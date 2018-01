A szocialisták és a Jobbik is magyarázatot vár a kormánytól arra, amit Altusz Kristóf egy interjúban elkottyintott.

Ahogy csütörtökön megírtuk, a külügy európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Altusz Kristóf a Times of Maltának adott interjúban azt állította, Magyarország csak tavaly 1300 menekültet fogadott be. E tényt pedig azért nem hozta nyilvánosságra, mert nem akarták veszélybe sodorni az érintetteket. Arról Altusz nem beszélt, hogy kik ezek az emberek, milyen jogcímen fogadták be őket.

A cikk nyomán a Magyar Szocialista Párt pénteken közleményt adott ki, azt követelve a miniszterelnöktől, hogy tisztázza: valóban több menekültet fogadtak be annál, mint amennyit az uniós kvóta szerint kellett volna?

"Amennyiben ez tényleg igaz, akkor az egész menekültellenes kampányról bebizonyosodott, hogy nem szólt másról, mint a Fidesz szavazóinak becsapásáról azért, hogy a haveroknak több tízmilliárddal kitömjék a zsebét. Ennek érdekében hazudtak a sajtótájékoztatókon, hazudtak a lakossági fórumokon, hazudtak az óriásplakátokon, hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon!"

Később a Jobbik is reagált, ugyancsak magyarázatot követelve. Jakab Péter, az ellenzéki párt szóvivője szerint azt lehetett tudni, hogy a "kötvénybizniszen" keresztül 20 ezer gazdag migráns érkezett, és azt is, hogy 2016 februárjában a kormányfő aláírta a kvóták végrehajtásáról szóló tanácsi határozatot. Azt azonban a legdurvább rémálmaiban sem gondolta volna, hogy ezt végre is hajtják, és betelepítenek 1300 menekültet.

A jobbikos politikus szerint, ha ez igaz, akkor az évszázad legnagyobb fideszes átverése zajlik, s színház volt az Állítsuk meg Brüsszelt! kampány, a kvótanépszavazás, a nemzeti konzultáció és a "sorosozás". A miniszterelnök átvert egy nemzetet és becsapta saját szavazóit is – tette hozzá, felvetve, ha "tényleg létezik Soros-terv, akkor a Soros-ösztöndíjas Orbán Viktor most nem épp azt hajtja végre?".