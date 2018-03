Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6adc617e-956c-4e9f-beaf-4ff6eeda62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bocs egy skóciai állatkertben született.","shortLead":"A bocs egy skóciai állatkertben született.","id":"20180317_Elege_van_az_ev_legszurkebb_napjabol_Nezegessen_bebi_jegesmedvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6adc617e-956c-4e9f-beaf-4ff6eeda62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129b9e78-1889-4e1f-b67e-835f205d43c2","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Elege_van_az_ev_legszurkebb_napjabol_Nezegessen_bebi_jegesmedvet","timestamp":"2018. március. 17. 16:37","title":"Elege van az év legszürkébb napjából? Nézegessen bébi jegesmedvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Önkényes törvénykezéssel és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek kiérlelt ideológiája ellenére sem új gazdasági elitet, sem erős középosztályt nem sikerült összekovácsolnia az elmúlt nyolc évben.","shortLead":"Önkényes törvénykezéssel és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek...","id":"201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99250122-bed0-4d30-a19f-ddb378f7b9db","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","timestamp":"2018. március. 18. 09:30","title":"Orbán Viktor hiába hirdetett meg új gazdasági modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2210f99b-2e24-40fc-b10d-23b10085979c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sportriporter és műsorvezető az úszószövetségnél folytatja pályafutását.","shortLead":"A sportriporter és műsorvezető az úszószövetségnél folytatja pályafutását.","id":"20180316_szanto_david_visszavonul_a_tevezestol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2210f99b-2e24-40fc-b10d-23b10085979c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272c5960-7d33-4d69-b797-a10aaa9b4ec8","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_szanto_david_visszavonul_a_tevezestol","timestamp":"2018. március. 16. 20:59","title":"Szántó Dávid visszavonul a tévézéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál eltöltött programozói munkaórákba és azzal együtt Mark Zuckerberg világának egy részletébe enged betekintést egy néhány hete indult YouTube-csatorna ezzel foglalkozó epizódja. ","shortLead":"A Facebooknál eltöltött programozói munkaórákba és azzal együtt Mark Zuckerberg világának egy részletébe enged...","id":"20180318_facebook_programozo_egy_napja_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d67c8-8412-4c2d-89d9-c2d43c89db25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_facebook_programozo_egy_napja_video","timestamp":"2018. március. 18. 09:03","title":"Kíváncsi, milyen a Facebooknál dolgozók egy napja? Most soha nem látott részletek kerültek ki, hála egy kisfilmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól pedig a Star Trekből ismert faj dialektusát, a klingonok nyelvét is elsajátíthatják vele a tanulni vágyók. ","shortLead":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól...","id":"20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f870a44b-6150-45a0-9fb1-0fe6055c3fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","timestamp":"2018. március. 16. 20:03","title":"Évek óta várt új nyelv jött a Duolingóba: ha akarja, most megtanulhat klingonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fazekas miniszter úr egy böllérfesztiválon szólalt fel.","shortLead":"Fazekas miniszter úr egy böllérfesztiválon szólalt fel.","id":"20180317_Breaking_pozitiv_uzenetet_fogalmazott_meg_a_kampanyban_egy_kormanytag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3289b31f-912f-4a9d-aae4-72dbd84fd5ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Breaking_pozitiv_uzenetet_fogalmazott_meg_a_kampanyban_egy_kormanytag","timestamp":"2018. március. 17. 14:21","title":"Breaking: pozitív üzenetet fogalmazott meg a kampányban egy kormánytag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58901b1-5df1-481d-915a-095a79191c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatféle modellt, azon belül pedig nagyjából 260 ezer külső akkumulátort hív vissza az Amazon, miután tüzet okozhatnak.","shortLead":"Hatféle modellt, azon belül pedig nagyjából 260 ezer külső akkumulátort hív vissza az Amazon, miután tüzet okozhatnak.","id":"20180317_kulso_akkumulatorokat_hiv_vissza_tuzveszely_miatt_az_amazon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e58901b1-5df1-481d-915a-095a79191c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d8833-901d-469a-9057-e61e64a8897f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_kulso_akkumulatorokat_hiv_vissza_tuzveszely_miatt_az_amazon","timestamp":"2018. március. 17. 15:00","title":"Több mint negyedmillió tűzveszélyes külső akkumulátort hívott vissza az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b04774-cc21-4809-9f9d-80a51bd43c67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök pénteken elment a szerb-magyar határra, megnézte a kerítést, kezet fogott sok-sok emberrel és még egy őrtoronyba is felmászott.","shortLead":"A miniszterelnök pénteken elment a szerb-magyar határra, megnézte a kerítést, kezet fogott sok-sok emberrel és még...","id":"20180316_akciofilmnek_is_beillene_az_orban_tompai_latogatasarol_keszitett_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b04774-cc21-4809-9f9d-80a51bd43c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e3df9c-d736-4ac3-bf32-5a0bb026b8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_akciofilmnek_is_beillene_az_orban_tompai_latogatasarol_keszitett_video","timestamp":"2018. március. 16. 19:15","title":"Akciófilmnek is beillene az Orbán tompai látogatásáról készített videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]