Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","shortLead":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","id":"20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e0f73c-02d5-4e4a-98ec-3e2bd7ed81b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:50","title":"Megemelik a Balaton nyári vízszintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f6291-7bf1-4c04-a131-20d0faa6cd1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szuperközeli portréfotókkal jött ki a Katona József Színház.","shortLead":"Szuperközeli portréfotókkal jött ki a Katona József Színház.","id":"20180913_Intim_kozelsegbol_mutatjak_Nagy_Ervineket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21f6291-7bf1-4c04-a131-20d0faa6cd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec312fe-6100-4ed9-9c7a-6d22a353b4da","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Intim_kozelsegbol_mutatjak_Nagy_Ervineket","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:32","title":"Intim közelségből mutatják Nagy Ervinéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de68c7e-f261-49a4-8f1e-de7f883bb67d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint. És azt mondja, másoknak is így kellene tenni.","shortLead":"Szó szerint. És azt mondja, másoknak is így kellene tenni.","id":"20180912_Ismerjek_meg_az_embert_akik_orakon_at_tud_nevetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1de68c7e-f261-49a4-8f1e-de7f883bb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08604f0-598f-45af-8112-abd8c93af38e","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Ismerjek_meg_az_embert_akik_orakon_at_tud_nevetni","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:24","title":"Ismerjék meg az embert, aki órákon át tud nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Karácsony Gergely és Tóth Bertalan hívja össze. A DK is csatlakozhat.","shortLead":"A demonstrációt Karácsony Gergely és Tóth Bertalan hívja össze. A DK is csatlakozhat.","id":"20180912_tuntetes_vasarnap_europa_parti_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f0fdc0-bf4c-4b8f-8ee7-63b6522b4f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_tuntetes_vasarnap_europa_parti_magyarorszag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:59","title":"Tüntetés lesz vasárnap egy Európa-párti Magyarországért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbb8804-0be3-466f-a7ed-f88273859716","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201837_kertesz_leszek_fat_nevelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fbb8804-0be3-466f-a7ed-f88273859716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe70585-f6c7-4dae-b1c1-eb5069781dc1","keywords":null,"link":"/itthon/201837_kertesz_leszek_fat_nevelek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:40","title":"Jakus Ibolya: Kertész leszek, fát nevelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4ef20-69d7-4a67-8e72-903511ef2c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Profi akciónak tűnik a brit légitársaság, a British Airways honlapjával történt biztonsági incidens. Egy friss jelentés szerint az elkövetők már hónapokkal korábban belepiszkáltak a cég rendszerébe, majd sokáig csak türelmesen vártak.","shortLead":"Profi akciónak tűnik a brit légitársaság, a British Airways honlapjával történt biztonsági incidens. Egy friss jelentés...","id":"20180912_british_airways_hackertamadas_bankkartya_adat_malware_hacker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f4ef20-69d7-4a67-8e72-903511ef2c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397f0669-56c1-4fd0-8a3b-c8cc842577b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_british_airways_hackertamadas_bankkartya_adat_malware_hacker","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:03","title":"Íme a magyarázat: így lopták el 380 000 British Airways-utas bankkártyaadatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eded4eb3-97a5-41b0-8b55-58b5ee04e5c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud kedvenc felesége egy elegáns londoni rezidenciát örökölt, a család vagyonát kezelő lichtensteini alapítvány viszont meggondolta magát.\r

","shortLead":"Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud kedvenc felesége egy elegáns londoni rezidenciát örökölt, a család vagyonát kezelő...","id":"20180912_El_akarta_venni_a_csalad_a_szaudi_kiraly_ozvegyetol_a_hazat_kozbeszolt_a_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eded4eb3-97a5-41b0-8b55-58b5ee04e5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14877e3-2b42-4163-a786-9550af2b7d37","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_El_akarta_venni_a_csalad_a_szaudi_kiraly_ozvegyetol_a_hazat_kozbeszolt_a_birosag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:32","title":"El akarta venni a család a szaúdi király özvegyétől a házát, közbeszólt a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy Oroszországnak köze volt a lengyel belpolitikai életet válságba sodró 2014-es lehallgatási botrányhoz: kiderült, hogy az a lengyel üzletember, akit elítéltek a törvénytelen akció megszervezéséért, sok millió dollárral tartozott oroszországi üzletembereknek. Részben a botrány miatt omlott össze a jobbközép Polgári Platform támogatottsága, s nyerhette meg a választást 2015-ben a Jog és Igazságosság (PiS) nevű illiberáis párt.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy Oroszországnak köze volt a lengyel belpolitikai életet válságba sodró 2014-es...","id":"20180912_Az_oroszok_beavatkoztak_a_2015os_lengyel_valasztasba_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c956dbef-1095-4ea8-84ca-147c86cc7ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Az_oroszok_beavatkoztak_a_2015os_lengyel_valasztasba_is","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:58","title":"Az oroszok beavatkoztak a 2015-ös lengyel választásba is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]