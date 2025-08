Üzleti titkokat tárt fel a Tritonlife vezérének hirtelen halála, Tiborcz köre is felbukkan a képben

Alig két héttel Haraszti Péter halála előtt közgyűlést tartott a TritonLife Holding Zrt., hogy döntsön egyebek között a vállalat 2024. évi mérlegbeszámolójáról. A szavazáskor azonban nem volt teljes az egyetértés. Az egyik jegyzőkönyvvezető maga a vezérigazgató, Haraszti volt, aki a magyarországi egészségügyi befektetések elismert szaktekintélye, az ország egyik vezető magánegészségügyi szolgáltatójának alapítója. A 43 éves, sportos, maratonra készülő üzletember azonban július 23-án futás közben összeesett, és a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.

A személyes tragédia ellenére mennie kell tovább a több mint 20 milliárd forintos árbevételű TritonLife-csoportnak, ezért a vállalat vezetősége a feladatok átszabásáról döntött. Az erről kiadott közleményben megszólalt Komonczi Zsolt is, akit „a cégcsoport pénzügyi befektetőit képviselő másik részvényes”-nek tituláltak. Ő úgy fogalmazott, hogy „minket, eddig aktív vezetői szerepet nem vállaló pénzügyi befektetőket is sokkolt a hír. Nem látok más lehetőséget, mint a cég további pénzügyi stabilitásának biztosítása mellett átmenetileg akár aktív vezetői szerepet is vállalni, így biztosítva a töretlen folytonosságot és a cég további fejlődését.” A megnyilvánulás azért érdekes, mert ezek a pénzügyi befektetők eddig az ismeretlenség homályába húzódtak, tehát tulajdonképpen nem lehetett tudni, pontosan kik is a TritonLife tulajdonosai. Amikor a HVG 2021-ben megírta, hogy a koronavírus-járvány idején Komoncziék megjelentek a vállalatcsoportban, a cég egyik tulajdonosa, Fábián Lajos azt mondta lapunknak, hogy csak cégstruktúra-változás történt, Haraszti Péter pedig utóbb azt nyilatkozta a Telexnek, hogy ez csak találgatás volt a HVG részéről.

Pedig sem az nem volt találgatás, hogy Komoncziék tulajdonosok lettek, sem pedig az, hogy az azt megelőző években ugyanők sűrűn üzleteltek többek között a kormányfő vejével, Tiborcz Istvánnal. Az ausztráliai lakcímmel rendelkező üzletember cégeinek rendszeres ügyvédje Bolevácz Éva, aki szintén ott volt a TritonLife-közgyűlésen. Komonczi gyakori üzleti partnere az állami vagyonkezelő korábbi vezetője, Szivek Norbert, és e vállalkozások vezetőségében gyakran megjelenik Lingvai Brigitta. Komonczi, Szivek, Bolevácz és Lingvai egy-egy ponton mind felbukkantak a pesti belvárosi luxusszálloda, a Dorothea Hotel történetében, amely végül Tiborcz Istvánnál kötött ki.

És itt érkeztünk el a 2025. július 10-ei közgyűléshez, amelyen az egyik tulajdonos nem szavazta meg a vezetőség beszámolóját a TritonLife Holding Zrt. 2024-es tevékenységéről és eredményéről.