„Nekem a fizetésemért az volt a dolgom, hogy aláírjak”

– ez a mondat gyakran ismétlődött a másodrendű vádlott vallomásában. „Bűncselekményt követtem el, csak nem azt, amivel vádolnak, csak segítettem elkövetni a bűncselekményt” – kezdte rögtön az elején ezzel a makói iskolaszövetkezet volt elnöke, akit a szövetkezet korábbi elnökével együtt azzal vádolt meg még két évvel ezelőtt az ügyészség, hogy 550 millió forintos adócsalást követtek el. A férfi, aki hangsúlyosan azt kérte, hogy se fotót ne készítsen róla a sajtó, de a nevét se írja le senki, fél órán át sorolta, hogy lényegében minden ügyet Czeglédy Csaba intézett, ő pedig azért kapta a fizetését, hogy mindent aláírjon anélkül, hogy bármi közelebbi ismerete lett volna az ügymenetről.

A makói iskolaszövetkezet ügyében még 2015-ben emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség azzal, hogy a szövetkezet valójában látszattevékenységet folytatott, ezzel 550 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. Ebben az ügyben az iskolaszövetkezet két, egymást követő időszakban elnöki posztot betöltő vezetőjét vádolták meg. A Humán Operátor Zrt. vezetőjét, Czeglédy Csabát tanúként idézték meg, ahogy az újabb, már több iskolaszövetkezetre kiterjedő hatmilliárdos csalás gyanújával folyó nyomozásban is gyanúba keveredett, a Humán Operátor Zrt. és a szövetkezetek között közvetítő cég vezetőjét is. Czeglédyt hiába idézték tanúként a tárgyalásokra, végül akkor tudta kihallgatni a bíró, amikor az őt közvetlenül meggyanúsító nyomozás okán előzetes letartóztatásba helyezték. Ekkor az ebben az ügyben vádolt személyek nyomozás során tett vallomásaival is szembesítette a bíró Czeglédyt, aki a rá nézve terhelő részleteket azzal hárította, hogy a vádlottak a büntető eljárás nyomása alatt vallhattak így.

A csütörtöki tárgyaláson meglepő módon, az addig hallgató másodrendű vádlott vallomást tett. (Gyanítható, hogy ő az, akivel a Budai Gyula által többször is nyilvánosan megemlített vádalkut megköthetik.) Ebben lényegében minden felelősséget Czeglédy Csabára és a cégére, az abban dolgozókra hárított. Már eleve a makói szövetkezetet tokkal-vonóval vette át, magyarul azzal semmi dolga nem volt, csak annyi, hogy a számlákat aláírja. A férfi elmondása szerint a diákok foglalkoztatásával kapcsolatban a felvételüktől egészen a foglalkoztatásukig mindent a Humán Operátor Zrt. végzett, a makói iskolaszövetkezet nem végzett valós tevékenységet. Állítása szerint ő pusztán egy munkát vállalt el, a fizetéséért cserében pedig végrehajtotta Czeglédy utasításait. A vádlott tudomása szerint mind az áfa, mind a személyijövedelemadó-ügyeket is a zrt. bonyolította. Amikor Czeglédynél éppen az adók megfizetése miatt aggodalmaskodott, akkor az megnyugtatta őt.

„Az adó meg nem fizetése, az bűncselekmény, mondtam Csabának, mire ő azt mondta, hogy a rossz gazdasági tevékenység, nem bűncselekmény”

– mondta a másodrendű vádlott, aki azt is elmondta, hogy vakon bízott Czeglédyben. Továbbá azt is állította, hogy egy alkalommal azt a feladatot kapta Czeglédytől, hogy a céget „költöztesse át” Romániába, szerinte ezzel eleve az lehetett a cél, hogy a magyarországi adófizetési kötelezettségeket elkerülhessék. A bíró több kérdést is feltett a vádlott felelősségével kapcsolatosan, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy neki annyi volt a dolga, hogy mindent aláírjon, ezért kapta a fizetését. Az csak később derült ki számára, hogy

„..itt senki, semmit nem akar befizetni”

A tárgyalás végére aztán kiderült, hogy a makói iskolaszövetkezetes ügyben másodrendű vádlottat Czeglédy és társai hatmilliárd forintos adócsalási ügyében is meggyanúsították, ott jelenleg bűnsegédlet miatt vizsgálják. Emiatt házi őrizetben is volt, most a lakhelyét nem hagyhatja el. Ügyvédje a tárgyaláson éppen védence őrizetének enyhítése miatt látta úgy, hogy újabb bizonyítékokat tudnak beszerezni, amelyeket ennek a pernek a bizonyításába is becsatolnának.

Függesszék fel ezt az eljárást, egészítsék ki a vádat, indítványozta a másodrendű vádlott védője az előbbiekre hivatkozva. Az ötlet kevésbé tetszett az elsőrendű vádlott védőjének, szerinte teljeskörűen lefolyt a bizonyítás. (Számára ugyanis rövidesen lezárulna a per, vélhetően a hatmilliárdos Czeglédy-ügyben nem érintett.) Az ügyész is a jelenlegi per felfüggesztése mellett foglalt állást, egyetértve az ügyvéddel, hogy a két ügy szorosan összefügg, a makói szövetkezet ügye csak egy része a hatmilliárdos adócsalás miatt folyó nyomozásnak, így egyesíthetnék is azokat. Korábban mi is írtunk erről, akkor olyan információkat kaptunk, hogy akkor lehetséges a két ügy egyesítése, ha a folyó per elsőfokú ítéletének kihirdetése előtt emelnek vádat a jelenleg nyomozási szakban levő, hatmilliárdos ügyben.

Az ügyész és az ügyvéd indítványát a bíró nem látta megalapozottnak, szerinte hosszú ideig tartó, alapos bizonyítást folytattak le az ügyben, így most elutasította a per felfüggesztését, és június 19-re tűzte ki a következő tárgyalást, amikor már ítélet lesz. Ha nem emelnek addig vádat a másik Czeglédy-ügyben.