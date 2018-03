Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52d63607-c5ac-4495-8912-da570d83f784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A poén Barack Obama és az amerikai titkosszolgálat globális megfigyelése kapcsán került elő, most Mark Zuckerberg arcával fémjelezve hívja fel a figyelmünket a vicces kép arra: sokan szinte minden érzékeny információt kiadnak magukról a Facebookon.","shortLead":"A poén Barack Obama és az amerikai titkosszolgálat globális megfigyelése kapcsán került elő, most Mark Zuckerberg...","id":"20180327_mark_zuckerberg_facebook_megfigyeles_kemkedes_adatgyujtes_vicces_foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d63607-c5ac-4495-8912-da570d83f784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5618590-aab3-45a8-8cf2-2c52bebd86a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_mark_zuckerberg_facebook_megfigyeles_kemkedes_adatgyujtes_vicces_foto","timestamp":"2018. március. 27. 10:03","title":"Vicces vagy szomorú? Ez jól illusztrálja, mi a helyzet a Facebookon a személyes adatainkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","shortLead":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","id":"20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a47e007-d27b-478a-ba18-cf8e4f92a467","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","timestamp":"2018. március. 27. 13:32","title":"\"Köszönöm, vége!\" – Gyurta Dániel visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új dokumentumfilm igyekszik megvilágítani az énekes sötétnek tűnő magánéletét.","shortLead":"Egy új dokumentumfilm igyekszik megvilágítani az énekes sötétnek tűnő magánéletét.","id":"20180328_Sajat_szexrabszolgat_nevelt_egy_14_eves_lanybol_R_Kelly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c807e-e713-4d49-aa94-672618e28ab7","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Sajat_szexrabszolgat_nevelt_egy_14_eves_lanybol_R_Kelly","timestamp":"2018. március. 28. 11:35","title":"Saját szexrabszolgát nevelt egy 14 éves lányból R Kelly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e746921-bfc9-4ed7-b1dd-d0590de94de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb magyar jelölt egy üzletember.","shortLead":"A legnépszerűbb magyar jelölt egy üzletember.","id":"20180328_Megtudtuk_a_magyarok_valojaban_kit_szeretnenek_miniszterelnoknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e746921-bfc9-4ed7-b1dd-d0590de94de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f90fb8c-8950-408f-913f-e4291b6ce7ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Megtudtuk_a_magyarok_valojaban_kit_szeretnenek_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. március. 28. 12:44","title":"Megtudtuk, a magyarok valójában kit szeretnének miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","shortLead":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","id":"20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b18d453-02a4-4fce-aff8-ea1655253206","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","timestamp":"2018. március. 28. 10:23","title":"Megjött az Audi RS5 Sportback: családi autónak sem rossz, 450 lovas sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e321fd-4317-41a8-b792-160c5a82ed36","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Tüntetők fogadták a Jobbik elnökét hétfői csepeli fóruma után.","shortLead":"Tüntetők fogadták a Jobbik elnökét hétfői csepeli fóruma után.","id":"20180327_MIEP_rajongo_szervezte_a_Vona_elleni_tuntetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e321fd-4317-41a8-b792-160c5a82ed36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00406626-ae75-4d82-b55d-cc0927cfa3d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_MIEP_rajongo_szervezte_a_Vona_elleni_tuntetest","timestamp":"2018. március. 27. 06:42","title":"\"Itt a véleményünk az urakról\" – 20 kiló trágyát tettek Vona autója elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","shortLead":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","id":"20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ad5c2-2afb-4e9b-893e-e62cda0d22e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","timestamp":"2018. március. 27. 17:26","title":"A Főtaxi nem áll be az Uber kinyírói mellé a tervezett reptéri blokádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. ","shortLead":"A párt hisz abban, hogy meg kell könnyíteni a fogamzásgátláshoz való hozzájutást és a családtervezést. ","id":"20180327_a_momentum_allamilag_tamogatotta_tenne_a_fogamzasgatlokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7b77f-4552-4d32-a86f-37806b70e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4caba4-b2e8-4b72-ba0a-d1b06c69b1d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_a_momentum_allamilag_tamogatotta_tenne_a_fogamzasgatlokat","timestamp":"2018. március. 27. 16:07","title":"A Momentum államilag támogatottá tenné a fogamzásgátlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]