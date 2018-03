Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea114948-bad2-434d-bdd4-9d4cbaab1e90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros egyes kerületeiben csak egy minigarzonra futja ennyiből. ","shortLead":"A főváros egyes kerületeiben csak egy minigarzonra futja ennyiből. ","id":"20180326_Milyen_lakasra_eleg_ma_20_millio_forint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea114948-bad2-434d-bdd4-9d4cbaab1e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3459a9-7d6d-4fef-90bc-3c60d1c49fc1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180326_Milyen_lakasra_eleg_ma_20_millio_forint","timestamp":"2018. március. 26. 10:51","title":"Milyen lakásra elég ma 20 millió forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek a megnagyobbítását. Középen beékel egy előre megépített 15 méteres darabot.","shortLead":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek...","id":"20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4cf29d-9109-46a9-96fd-4371582d7ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","timestamp":"2018. március. 24. 18:00","title":"Hogyan bővítsünk luxushajót? Vágjuk ketté, és toldjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felkészültek a szerdán esedékes kormányülésre.","shortLead":"Felkészültek a szerdán esedékes kormányülésre.","id":"20180326_orban_viktor_lazar_janosnal_aludt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0699633-7038-4c22-b638-13b0d777269d","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_orban_viktor_lazar_janosnal_aludt","timestamp":"2018. március. 26. 12:12","title":"Orbán Lázárnál aludt, kihasználták az estét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg a legfontosabb amerikai és brit lapokban jelentette meg bocsánatkérő levelét.","shortLead":"Mark Zuckerberg a legfontosabb amerikai és brit lapokban jelentette meg bocsánatkérő levelét.","id":"20180326_mark_zuckerberg_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_bocsanatkeres_hirdetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952335ac-d08d-4c35-af39-1c6120d97ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_mark_zuckerberg_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_bocsanatkeres_hirdetes","timestamp":"2018. március. 26. 00:03","title":"Ez önnek is szól: egész oldalas hirdetésben kér bocsánatot mindenkitől személyesen Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mit, hol, mikor, hogyan? Praktikus tudnivalók a választásról","shortLead":"Mit, hol, mikor, hogyan? Praktikus tudnivalók a választásról","id":"20180325_Valasztasi_egyszeregy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20ade34-c230-47d9-ac35-b9414169cb31","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Valasztasi_egyszeregy","timestamp":"2018. március. 25. 08:12","title":"Választási egyszeregy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289858c1-7bdc-4d8d-9f51-3c00448346df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mostani jubileumhoz még a szerző, Andrew Lloyd Webber is gratulált.","shortLead":"A mostani jubileumhoz még a szerző, Andrew Lloyd Webber is gratulált.","id":"20180325_Harmincot_eve_megy_a_Macskak_a_Madach_Szinhazban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=289858c1-7bdc-4d8d-9f51-3c00448346df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5484f-a086-45c5-b94e-03ed3eb2f740","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Harmincot_eve_megy_a_Macskak_a_Madach_Szinhazban","timestamp":"2018. március. 25. 19:58","title":"Harmincöt éve megy a Macskák a Madách Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50040790-70ab-4ea3-a922-ac920a18add6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Európában egyes országokba már beengednek thaiföldi zöldhangyapetéket és ganajtúrókat, Magyarországon viszont az élelmiszercélú rovarértékesítés viszont ugyanúgy illegális, mint a fegyverkereskedelem.\r

","shortLead":"Európában egyes országokba már beengednek thaiföldi zöldhangyapetéket és ganajtúrókat, Magyarországon viszont...","id":"201809_kukacwhisky_es_larvatea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50040790-70ab-4ea3-a922-ac920a18add6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf35c45-fc25-432a-a024-3a49c8ad0566","keywords":null,"link":"/kkv/201809_kukacwhisky_es_larvatea","timestamp":"2018. március. 25. 08:00","title":"Megkóstolná a kukacwhiskyt? Csak nehogy börtönben végezze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f3ef08-a6d0-430d-a910-660f0a985835","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szaúdi légierő elfogott hét, Jemenből kilőtt rakétát. A megsemmisített fegyverek darabjainak egy része lakott területekre hullott, s egy ember halálos sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A szaúdi légierő elfogott hét, Jemenből kilőtt rakétát. A megsemmisített fegyverek darabjainak egy része lakott...","id":"20180326_SzaudArabia__raketaroncsok_a_hazak_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f3ef08-a6d0-430d-a910-660f0a985835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7670bd-a26e-41f4-bb04-37e12d4ce142","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_SzaudArabia__raketaroncsok_a_hazak_kozott","timestamp":"2018. március. 26. 09:15","title":"Szaúd-Arábia – rakétaroncsok a házak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]