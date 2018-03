Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba95145d-32bd-42bb-9954-42cf0284def5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb detonáció történt Austin közelében, a hatóságok azt vizsgálják, köze van-e az utóbbi robbantássorozatához.","shortLead":"Újabb detonáció történt Austin közelében, a hatóságok azt vizsgálják, köze van-e az utóbbi robbantássorozatához.","id":"20180320_austini_cimzesu_csomag_robbant_egy_fedex_telephelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba95145d-32bd-42bb-9954-42cf0284def5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406ce626-0411-40dc-b756-9174007aab6a","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_austini_cimzesu_csomag_robbant_egy_fedex_telephelyen","timestamp":"2018. március. 20. 13:51","title":"Austini címzésű csomag robbant egy FedEx-telephelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa7e1d5-dbe3-4148-88cb-f218b102572f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség arra kéri az egyik délnyugat-austini városrész lakosait, hogy ne hagyják el otthonaikat, miután néhány hét alatt egy negyedik robbanás is történt városban. ","shortLead":"A rendőrség arra kéri az egyik délnyugat-austini városrész lakosait, hogy ne hagyják el otthonaikat, miután néhány hét...","id":"20180319_ujabb_robbanas_tortent_austinban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa7e1d5-dbe3-4148-88cb-f218b102572f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23cf0d5-9120-4f77-806d-05498e2f3182","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_ujabb_robbanas_tortent_austinban","timestamp":"2018. március. 19. 16:15","title":"Tehetetlen a rendőrség, újabb robbanás történt Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a69572-35a9-487e-89f6-f44576a220d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő SMS-ben intézte el a lakásbérlésével kapcsolatos kérdést. A válasza szerint a főbérlője magyar állampolgár.","shortLead":"A fideszes képviselő SMS-ben intézte el a lakásbérlésével kapcsolatos kérdést. A válasza szerint a főbérlője magyar...","id":"20180321_agh_peter_nem_migranstol_berlek_lakast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51a69572-35a9-487e-89f6-f44576a220d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0dfe2c-db57-4331-bf05-0bc35ad1e67b","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_agh_peter_nem_migranstol_berlek_lakast","timestamp":"2018. március. 21. 07:53","title":"Ágh Péter: Nem migránstól bérlek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8dc90a-b678-48d6-8188-3ac8fe24a19a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig hogy vasárnap nem meglepő módon újraválasztották Putyint Oroszország államfőjévé, a Pussy Riot azonnal reagált. Az Elections című videoklipjük mellé egy, Putyin 18 évig tartó (és most meghosszabbított) rémuralmáról szóló nyilatkozatot is kiadtak. ","shortLead":"Alig hogy vasárnap nem meglepő módon újraválasztották Putyint Oroszország államfőjévé, a Pussy Riot azonnal reagált...","id":"20180319_Neurotikus_klippel_reagal_a_Pussy_Riot_Putyin_ujravalasztasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8dc90a-b678-48d6-8188-3ac8fe24a19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d0edeb-f2b0-4801-880f-9e45d5b8e3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Neurotikus_klippel_reagal_a_Pussy_Riot_Putyin_ujravalasztasara","timestamp":"2018. március. 19. 15:50","title":"Neurotikus klippel reagál a Pussy Riot Putyin újraválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4042c39f-cdc5-4287-922c-f644798f1347","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzetközi Macaron Napot március 20-án Párizsban és New Yorkban több, mint 10 éve ünneplik, 2012 óta pedig Magyarországon is. Az édes bűnök elkövetésének tetthelye ezúttal a Tesla Budapest. ","shortLead":"A Nemzetközi Macaron Napot március 20-án Párizsban és New Yorkban több, mint 10 éve ünneplik, 2012 óta pedig...","id":"20180319_Mert_ez_macaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4042c39f-cdc5-4287-922c-f644798f1347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ef6224-a087-4e34-ac42-fa09d84a3cff","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Mert_ez_macaron","timestamp":"2018. március. 19. 20:22","title":"Mert ez macaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","shortLead":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","id":"20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac75d8e-6047-445f-a6f1-54accd0a0a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","timestamp":"2018. március. 21. 07:14","title":"21 érv a szavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közeledik a nagy nap, Meghan Markle és Harry herceg esküvője. A május 19-i eseményre már a tortát is kiválasztották. A desszert ezúttal rendhagyó lesz. ","shortLead":"Közeledik a nagy nap, Meghan Markle és Harry herceg esküvője. A május 19-i eseményre már a tortát is kiválasztották...","id":"20180320_Friss_viragok_fogjak_disziteni_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_eskuvoi_tortajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8953bc90-5c97-45db-bb67-946a6b224269","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Friss_viragok_fogjak_disziteni_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_eskuvoi_tortajat","timestamp":"2018. március. 20. 14:35","title":"Friss virágok fogják díszíteni Meghan Markle és Harry herceg esküvői tortáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30a49bc-575f-4993-b225-60ea4e96a03c","keywords":null,"link":"/sport/20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","timestamp":"2018. március. 19. 14:31","title":"Chiellini sérülés miatt kikerült az olasz keretből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]