[{"available":true,"c_guid":"2223ccba-b2e9-4c75-b8a4-25470957a9e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák Metro hívta vissza a termékeket, öt magyar fogyasztó is vásárolt belőlük. ","shortLead":"Az osztrák Metro hívta vissza a termékeket, öt magyar fogyasztó is vásárolt belőlük. ","id":"20180209_Robbanasveszelyes_egy_Magyarorszagrol_szarmazo_gyerekpezsgo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2223ccba-b2e9-4c75-b8a4-25470957a9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696ff182-f0d9-4708-adef-c7705f32e6a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180209_Robbanasveszelyes_egy_Magyarorszagrol_szarmazo_gyerekpezsgo","timestamp":"2018. február. 09. 19:46","title":"Robbanásveszélyes egy Magyarországról származó gyerekpezsgő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A legjobban teljesítő vállalatoknak legalább négyféle gyakorlatuk van arra, hogy a kreativitást üzleti értékké formálják. ","shortLead":"A legjobban teljesítő vállalatoknak legalább négyféle gyakorlatuk van arra, hogy a kreativitást üzleti értékké...","id":"20180208_Hogyan_lesz_a_kreativitasbol_uzleti_siker","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c67c74-35a3-41b4-9f8d-b076db2c6652","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180208_Hogyan_lesz_a_kreativitasbol_uzleti_siker","timestamp":"2018. február. 08. 13:15","title":"Hogyan lesz a kreativitásból üzleti siker?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4dd59a-11d9-488a-bf84-8ff76c4f17cc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 30 millió forint értékű hamis édességet foglaltak le a pénzügyőrök Lajosmizse közelében.","shortLead":"Több mint 30 millió forint értékű hamis édességet foglaltak le a pénzügyőrök Lajosmizse közelében.","id":"20180208_hamis_csokitojasokra_bukkantak_a_penzugyorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a4dd59a-11d9-488a-bf84-8ff76c4f17cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e414ed99-e55d-4537-b678-c0abbeb0d1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180208_hamis_csokitojasokra_bukkantak_a_penzugyorok","timestamp":"2018. február. 08. 11:01","title":"Hamis csokitojásokra bukkantak a NAV-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fc676d-1f15-4392-b00c-9e0022eca986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péternek mennie kell! – írja Jávor Benedek a Párbeszéd európai parlamenti képviselője, és az államfőhöz fordult. ","shortLead":"Polt Péternek mennie kell! – írja Jávor Benedek a Párbeszéd európai parlamenti képviselője, és az államfőhöz fordult. ","id":"20180208_Javor_Benedek_kirugatna_Polt_Peter_legfobb_ugyeszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92fc676d-1f15-4392-b00c-9e0022eca986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d79d4c3-53b6-43a0-af87-64a8cfb2ab6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Javor_Benedek_kirugatna_Polt_Peter_legfobb_ugyeszt","timestamp":"2018. február. 08. 14:27","title":"Jávor Benedek kirúgatná Polt Péter legfőbb ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Be fogják építeni a lisztár emelkedését az átadási árakba.","shortLead":"Be fogják építeni a lisztár emelkedését az átadási árakba.","id":"20180209_Kenyszerpalyan_mozognak_a_sutoipari_vallalkozasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb51324d-fe50-4ecf-b928-c246e9208f89","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180209_Kenyszerpalyan_mozognak_a_sutoipari_vallalkozasok","timestamp":"2018. február. 09. 12:49","title":"Kényszerpályán mozognak a sütőipari vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3085cd-ab30-46af-b46e-8cfb761140da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt a hvg.hu-n is. Márton László a tájak értékekésének egy egészen különleges módszerét mutatja be nekünk – mindezt Nagy Zsolt tolmácsolásában.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180209_Marton_Laszlo_Nagy_Zsolt_Elo_irok_tarsasaga_19_resz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a3085cd-ab30-46af-b46e-8cfb761140da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146f87fc-ef92-421e-abe4-499882cdb977","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Marton_Laszlo_Nagy_Zsolt_Elo_irok_tarsasaga_19_resz","timestamp":"2018. február. 09. 11:59","title":"Márton László: \"Magyarország fővárosa, Budapest 98765-ös táj\" – Élő írók társasága 19. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén mondott beszédet. A választásokról azt mondta, nagyszerű pillanat következik. Reagált azokra a híresztelésekre is, hogy a választások után megszüntetnék a kisebb településeken az önkormányzatiságot. A miniszterelnök szerint kezdünk jól kinézni.","shortLead":"Orbán Viktor a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén mondott beszédet. A választásokról azt mondta, nagyszerű...","id":"20180208_Orban_A_sokszinuseg_nem_ertek_nem_akarunk_sokszinuek_lenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e1cf22-ecc8-4f65-a3c4-7f9f649d8378","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Orban_A_sokszinuseg_nem_ertek_nem_akarunk_sokszinuek_lenni","timestamp":"2018. február. 08. 12:10","title":"Orbán: A sokszínűség nem érték, nem akarunk sokszínűek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72620180-1292-421a-9973-4a638d01f16d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szépség megítélése ugyebár meglehetősen szubjektív dolog, mindenesetre ez a kompakt szedán igencsak véleményes külcsínt kapott.","shortLead":"A szépség megítélése ugyebár meglehetősen szubjektív dolog, mindenesetre ez a kompakt szedán igencsak véleményes...","id":"20180209_jott_egy_olyan_honda_ami_a_lada_granta_szepseget_hozza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72620180-1292-421a-9973-4a638d01f16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56dd370-0bf1-4625-afc7-b36cda5304da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180209_jott_egy_olyan_honda_ami_a_lada_granta_szepseget_hozza","timestamp":"2018. február. 09. 13:26","title":"Jött egy olyan Honda, ami a Lada Granta szépségét hozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]