[{"available":true,"c_guid":"4bacfeb0-ffe8-420c-9a73-4dd25f0c392b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőre sima előzésnek tűnt a dolog, aztán a sötét színű autó sofőrje megkavarta a dolgokat.","shortLead":"Elsőre sima előzésnek tűnt a dolog, aztán a sötét színű autó sofőrje megkavarta a dolgokat.","id":"20180131_elozes_baleset_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bacfeb0-ffe8-420c-9a73-4dd25f0c392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a936bd-1de4-4f48-9be6-9ecceb541f89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_elozes_baleset_video","timestamp":"2018. január. 31. 04:01","title":"Íme a rossz előzés tökéletes iskolapéldája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372edb33-dd4b-4800-bfa9-a3ed61781b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miből vett 2 millió euróért ingatlant Dubaiban Ruby, az olasz exminiszterelnök arab szeretője? Honnan volt pénze a Casa Sofia étteremre Mexikóban? Párhuzamos perek folynak Itáliában, hogy újra megvizsgálják Silvio Berlusconi és Karima al-Mahroug, alias Ruby szerelmi kapcsolatát.","shortLead":"Miből vett 2 millió euróért ingatlant Dubaiban Ruby, az olasz exminiszterelnök arab szeretője? Honnan volt pénze a Casa...","id":"20180129_Berlusconi_duplan_rafizethet_a_bungabungazasra_a_felmelegitett_Rubyperekben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=372edb33-dd4b-4800-bfa9-a3ed61781b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a44eebf-fe12-4055-8a7e-065602de69ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_Berlusconi_duplan_rafizethet_a_bungabungazasra_a_felmelegitett_Rubyperekben","timestamp":"2018. január. 29. 13:35","title":"Berlusconi duplán ráfizethet a bunga-bungázásra a felmelegített Ruby-perekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a szobák méretéről is nyilatkozni kell, ha egy dolgozó lakásvásárlásra kap támogatást a munkahelyétől.","shortLead":"Még a szobák méretéről is nyilatkozni kell, ha egy dolgozó lakásvásárlásra kap támogatást a munkahelyétől.","id":"20180129_Penzt_kerne_a_munkahelyetol_a_lakasara_Mutatjuk_mire_figyeljen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4ed8ff-1a80-4cfa-b60f-7930ccd577eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_Penzt_kerne_a_munkahelyetol_a_lakasara_Mutatjuk_mire_figyeljen","timestamp":"2018. január. 29. 12:15","title":"Pénzt kérne a munkahelyétől a lakására? Mutatjuk, mire figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 36 esztendős csatár állítólag az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő Los Angeles Galaxyhez igazolna.","shortLead":"A 36 esztendős csatár állítólag az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő Los Angeles Galaxyhez igazolna.","id":"20180129_Zold_utat_adnak_Zlatannak_Los_Angeles_lehet_a_kovetkezo_allomas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9b738b-6db6-4fe6-9199-710f218eae15","keywords":null,"link":"/sport/20180129_Zold_utat_adnak_Zlatannak_Los_Angeles_lehet_a_kovetkezo_allomas","timestamp":"2018. január. 29. 16:33","title":"Zöld utat adnak Zlatannak, Los Angeles lehet a következő állomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815a51f4-f97b-407c-a2c7-239c00f4cf6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK szerint az érintett aluljárók felújítása körülbelül nettó 11 milliárd forintba kerülne. ","shortLead":"A BKK szerint az érintett aluljárók felújítása körülbelül nettó 11 milliárd forintba kerülne. ","id":"20180130_tervek_lesznek_de_a_3as_metro_aluljaroinak_felujitasara_tovabbra_sincs_penz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815a51f4-f97b-407c-a2c7-239c00f4cf6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80980cd-5088-44b7-bbe8-33b35194b4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_tervek_lesznek_de_a_3as_metro_aluljaroinak_felujitasara_tovabbra_sincs_penz","timestamp":"2018. január. 30. 19:38","title":"Tervek lesznek, de a 3-as metró aluljáróinak felújítására továbbra sincs pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fa464b-9841-4a48-986b-1d86a86fc649","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kopogtatás nélkül jött Mexikóból, és veszélyt jelent a magyar rákokra.","shortLead":"Kopogtatás nélkül jött Mexikóból, és veszélyt jelent a magyar rákokra.","id":"20180129_Stop_narancs_torperak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28fa464b-9841-4a48-986b-1d86a86fc649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c371be5-dd98-4da7-93d9-48a2e0ee69c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_Stop_narancs_torperak","timestamp":"2018. január. 29. 16:23","title":"Stop narancs törperák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f6fc2-d225-4ea4-8a54-d6e73997ae69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem tartották be az előírásokat abban a helyiségben, ahol az úgynevezett MRI-vizsgálatokat végezték. Egy orvost és a kórház egy másik munkatársát őrizetbe vették. ","shortLead":"Valószínűleg nem tartották be az előírásokat abban a helyiségben, ahol az úgynevezett MRI-vizsgálatokat végezték...","id":"20180129_durva_balesetben_halt_meg_egy_oxigenpalackot_cipelo_ferfi_egy_indiai_korhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23f6fc2-d225-4ea4-8a54-d6e73997ae69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52379c1e-30bb-4fea-b3d2-a656a2f8b95a","keywords":null,"link":"/vilag/20180129_durva_balesetben_halt_meg_egy_oxigenpalackot_cipelo_ferfi_egy_indiai_korhazban","timestamp":"2018. január. 29. 10:49","title":"Durva balesetben halt meg egy oxigénpalackot cipelő férfi egy indiai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl gyakran tévesztik meg a fogyasztókat a kriptovaluták reklámjaival, a Facebook most az egyébként törvényesen működő cégeknek is megtiltja, hogy ilyet hirdessenek.","shortLead":"Túl gyakran tévesztik meg a fogyasztókat a kriptovaluták reklámjaival, a Facebook most az egyébként törvényesen működő...","id":"20180131_Letiltja_a_Facebook_a_kriptovalutak_hirdeteseit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf72e72-e7b3-4ce2-99ff-46126864dee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Letiltja_a_Facebook_a_kriptovalutak_hirdeteseit","timestamp":"2018. január. 31. 07:15","title":"Letiltja a Facebook a kriptovaluták hirdetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]