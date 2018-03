Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cab9a7c-b207-49d8-b3df-66b62149e81a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-re valósulhat meg a terv. Ezáltal lehetővé válik a nagy felbontású streaming szolgáltatást a holdi felszínről a Földre. A projekt az első magánfinanszírozású Hold-misszió része – jelentették be a barcelonai Mobil World Congress szakkiállításon.","shortLead":"2019-re valósulhat meg a terv. Ezáltal lehetővé válik a nagy felbontású streaming szolgáltatást a holdi felszínről...","id":"20180227_Mobiltelefonhalozatot_telepitenek_a_Holdra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cab9a7c-b207-49d8-b3df-66b62149e81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5456239-f6b8-46d0-90c8-395788f685c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_Mobiltelefonhalozatot_telepitenek_a_Holdra","timestamp":"2018. február. 27. 18:33","title":"Mobiltelefon-hálózatot telepítenek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fde6dd8-366c-491e-94f7-289b23d956e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több olyan áfacsökkentés is volt, amely nem érte el a kívánt hatást, a közeli jövőben is csak egyedi csökkentésekről lehet szó.","shortLead":"Több olyan áfacsökkentés is volt, amely nem érte el a kívánt hatást, a közeli jövőben is csak egyedi csökkentésekről...","id":"20180227_Varga_elismerte_az_EU_legmagasabb_afaja_marad_a_magyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fde6dd8-366c-491e-94f7-289b23d956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d8b81c-6d85-4c8f-8960-519e71cd244b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Varga_elismerte_az_EU_legmagasabb_afaja_marad_a_magyar","timestamp":"2018. február. 27. 05:08","title":"Varga elismerte, az EU legmagasabb áfája marad a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának hat hetet kell kihagynia, így nem játszhat többek között a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjének második meccsén.","shortLead":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának hat hetet kell kihagynia, így nem játszhat többek között a Bajnokok...","id":"20180228_hat_hetet_kihagy_neymar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97428579-62d1-4d39-8882-30a475bc3fda","keywords":null,"link":"/sport/20180228_hat_hetet_kihagy_neymar","timestamp":"2018. február. 28. 09:04","title":"Bukta a Real elleni visszavágót Neymar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a9524a-9f89-41c0-88fe-26e9d5170234","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Feltűnően aktívak, olykor milliárdos befektetésekbe fognak azok a kormányhoz köthető vállalkozók, akik az idestova egy éve lezárt letelepedési kötvénnyel üzleteltek.","shortLead":"Feltűnően aktívak, olykor milliárdos befektetésekbe fognak azok a kormányhoz köthető vállalkozók, akik az idestova...","id":"20180228_Meg_mindig_hoz_penzt_a_letelepedesi_kotveny_a_kozvetitoknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49a9524a-9f89-41c0-88fe-26e9d5170234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530dda9c-e812-4365-859e-7307581b1a0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180228_Meg_mindig_hoz_penzt_a_letelepedesi_kotveny_a_kozvetitoknek","timestamp":"2018. február. 28. 16:10","title":"Még mindig hoz pénzt a letelepedési kötvény a közvetítőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb488def-a1d0-4837-a7b2-34b4dc68512d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180227_Budai_Gyulanal_meg_renduletelnul_forog_tovabb_a_Soroslemez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb488def-a1d0-4837-a7b2-34b4dc68512d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7636dc51-e8fe-4dfe-bbe3-f14847f43146","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Budai_Gyulanal_meg_renduletelnul_forog_tovabb_a_Soroslemez","timestamp":"2018. február. 27. 12:19","title":"Budai Gyulánál még rendületlenül forog tovább a Soros-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jennifer Lawrence átértékelte a viszonyát a saját meztelenségéhez.","shortLead":"Jennifer Lawrence átértékelte a viszonyát a saját meztelenségéhez.","id":"20180227_Ha_nem_tetszik_a_mellem_ne_nezzek_meg_a_filmet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34a192d-0aba-467b-bb30-a612e643115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091424a8-a02b-47e9-a7ad-e98ffa026299","keywords":null,"link":"/elet/20180227_Ha_nem_tetszik_a_mellem_ne_nezzek_meg_a_filmet","timestamp":"2018. február. 27. 09:04","title":"„Ha nem tetszik a mellem, ne nézzék meg a filmet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális államot hirdető Orbán Viktor is a szabadság pártján állónak nevezi","shortLead":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális...","id":"20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91832148-f6cf-424a-99a5-e25f281753ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","timestamp":"2018. február. 28. 06:00","title":"A Fidesz frakcióvezetője szélsőségesen liberálisnak tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2017 végi rendeletre hivatkozva akár már a jövő héten eltűnhetnek a sorosozós és kerítésátvágós kormány- és Fidesz-plakátok Kispestről. A polgármester szellemi környezetszennyezést emleget. A rendeletet a Fidesz is megszavazta. Az önkormányzat lépése egybeesik a Fidesz azon megfontolásával, hogy lehalkítják a Soros-kampányt.","shortLead":"Egy 2017 végi rendeletre hivatkozva akár már a jövő héten eltűnhetnek a sorosozós és kerítésátvágós kormány- és...","id":"20180227_A_jovo_heten_mar_leszedhetik_a_sorosozos_plakatokat_Kispesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b15a0a-4f51-4056-beea-0fe0157dbb61","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_A_jovo_heten_mar_leszedhetik_a_sorosozos_plakatokat_Kispesten","timestamp":"2018. február. 27. 11:55","title":"A jövő héten már leszedhetik a sorosozós plakátokat Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]