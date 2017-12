[{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem indulhat Alekszej Navalnij a 2018-as orosz elnökválasztáson, mert a központi választási bizottság hétfőn elutasította az ellenzéki politikus jelöltségének bejegyzését. Azzal érveltek, Navalnijt súlyos bűncselekmény miatt elítélték.

","shortLead":"Nem indulhat Alekszej Navalnij a 2018-as orosz elnökválasztáson, mert a központi választási bizottság hétfőn...","id":"20171225_Putyin_ellenlabasat_kizartak_a_valasztasbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a378f-6081-4268-a33a-7ae0f6b858bf","keywords":null,"link":"/vilag/20171225_Putyin_ellenlabasat_kizartak_a_valasztasbol","timestamp":"2017. december. 25. 16:54","title":"Putyin ellenlábasát kizárták a választásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ab861a-4fe3-45b2-afda-1234d31b399f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlett méréstechnikának köszönhetően Magyarországon is mérhető volt, de egészségi ártalmakat nem okozott a még októberben a környezetbe került radioaktív ruténiumizotóp - közölte a Magyar Tudományos Akadémia.","shortLead":"A fejlett méréstechnikának köszönhetően Magyarországon is mérhető volt, de egészségi ártalmakat nem okozott a még...","id":"20171224_radioaktiv_rutenizotop_nincs_egeszsegkarosito_hatasa_mta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07ab861a-4fe3-45b2-afda-1234d31b399f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9a5dc5-7650-476b-b0a0-aaaea986da37","keywords":null,"link":"/tudomany/20171224_radioaktiv_rutenizotop_nincs_egeszsegkarosito_hatasa_mta","timestamp":"2017. december. 24. 13:03","title":"Radioaktív izotóp került a magyar légkörbe is, de most azt mondják, ártalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20171225_Bucsut_mondhatunk_a_szep_idonek_tartos_suru_kod_jon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8218651-9b54-4096-800e-a209a32dea61","keywords":null,"link":"/idojaras/20171225_Bucsut_mondhatunk_a_szep_idonek_tartos_suru_kod_jon","timestamp":"2017. december. 25. 14:20","title":"Búcsút mondhatunk a szép időnek, tartós, sűrű köd jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc70aef-b3e7-4717-9ebd-19c2fcc97fae","c_author":"Dubrovszki Dániel","category":"elet","description":"Az utóbbi években szülők tömegeit nyugtathatta meg, hogy gyerekeik olyan játékért rajonganak, amelyben erőszak alig van, nem csak a legújabb gépeken fut, nem akar újra és újra pénzzel lehúzni, viszont a közmegegyezés szerint fontos készségeket fejleszt. Sőt, lassan a magyar állam is elkezd beleállni oktatási célú használatába.","shortLead":"Az utóbbi években szülők tömegeit nyugtathatta meg, hogy gyerekeik olyan játékért rajonganak, amelyben erőszak alig...","id":"20171225_Kockakbol_epul_fel_a_jovo_Minecraft","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc70aef-b3e7-4717-9ebd-19c2fcc97fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63bd79b-b35b-4742-8b1e-96f295518726","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Kockakbol_epul_fel_a_jovo_Minecraft","timestamp":"2017. december. 25. 20:00","title":"Kockákból épül a jövő? – A nagy Minecraft-titok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi karácsonyi történet egy rajongótól.","shortLead":"Igazi karácsonyi történet egy rajongótól.","id":"20171226_Mennyit_er_egy_sajat_kep_Harryekrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387702b5-a789-4dec-a89d-b5b79884d187","keywords":null,"link":"/elet/20171226_Mennyit_er_egy_sajat_kep_Harryekrol","timestamp":"2017. december. 26. 07:59","title":"Mennyit ér egy saját kép Harryékről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b43a6a-3a95-46c8-a653-e9984911d866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amióta Németország 2015-ben megnyitotta határait, egyetlen egy kiskorú menekültet sem deportáltak az országból. A Deutsche Welle német hírportál beszámolója szerint Berlin befogadóközpontokat kezdett építeni Marokkóban, s ha ezek készen lesznek, megkezdődik a 18 éven aluliak részleges visszatelepítése. \r

","shortLead":"Amióta Németország 2015-ben megnyitotta határait, egyetlen egy kiskorú menekültet sem deportáltak az országból...","id":"20171225_Nemetorszag_megkezdi_a_kiskoru_migransok_kitoloncolasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b43a6a-3a95-46c8-a653-e9984911d866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c022590f-afc4-40e3-a158-8a1afc83bd38","keywords":null,"link":"/vilag/20171225_Nemetorszag_megkezdi_a_kiskoru_migransok_kitoloncolasat","timestamp":"2017. december. 25. 12:29","title":"Németország megkezdi a kiskorú migránsok kitoloncolását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsonykor is éjjel-nappal hívható a 116-123-as számon a telefonos lelkisegély-szolgálat - hívták fel a figyelmet az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.","shortLead":"Karácsonykor is éjjel-nappal hívható a 116-123-as számon a telefonos lelkisegély-szolgálat - hívták fel a figyelmet...","id":"20171224_Banatra_es_oromre_a_lelkisegelyszolgalat_az_unnep_alatt_is_fogadja_a_hivasokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3762d03b-cb79-4b54-a18c-507c6d3813d9","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_Banatra_es_oromre_a_lelkisegelyszolgalat_az_unnep_alatt_is_fogadja_a_hivasokat","timestamp":"2017. december. 24. 09:33","title":"Bánatra és örömre: a lelkisegély-szolgálat az ünnep alatt is fogadja a hívásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20805ce7-76ce-4bf1-b521-9977b77bc751","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsonykor többfelé tartós ködre lehet számítani, az év utolsó hetében napsütés, de eső, havazás is várható, továbbra is marad az enyhe idő, többfelé 10 Celsius-fok körüli maximumokkal – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Karácsonykor többfelé tartós ködre lehet számítani, az év utolsó hetében napsütés, de eső, havazás is várható, továbbra...","id":"20171224_idojaras_utolso_het","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20805ce7-76ce-4bf1-b521-9977b77bc751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de98b4b-9211-447e-bfce-d5ceafdb168a","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_idojaras_utolso_het","timestamp":"2017. december. 24. 15:50","title":"Eső, szitálás, köd és hó is lesz az év utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]