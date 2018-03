Bár Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere évek óta tagadja, hogy ügynökként tevékenykedett volna, és jogi lépésekkel fenyegette meg mindazokat, akik ezt állítják, kézzelfogható bizonyítékok igazolják, hogy aktívan szolgálta a Kádár-rendszert. A Magyar Nemzet megszerezte a politikus állambiztonsági nyilvántartó kartonját, birtokában van továbbá a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. osztályának több (eredetileg) szigorúan titkos minősítésű aktája és Szita kézzel írt jelentése a nyolcvanas évekből.

A Krakus Péter néven jelentő Szita Károly 1994 óta Kaposvár fideszes polgármestere, 2014-től a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Ügynökmúltja 2004-ben merült fel a nyilvánosság előtt először, 2005-ben számos cikk, elemzés jelent meg róla, jelentős részben Ungváry Krisztián ismert történész kutatásai és nyilatkozatai alapján. A dosszié konkrét anyagai azonban akkor még nem kerültek nyilvánosságra.

A lap által most bemutatott dokumentumokból kiderül, hogy 1980. július 1-től egészen 1989. május 9-ig állományban állt Szita. A beszervezés alapja: „hazafias”.

A dokumentumok szerint azt mondta kapcsolattartójának, hogy „bár keveset ismer mindabból, amiket végeznie kell, érdeklődéssel várja feladatait, melyeket legjobb tudása szerint kíván végrehajtani. Kijelentette, hogy örül annak, hogy segíteni tudja munkánkat”. Feladata első sorban a nyugati állampolgárokat, illetve az őket fogadó magyar vendéglátóikat kellett figyelnie.

A kapcsolattartója szerint „feladatát kedvvel, tőle telhető legjobb akaratával végezte”.

Krakus (Szizta) többek között saját családjáról is írt feljegyzést, húga esküvőjére ugyanis érkeztek rokonaik az NSZK-ból is, később a szintén a nyugati országban dolgozó unokanővére látogatásáról is írt. Az anyagai „operatív értékkel bírtak”.

Szita Károly a dokumentumok alapján ugyanakkor nem jelentett eget verő ügyekről, valószínűleg lehetősége sem volt erre, nem is állították komolyabb próbák elé. Ez részben a kornak is köszönhető volt, mivel a nyolcvanas évekre esett a működése. Ezzel együtt figyelemre méltó, hogy március 15-én és október 23-án állandó készültségben kellett állnia, az élet és ma már a történelem azonban úgy hozta, hogy érdemben nem akadt tennivalója. Megnyilatkozásaiból jól látszik, Szita Károly a Kádár-rendszer elkötelezett híveként tűnt fel, vele szembeni kényszerítésnek nincs nyoma. Ügynöki munkáját lelkesen végezte, megbízóinak folyamatosan beszámolt környezete élete mellett saját körülményeinek változásairól is – írja a lap.

A Fidesz többször hangoztatta, hogy a pártban egykori ügynökök nem viselhetnek pozíciót. Több mint tíz évvel ezelőtt Szita Károly pedig azt mondta, bírósági úton tisztázza magát. Ez azóta sem történt meg - emlékeztet a Magyar Nemzet.