[{"available":true,"c_guid":"ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649","c_author":"Axiál","category":"brandcontent","description":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs nagymamájához köthető. A lényeg az, hogy nagyon igaz. Összegyűjtöttük, melyek azok a termékek, amelyeknél a spórolás tulajdonképpen pénzkidobás.","shortLead":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs...","id":"20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5765-c40d-4b6d-884e-389d70be1e71","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","timestamp":"2018. május. 14. 12:30","title":"„Nem vagyok elég gazdag, hogy olcsón vásároljak!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","shortLead":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","id":"20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90496dd4-2d02-4bbb-a48d-8cb3232a8d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","timestamp":"2018. május. 13. 15:13","title":"Itt a valóban zsebre vágható Windows 10-es PC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","shortLead":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","id":"20180513_top_autos_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f92774-eceb-46c4-af22-5fee681af53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 13. 16:16","title":"Tolatóradar: 696 km/h-val fotózta le a traffipax az Opelt, és nem tűnt fel a rendőröknek, hogy nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691d5cbd-4140-4c79-80f7-69c3522b66ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lehet, hogy nyáron összefuthatunk majd Kate Winslettel.","shortLead":"Lehet, hogy nyáron összefuthatunk majd Kate Winslettel.","id":"20180513_Magyarorszagon_forgatjak_az_uj_Avatart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=691d5cbd-4140-4c79-80f7-69c3522b66ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab374bc-67ca-4dab-bb89-99e6cae5e2f7","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Magyarorszagon_forgatjak_az_uj_Avatart","timestamp":"2018. május. 13. 07:30","title":"Magyarországon forgatják az új Avatart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn, rosszabb esetben pedig soha nem jut el a készülékekre. Nyomásgyakorlással igyekszik rákényszeríteni a gyártókat arra, hogy változtassanak szokásaikon és sokkal gyakrabban adjanak ki hibajavítást tartalmazó csomagokat.","shortLead":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn...","id":"20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e940de-5f97-4cff-98cf-fb6e068ddebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","timestamp":"2018. május. 13. 11:03","title":"Androidos telefonja van? Jó eséllyel önt is érinti a változás, amellyel a gyártók közé csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","shortLead":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","id":"20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54971f2d-a76c-4d46-89dc-7600351b059d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","timestamp":"2018. május. 13. 08:46","title":"Nem könnyű ma Budapesten közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt egyre több férfi híresség és divatmárka, hogy a szettnek van létjogosultsága. ","shortLead":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt...","id":"20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5beb5-ff43-49ac-8ff3-a9af97c51a6f","keywords":null,"link":"/elet/20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","timestamp":"2018. május. 13. 14:52","title":"Van egy jó hírünk a férfiaknak: többé már nem szentségtörés szandált húzni zoknira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27385be-618d-4ce2-bdde-e5dc4ffd0848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori tiszti kaszinó épületét hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pécsen, a licit pénteken indult.","shortLead":"Az egykori tiszti kaszinó épületét hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pécsen, a licit pénteken indult.","id":"20180513_patinas_epuletet_ad_el_az_allam_a_csod_szelen_allo_varosban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27385be-618d-4ce2-bdde-e5dc4ffd0848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2189ffd1-2484-44ae-aa40-e28168604ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_patinas_epuletet_ad_el_az_allam_a_csod_szelen_allo_varosban","timestamp":"2018. május. 13. 10:20","title":"Patinás épületet ad el az állam a csőd szélén álló városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]