Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"903e3b89-8414-40fe-9f1d-bdb588abaf1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A képernyő viszont nem tűnik jó barátnak.","shortLead":"A képernyő viszont nem tűnik jó barátnak.","id":"20180315_Gyerekkori_elhizas_testverek_baratok_segithetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=903e3b89-8414-40fe-9f1d-bdb588abaf1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f6b9de-05a1-4e5c-a126-e85543b53517","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180315_Gyerekkori_elhizas_testverek_baratok_segithetnek","timestamp":"2018. március. 15. 09:15","title":"Gyerekkori elhízás: testvérek, barátok segíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca222d66-185d-4dee-bbf8-314c6eea3287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha nem figyelnek oda a robotok biztonságára, akkor hamarosan ezen a területen is komoly gondot jelenthetnek a zsarolóvírusok.","shortLead":"Ha nem figyelnek oda a robotok biztonságára, akkor hamarosan ezen a területen is komoly gondot jelenthetnek...","id":"20180314_ioactive_labs_kiserlet_robotokat_fertoznek_zsarolovirussal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca222d66-185d-4dee-bbf8-314c6eea3287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92945d35-ba9f-490e-8032-5fc428962097","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_ioactive_labs_kiserlet_robotokat_fertoznek_zsarolovirussal","timestamp":"2018. március. 14. 13:00","title":"Ha nem fizetsz, nem dolgozom: robotokat fertőznek zsarolóvírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem akar drámát csinálni abból, hogy otthon kapott ki az együttese.","shortLead":"Nem akar drámát csinálni abból, hogy otthon kapott ki az együttese.","id":"20180314_mourinho_sevilla_manchester_united","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3006a4-0109-4527-ba0c-120ce59287ec","keywords":null,"link":"/sport/20180314_mourinho_sevilla_manchester_united","timestamp":"2018. március. 14. 13:20","title":"Kiesett a csapata, de Mourinho azt bizonygatja, mekkora edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"","category":"elet","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","id":"20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110774-3184-4683-a44c-bf82d505dc55","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","timestamp":"2018. március. 13. 13:03","title":"Elképesztő spárgát mutatott be a 97 éves Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d52a27-8cd9-4738-8fde-7caea28254be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Különböző szabálysegések miatt most összesen 85 millió forintra büntette a Gazdasági Versenyhivatal a sokat kritizált magyar fapados busztársaságot.","shortLead":"Különböző szabálysegések miatt most összesen 85 millió forintra büntette a Gazdasági Versenyhivatal a sokat kritizált...","id":"20180314_Ismet_megbuntettek_jogserto_tevekenysegek_miatt_az_Orangewayst","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d52a27-8cd9-4738-8fde-7caea28254be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac239a1-d690-4078-a8ed-55a64cdbdceb","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Ismet_megbuntettek_jogserto_tevekenysegek_miatt_az_Orangewayst","timestamp":"2018. március. 14. 11:34","title":"A versenyhivatal keményen odavágott az Orangeways buszjáratok üzemeltetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel szemben, az Együtt elnöke találkozót kezdeményezett a többiekkel.","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel...","id":"20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9c151-ab3f-4383-9656-7759f0f0b468","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","timestamp":"2018. március. 13. 10:41","title":"Juhász Péter felajánlotta, hogy visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"120 autóval tér vissza a 2014 végén bíróság által betiltott közösségi személyszállítást nyújtó vállalat. ","shortLead":"120 autóval tér vissza a 2014 végén bíróság által betiltott közösségi személyszállítást nyújtó vállalat. ","id":"20180313_Negy_ev_utan_ujra_lehet_majd_uberezni_Barcelonaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc282e-48e0-4999-9b53-74aae3bff738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Negy_ev_utan_ujra_lehet_majd_uberezni_Barcelonaban","timestamp":"2018. március. 13. 11:36","title":"Négy év után újra lehet majd uberezni Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5c7d59-a1ec-40b3-92eb-b9efdf9dcdfd","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","timestamp":"2018. március. 13. 13:46","title":"Grammy-díjas zenész is fellép a gitárfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]