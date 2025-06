Nemzetközi lapszemle: Tilalom ide vagy oda, gyakorlatilag egész Európa ott lesz a budapesti Pride-on

Az igencsak jobboldali Orbán Viktor által elrendelt tilalom ellenére sok francia törvényhozó utazott Budapestre, mert ahogy Melanie Vogel szenátor megfogalmazta: ha a félelem kerekedik felül, akkor a szélsőjobb nyer. Hozzátette, hogy a fordulóponthoz érkeztünk az alapvető szabadságjogok védelmében. Ugyanakkor minél inkább foglalkozik a világsajtó a fejleményekkel, annál nehezebb lesz elnyomó eszközöket alkalmazni.

Kijelentette, hogy a magyar rendőrség – sokkal inkább, mint más országokban – kifejezett ösztönzést kaphat az erő alkalmazására. Arról is beszélt, hogy soha nem szabad teret engedni a szélsőségnek, ám ha az felbukkan, akkor a másik oldalnak is jelen kell lennie. Francia biztonsági szervek arra figyelmeztetnek, hogy az ellentüntetőkkel jobb óvatosnak lenni.

Valérie Hayer, a liberális EP-frakció vezetője úgy nyilatkozott, hogy amikor magyar részről törvénysértőnek minősítették a menetet, az olyan volt, mintha célkeresztbe állították volna a részvevőket. Chloé Ridel parlamenti képviselő, ezt azzal toldotta meg, hogy a francia delegátusok egyben el akarják ítélni az autoriter magyar politikát.

Merthogy itt egy olyan országról van szó, amely a szélsőjobbal próbálkozik, grasszál a korrupció, elhallgattatják a szabad sajtót és teljesen felszámolják a munkajogot. A képviselő nem érti, hogyan gondolhatta egyáltalán Orbán, hogy akárcsak korlátozza az LMBT-közösség gyülekezési szabadságát.

Tilalom ide vagy oda, gyakorlatilag egész Európa ott lesz a mai demonstráción. Köztük van az EP több, mint 70 képviselője, mert mint a Moritz Körner a német liberálisoktól megállapította: Európában egyetlen ilyen eseményt sem szabad indexre tenni.

Ezért most egyértelmű jelzést kell küldeni. Egyébiránt a politikus nem tudta elképzelni, hogy ilyesmi megeshet a kontinensen. A Bizottságtól azt várta volna, hogy az sokkal keményebben lép fel Magyarország ellen.

A Büszkeség menetének betiltásával Orbán az ellenzéket igyekszik megosztani, miközben Magyar Péter nem biztosította egyértelmű támogatásáról az esemény szervezőit – írja Bécsből a regionális tudósító, Jean-Baptiste Chastand. Hogy mi lesz ma Budapesten, azt senki sem tudja: elindulhat-e a tömeg és, ha igen, milyen feltételekkel.

Teljes a jogi bizonytalanság, a nacionalista kormány továbbra is fenyegetőzik. Ezzel együtt Franciaország bejelentette, hogy elküldi az eseményre az LMBT-jogok ügyében illetékes nagykövetet, aki csatlakozni fog a jó 60 baloldali, zöld és jobbközép EP-képviselőhöz.

Itt lesz az Unió illetékes biztosa, valamint egy sor uniós állam tucatnyi nemzeti törvényhozója is. A nagy érdeklődésnek köszönhetően a Pride átmegy példátlan, összeurópai tiltakozásba Orbán autoriter túlkapásai ellen.

A részvevőket egyrészt az fenyegeti, hogy az arcfelismerő szoftver segítségével megbüntetik őket, másrészt rájuk támadhatnak a neonácik, amint arra már volt példa. Orbán nyíltan Oroszországról veszi a példát, egyetlen más EU-országban sem nyilvánították törvénytelennek a meleg ünnepet.

Egyben próbálja szétszakítani az ellenzéket, miután a Fidesz jócskán lemaradt a Tisza mögött a felmérésekben. A hatalom közeli közvélemény kutatók mostanában nem közölnek ilyen adatokat, ami arra utal, hogy a helyzet aggasztó a kormányfő számára.

Magyar Péter ugyanakkor inkább a kórházak állapotára összpontosítja a kampányát, mert ez a kormányfő egyik gyenge pontja. Vagy a gazdasági helyzetre, mivel a kétségbeejtően gyatra előrejelzések aláássák az utóbbi 15 év eredményeit.

Orbán kontra von der Leyen: a Budapest Pride központi helyet foglal el az európai kulturális háborúskodásban. Több tucat neves politikus tart a földrészről a magyar fővárosba, ám a konzervatív Fidesz-kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a rendezvény illegális. Ám az nem valószínű, hogy a rendőrség közbelép, vagy netán a szélsőjobbos ellentüntetők csinálnak valamit.

A spanyol kulturális miniszter annyira nem fél semmiféle incidenstől, hogy nem is lépett kapcsolatba a magyar rendfenntartó erőkkel. A francia szocialista EP-képviselő, Chloé Ridel úgy nyilatkozott, hogy ő nem ijed meg még az Orbán által felbátorított szélsőségektől sem. Azért csatlakoznak a menethez, hogy megvédjék a magyar polgárok európai értékeit. De az biztos, hogy a mai nap történelmi lesz az autokráciák elleni küzdelemben.

Nagyobb gond az arcfelismerő program, mert annak igénybevétele Brüsszel szerint sértheti a közösségi jogot. Több hetes hallgatás után a Bizottság elnök végül kiállt az felvonulás mellett.

Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője kijelentette, hogy a Tisza nem sétál bele a miniszterelnök kelepcéjébe. Nem hagyják, hogy provokálják őket, aminek a célja a társadalom megosztása, illetve az, hogy elterelődjön a figyelem a közszolgáltatások állapotáról, valamint a megélhetési költségek megugrásáról.

A magyar szervezők viszont alkalmat látnak a rendezvényben, hogy megmutassák a világnak: Magyarország nem egyenlő Orbán illiberális hatalmával.

Hogy Budapesten indexre tették a Pride-ot, az szembesíti a Bizottságot saját mulasztásaival. Merthogy a testület sokáig tétlennek bizonyult, amikor alapjogokat kellett volna megvédenie és ez gyengíti mind a mai eseményt, mind annak részvevőit.

Ennek a napnak ünnepnapnak kellett volna lennie: remek idő és a Büszkeség menetének 30. évfordulója. De tavasszal Orbán másként határozott, ami megfelelt egyre tekintélyuralmibb irányzatának. Így most nem lehet tudni, mi lesz ezek után. A Tiltott Színek civil mozgalom képviselője azt mondja: a bizonytalanságot fokozza, hogy ugyanakkor a szélsőségesek jogot kaptak a felvonulásra.

Reillon és sok más jogvédő csoport úgy gondolja, hogy mindezt el lehetett volna kerülni, ha Brüsszel végzi a feladatát. Hiszen itt a gyülekezési jogot éri sérelem. De von der Leyenék még mindig csupán ott tartanak, hogy elemzik a vonatkozó törvényt, amely különben nem több mint 3 oldal.

Visszaüthet Orbánra, ha a karhatalom keményen odacsap ma délután. A kilátásba helyezett bírság ellenére előreláthatólag 10 ezrek tüntetnek. Az esemény politikai gyújtópontnak ígérkezik, mert a kormányfő fokozza az LMBT-ellenes kampányt, miután erős emberként jelentős hátrányba került a Tiszával szemben.

Csakhogy, ha ma odavág, az rosszul sülhet el még a saját támogatóinál is, mert ők szintén ellenzik az erőszakot. Álláspontja még jobban kiélezi a feszültséget az EU-val. A Political Capital szerint a Fidesz harapófogóba került, mert ha engedi a menetet, gyengének, ha keménykedik, akkor tekintélyelvűnek tűnhet. Lázár János nemrégiben úgy foglalt állást, hogy a helyzet ronthat Orbán pozícióján.

Faix Csaba, a Család az család jogvédő szervezet alapítója, Karácsony korábbi munkatársa úgy ítéli meg, hogy a hatósági szigor feltüzelte az embereket, így azok meg akarják védelmezni a polgári szabadságjogokat.

A rendezők úgy számolnak, hogy tízezrek csatlakoznak a Pride-hoz, több mint 30 országból. Orbán, akinek a kormánya keresztény-jobboldali vonalat visz, utalt arra, hogy mire készülhetnek a részvevők: jogi következményeket emlegetett.

A Tisza nem árulta el, mennyire tartja törvényesnek a tüntetést, de azt megerősítette, hogy aki ott lesz, azt meg kell védenie az államnak.

Novák Zoltán, a Méltányosság Elemző Intézettől úgy gondolja, hogy mivel a kormány a politikai vita középpontjába állította a menetet, vissza tudta venni a kezdeményezést az ellenzéktől, képes volt mozgósítani saját szavazóbázisát.

Igen, Trump szeszélyes és nárcisztikus, ám éppen most tette Európát biztonságosabbá – állapítja meg Brüsszelből Hubert Wetzel. Mert az jó, hogy továbbra is távol van az atombombától egy olyan gyilkos diktatúra, mint az iráni. Ez kedvező az öreg kontinensnek, mert számára elegendő, hogy már van egy ellenséges nukleáris hatalom a közelében: Oroszország.

Ugyanakkor két politikai üzenete van annak, hogy az USA beszállt a háborúba: 1. Az Egyesült Államok Trump alatt is szerepet vállal a világban. 2. hajlandó erőt bevetni stratégiai érdekei védelmében.

Máskülönben Putyin könnyen arra a következtetésre jutott volna, hogy Washington kész feláldozni egy olyan kis NATO-tagot, mint Litvánia vagy Észtország. Az amerikai elnök persze továbbra is kiszámíthatatlan marad, de a Kreml most már tudja, hogy ajánlatos óvatosnak lennie, ha terjeszkedni akar. Ez pedig javítja a földrész biztonságát.

Ruttén lehet gúnyolódni, hogy Hágában jól befeküdt a Fehér Ház urának, de benntartotta azt a szervezetben. Természetesen naiv, meggondolatlan és rövidlátó volna megbízni a notórius hazudozó Trump szavában. Ezért volt annyira lényeges, hogy az európai tagok elszánták magukat a védelmi kiadások drasztikus növelésére.

Mivel nyugaton sokan még most sem veszik komolyan az orosz veszélyt, a külpolitikai szerkesztő azt kérdezi: Putyinnak még ennél is világosabban jeleznie kell, hogy mire készül? Ann-Dorit Boy ezt azért írja, mert Oroszország most akarja elfoglalni az 5. körzetet Ukrajnában, ezúttal Szumi környékén.

Előzőleg a szentpétervári gazdasági fórumon semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy teljesen be óhajtja kebelezni a szomszéd országot, már ha csapatai képesek volnának rá. Az orosz háborús uszítók és ultranacionalisták ujjongtak. De igaza van és nagyon úgy tűnik, hogy minden eddiginél biztosabb a dolgában.

Béketárgyalásokról vagy tűzszünetről immár szó sincs, az oroszok támadásba mennek át, mind a nyilatkozatokban, mind a csatatéren. Mégis nem kevesen vannak Németországban is, akik úgy vélik, hogy csupán jogos biztonsági igényeit kívánja érvényesíteni. Meg hogy a háborút gyorsan be lehetne fejezni, ha az ukránok átengednék a területüket. Pedig ajánlatos volna komolyan venni az elnököt és nem alábecsülni a fenyegetést.

Nagyon is fontos, hogy az USA milyen károkat okozott az iráni nukleáris erőfeszítéseknek, mert attól függ, milyen eredményt hozhatnak az elkerülhetetlen tárgyalások – hangsúlyozza a vezércikk. Ha igaz az, amit Trump állít, hogy ti. az egész program visszakerült a nullára, akkor nem lesz szükség több támadásra, Teheránnak engedményeket kell tennie a zöld asztal mellett.

Ha csupán részsikert lehet elkönyvelni, a mullahok úgy érezhetik, hogy képesek átmenteni az elért eredmények egy részét. A helyzet e pillanatban áttekinthetetlen. Nem tudni, hogy az irániak biztonságba tudták-e helyezni a mintegy 400 kiló dúsított uránt, illetve maradtak-e centrifugáik. A józan ész azt diktálja, hogy még időben megtették a szükséges lépéseket.

De a szaktudásuk megmarad. Viszont, ha nem sikerül megállapodásra jutni, akkor marad az, hogy az USA és Izrael folyamatosan igyekszik megtalálni, majd megsemmisíteni a nukleáris létesítményeket.

A lap főszerkesztője úgy ítéli meg, hogy az Irán elleni támadás esélyt kínál, egy s más jobbra fordul a régióban, de hogy mi lesz a végeredmény, az nem világos. Eric Gujer szerint az USA fél évszázad után átlépett egy vörös vonalat, de a lehullott bombák figyelmeztetést jelentenek az összes diktátornak, Kínától Oroszországig, hogy ne írják le a Nyugatot. A teheráni iszlamisták kockázati számításai pedig teljesen fejre álltak.

Az Iszlám Köztársaság hegemóniája odalett, az önkényuralmak mostantól kezdve számíthatnak arra, hogy felelősségre vonják őket. A mullahok milíciahálózata megszűnt létezni a régióban. Ugyanakkor Izrael nem tudta felszámolni az atomprogramot és nem sikerült megbuktatnia a teokráciát sem.

Netanjahunak meglenne hozzá az akarata, de kellene hozzá főleg inváziós erő. Trumpnál ez fordítva van: végre tudná hajtani a szárazföldi offenzívát, de nem áll szándékában. Viszont ezek után a főpapok két kézzel kapnak a nukleáris fegyveren, mert az sebezhetetlenné teszi őket.

Semmi sem tudja megakadályozni őket ebben, viszont meg lehet nehezíteni a folyamatot. Ugyanakkor nem lehet nélkülözni a diplomáciát, mert az öböl monarchiái nem szeretnének izraeli fölényt. Azt akarják, hogy őket is vonják be jövőjük alakításába.

A pénz vezérelte a szlovák miniszterelnököt, amikor két napja az állam- és kormányfők tanácskozásán blokkolta az új szankciókat Moszkva ellen. Leginkább az a baja, hogy az EU a következő két és fél évben teljesen ott akarja hagyni az orosz energiapiacot, ám ebben Ficón kívül Orbán sem ért egyet Brüsszellel.

Leginkább az fáj nekik, hogy a Bizottság megtalálta a jogi kiskaput, hogy ti. Budapest és Pozsony miként nem tudja megfúrni a szándékot. Ám a trükk felháborította Szlovákiát, amely most a vétót igyekszik engedményt kicsikarni.

Fico a csúcs kellős közepén tette közzé a közösségi hálón, hogy a vártnál nagyobb árat követel, ideértve, hogy az új rendben se emelkedjenek a gáz tranzitdíjak. Kompenzációra tart igényt, mert szerint az energiaárak 30-50%-kal fognak nőni, és kitart amellett, hogy az orosz szállító kártérítést harcolhat ki, ha a szlovák fél felmondja a hosszútávú szerződést.

Nem tudni, hogy von der Leyen mit tud tenni, de a tét több milliárd euró. A tárgyalások elvileg már a jövő héten megkezdődhetnek.

Továbbra is virágzik a Liverpool magyar kapcsolata. Mert ugyan az új szerzemény, Milos Kerkez nem Magyarországon született, de ott lett futballista, és rajta kívül a klub leigazolta a 20 éves kapust, Pécsi Ármint is, aki az Orbán szívéhez igazán közelálló Puskás Akadémia játékosa volt.

Látni kell, hogy a legnevesebb angol egyesült közvetlenül a magyar kormányfő 3 milliárd fontos labdarúgás programjából merít. Az együttműködés idáig legjobb esetben is egyenetlennek bizonyult, kezdve Kozmával, aki nem tudott gyökeret verni, egészen Gulácsiig, aki csupán a 3 portás volt.

De Kerkez és Szoboszlai már egy egészen más iskola neveltje. Az MLSZ modernizálási programba kezdett, ami nem csupán pénzt jelent, habár Orbán nagy befektetése azért számított. De új lett a felkészítés módszere és szerepet játszott a megújult nemzeti büszkeség is. Így a fiatal tehetségek rátaláltak a megfelelő útra. A Liverpool számára pedig a magyar piac mostanában nagyon más gyümölcsöket kínál, mint korábban.

A nemzetközi jogvédő szervezet főtitkára közölte, hogy az egész világ figyeli, amint ma több tízezren készülnek végigvonulni Budapest utcáin, a tilalom ellenére is. Agnés Callamard, aki maga is demonstrálni fog, jó 200 fős delegáció élén érkezett. Mint mondta, a kormány fellépése mutatja, milyen mélyre süllyedtek a hatóságok, amikor alapvető jogokat kísérelnek meg korlátozni.

Ugyanakkor az is kiderült, mennyire eredményes lehet az összefogás, az ellenállás. Hozzátette: nem hagyják magukat megfélemlíteni, sem tilalmakkal, sem fenyegetésekkel, sem keménykezű fellépéssel. Mert biztos, hogy a végén az emberség győz.