ec-f3b5b6335f69","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Dronvideo_Igy_nez_ki_most_a_foldrenges_sujtotta_olasz_Amatrice","timestamp":"2018. április. 30. 16:50","title":"Drónvideó: Így néz ki most a földrengés sújtotta olasz Amatrice","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eee964-731a-4856-8b7c-bc56b48a27cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. A húskészítményeket gyártó kistermelőnek két telephelye van, az egyiken olyan állatokat is tartott, amelyekhez nem volt engedélye. Az élelmiszer-hulladék tárolását pedig finoman szólva problémásan oldotta meg.","shortLead":"Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. 