[{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszáznál is több aktív álláshirdetést találni a tanév közepén, csak a fővárosban nyolcvannál több betöltetlen tanári állás van jelenleg.","shortLead":"Háromszáznál is több aktív álláshirdetést találni a tanév közepén, csak a fővárosban nyolcvannál több betöltetlen...","id":"20180112_Tanarok_szazai_hianyoznak_Magyarorszagrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d0c41-1865-44bb-b93f-e8374a12698b","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Tanarok_szazai_hianyoznak_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. január. 12. 09:04","title":"Tanárok százai hiányoznak Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal Taylor Swift tavaly megjelent Reputation című lemezén szerepel.","shortLead":"A dal Taylor Swift tavaly megjelent Reputation című lemezén szerepel.","id":"20180112_Ket_oruletesen_nagy_sztar_csinalt_kozos_videot_Taylor_Swift_Ed_Sheeran","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fbe3e8-6d14-42b0-a181-455f878f9a22","keywords":null,"link":"/kultura/20180112_Ket_oruletesen_nagy_sztar_csinalt_kozos_videot_Taylor_Swift_Ed_Sheeran","timestamp":"2018. január. 12. 10:22","title":"Két őrületesen nagy sztár csinált közös videót a nagyon magas életről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az irodalomtörténész szerint az ő fiatalkorában a dokumentumfilmek sokszor küzdelmesek voltak, a januári Budapest International Documentary Festival kínálatában viszont már csak izgalmas élettörténeteket, sorsokat láthatunk majd.","shortLead":"Az irodalomtörténész szerint az ő fiatalkorában a dokumentumfilmek sokszor küzdelmesek voltak, a januári Budapest...","id":"20180112_Nyary_Krisztian_szerint_ezen_a_fesztivalon_egy_percig_sem_fogunk_unatkozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811c400a-765c-443d-ada5-3699dcdc2c80","keywords":null,"link":"/kultura/20180112_Nyary_Krisztian_szerint_ezen_a_fesztivalon_egy_percig_sem_fogunk_unatkozni","timestamp":"2018. január. 12. 14:28","title":"Nyáry Krisztián szerint ezen a fesztiválon egy percig sem fogunk unatkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c3abce-4eb3-4a2d-97de-aea8e717243f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabálytalan sofőr valamiért nem tudott visszatérni a saját sávjába, így frontális ütközés lett a vége.","shortLead":"A szabálytalan sofőr valamiért nem tudott visszatérni a saját sávjába, így frontális ütközés lett a vége.","id":"20180112_dupla_zarovonal_elozes_frontalis_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c3abce-4eb3-4a2d-97de-aea8e717243f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956ca810-9ec4-4c85-bf9f-a8424bb18e8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180112_dupla_zarovonal_elozes_frontalis_baleset","timestamp":"2018. január. 12. 04:01","title":"Dupla záróvonalon előzött a sofőr, frontális baleset lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9601ba-8a25-452f-864c-dd68936aa82b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11-es Chromebook újfent üzemidővel kapcsolatos tulajdonságai miatt lehet remek vétel a hordozhatóságot preferálók számára. De a hosszú üzemidő bizony komoly megalkuvást kíván.","shortLead":"A 11-es Chromebook újfent üzemidővel kapcsolatos tulajdonságai miatt lehet remek vétel a hordozhatóságot preferálók...","id":"20180111_acer_chromebook_11_ces_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9601ba-8a25-452f-864c-dd68936aa82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87525e7a-5e2f-4fc1-9a6c-924efbd2c27a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180111_acer_chromebook_11_ces_2018","timestamp":"2018. január. 11. 09:03","title":"Van olyan 80-90 ezer forintos laptop, ami egy feltöltéssel 10 órán át bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"A színész négy korábbi tanítványa, és egy őt mentorának tekintő nő beszélt a Los Angeles Times-nak.","shortLead":"A színész négy korábbi tanítványa, és egy őt mentorának tekintő nő beszélt a Los Angeles Times-nak.","id":"20180111_james_franco_szexualis_zaklatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a483e9-cdb3-4514-b9bd-de24eae31fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_james_franco_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. január. 11. 16:39","title":"Ugrott az Oscar? Öt nő vádolja James Francót szexuális visszaéléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilencvennyolc önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által, az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében meghirdetett pénteki és hétfői sztrájkhoz – közölte az MKKSZ elnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"Kilencvennyolc önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és...","id":"20180112_Az_onkormanyzati_dolgozok_fele_sztrajkol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4ff1f8-d384-4b86-8782-c6de69e925b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Az_onkormanyzati_dolgozok_fele_sztrajkol","timestamp":"2018. január. 12. 11:54","title":"Az önkormányzati dolgozók közel fele sztrájkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0203eae1-d226-4a52-9ad7-4f6b48407404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A furcsa ellentmondás hátterében nem politikai, hanem sokkal prózaibb okok vannak. Az Egyesült Államok keleti partvidékén rettenetesen hideg van, kell a fűtőanyag.","shortLead":"A furcsa ellentmondás hátterében nem politikai, hanem sokkal prózaibb okok vannak. Az Egyesült Államok keleti...","id":"20180111_Az_USA_biralja_az_EUt_mert_orosz_gazt_vesz_mikozben_maga_is_ezt_teszi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0203eae1-d226-4a52-9ad7-4f6b48407404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc0df8a-2d23-43fd-910e-cba82b4673ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180111_Az_USA_biralja_az_EUt_mert_orosz_gazt_vesz_mikozben_maga_is_ezt_teszi","timestamp":"2018. január. 11. 13:25","title":"Az USA bírálja az EU-t, mert orosz gázt vesz, miközben \"okosban\" maga is ezt teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]