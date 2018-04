Kell-e félni Vona Gábortól? Megy-e Moszkvába Szél Bernadett? Van-e B-terve Karácsony Gergelynek? Az RTL Klub exkluzív miniszterelnök-jelölti vitát rendezett, amelyen az LMP, a Jobbik és az MSZP-P jelöltje fejtette ki nézeteit és terveit. Vona szerint koalíció nélkül is le lehet bontani a NER-t, Karácsony nem szeretne előre hozott választást, Szél pedig több mint 1000 milliárd forintot öntene a gazdaságba. A sok vita mellett számos dologban egyetértettek.

Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

Új, eddig még nem tapasztalt felállásban rendezett miniszterelnök-jelölti vitát Baló György az RTL Klubon. A V18-as rendezvényen szerdán nem volt jobbikos résztvevő, most viszont Vona Gábor, Szél Bernadett és Karácsony Gergely mondhatta el, mit és hogy tenne, ha ő kerül hatalomra. Orbán Viktor nem vállalta a szereplést.

Karácsony Gergely szerint az országnak változásra van szüksége, szövetség kell a kormányváltáshoz, mint az MSZP-P szövetség. Új korszakot kell nyitni, új konszenzus és modell szükséges: az ország sikere az emberek sikere, az emberekbe kell beruházni, a bérbe, szociális biztonságba. Ne legyenek első és másodrendű állampolgárok.

Vona Gábor szerint sorsdöntő választás lesz, két generációra dől el az ország sorsa. A Jobbik megvédi az országot a bevándorlástól, de a kivándorlást is meg kell állítani. Mindenkinek el kell menni szavazni. Fontos ennek a 8 évnek a leváltása, de az előtte lévő 8 évet is le kell váltani. A Jobbik és az LMP is komolyan le akarja váltani és elszámoltatni a kormányt, mondja Vona, majd sikeres és boldog ország lesz Magyarország.

Szél Bernadett szerint el kell menni szavazni, akkor lesz változás az országban, ha erős LMP lesz a Parlamentben. "Semmit rólunk nélkülünk", veszi kölcsön a diáktüntetések kedvenc jelszavát Szél. Rögtön béremeléssel kezdene a Szél-kormány, és az oktatás is rendkívül fontos - Szél svéd modellt követne. És az egészségügy is fontos.

A kezdő víziók után a választásokra terelődik a szó. Mi lesz a visszaélésekkel, csalásokkal? Szél szerint mind a vita résztvevői gyűlöletkampány célpontjai voltak. Vona szerint a külföldi százezrek választási nehézségei számítanak a legnagyobb csalásnak, "miért teszünk magyar és magyar között különbséget". Karácsony: az egész választási rendszer egy törvényesített csalás,

"elképesztően primitív és aljas kampányt folytatott a Fidesz"

, de hiába a trükkök százai, ha elmennek az emberek szavazni, le lehet győzni a kormánypártot. Nem véletlenül győzték le az utóbbi három nagyobb időközi választáson a Fideszt.

Lesz-e átszavazási felszólítás? Vona: egyedül indul a Jobbik, de biztos lesznek átszavazások helyileg. "Bízunk a választók bölcsességében." Szél nem tart a magas részvételtől, sőt, örülne neki, a magyar emberek tisztán látnak. Karácsony: a mi szavazóink nem birkák, pontosan tudják, kire kell szavazni, az MSZP-P jelöltjei sok helyen visszaléptek ellentétben a Jobbik és LMP jelöltjeivel.

"Nem fogok a kardomba dőlni, ha a Jobbik elvisz egy választókerületet a Fidesz elől."

Szél: az LMP visszalépett két helyen is, egy MSZP- és egy Jobbik-jelölt javára, hasonló gesztusok nem érkeztek. De talán még az utolsó pillanatban lehet még megegyezni. Az LMP megpróbálta a hódmezővásárhelyi modellt országosan összehozni, nem sikerült. Karácsony is elmondja, hol milyen MSZP-P-jelölt lépett vissza, hol gyakorolt gesztust. Vona Gábor: ez a választás nem a visszalépésekről, hanem a magas részvételről fog szólni. Túl kell lépni a jobb- és baloldali megosztottságon, mert az emberek már túlléptek ezen. "Megoldásokra van szükség." Az emberek majd tudni fogják, kire kell szavazni.

Mégis csalódott lesz Vona, ha egy Fidesz-jelölt úgy nyer, hogy mögötte a két ellenzéki jelölt összességében több szavazatot kap, de nem ezzel a taktikával kéne foglalkozni. Szél szerint túl kell lépni azon, hogy nem lesz országos koordináció, de abban reménykedik, hogy nem lesznek ilyen nevető harmadik-Fidesz körzetek. Karácsony: "mindenre nyitottak vagyunk", arra számít, hogy a demokratikus, Jobbik nélküli ellenzéki pártok abszolút többséget szereznek, és kétharmaduk is lesz. Vona is Jobbik-győzelemre számít, mert ez a legerősebb ellenzéki párt. Hódmezővásárhelyen sem dőltek be a másik ellenzékinek mondott jelöltnek. A koordinációnál fontosabb a munka, a kapcsolattartás.

Miért keres középen helyet magát a Jobbik? Vona: tanult abból a párt, hogy a Fidesz megvalósította az elképzeléseit, és nem tetszett a végeredmény, ezért. Vona többször is bocsánatot kért a 2013 előtti Jobbikért, akár most is megteszi, senkinek nincs oka félni tőle,

"ma félni Magyarországon Orbán Viktortól és a Fidesztől kell".

Karácsony: a Jobbik kaparós sorsjegy, nem tudni, mit lesz, ha hatalomra jut. Karácsony örül Vona mostani szavaival, de a Jobbik politikája is sokszor tele volt gyűlölettel. Szél: hisz abban, hogy emberek meg tudnak változni, pártoknál ez nehezebb. Az LMP és Szél nem változott, ők képviselik a stabilitást.Vona szerint a változás a javukra vált.

Legyenek-e kis pártok (Együtt, Momentum) a Parlamentben? Mindhárman igennel válaszolnak. Karácsony szerint viszont felelősség is kell, "közös kormányzásra hívom ezeket a pártokat". Szél szerint nem monolit tömbök kellenek, szövetségekben kell gondolkodni, erre is jók lennének a kis pártok.

Mi történik akkor, ha a Fidesz nyer? Vona lemond, szavához híven.Szél szerint majd a kongresszus dönt a sorsáról, de "nagyon küzdős típus vagyok", valahogy küzdeni fog a kormány ellen. Karácsonynak nincs B-terve, győzelemre készül, ha mégsem, Zuglóban polgármester lesz megint.

A Fidesszel nem lépnek koalícióra semmilyen formában.

Mi lenne, ha csak a Jobbikkal van meg egy nagy ellenzéki koalcícós kormány? Karácsony: válságkezelő kormány kell, egy másik miniszterelnökkel. Szél: technikai kormányzás kell a normális feltételek létreoházsáig. Vona: az LMP és a Momentum lehet koalíciós partnere a pártnak, mással nem. Karácsony szerint sok kérdésben egyetért a Jobbik és a baloldal, ezekben meg lehetne állapodni, és nem szeretne idő előtti választást. Az alkotmányos keretek megváltoztatását pedig népszavazással kell kikényszeríteni. Vona szerint ahhoz nem kell koalíció, hogy lebontsák a NER-t, anélkül is megoldható ez. A Jobbik 17 évre emelné a kötelező oktatási korhatárt, megszüntetné az egyházi iskolák kiemelt pozícióját.

Rátérnek a médiára. Szél: a közösségi média sok pénzbe kerül, de sok ember csak megszűrt csatornákon át tájékozódik, ezért fontos a szabad sajtó.

Mi lesz egy ellenzéki győzelem után a dühös, csalódott fideszes tömegekkel? Karácsony: békét kell teremteni, a cél nem a Fidesz megbuktatása, hanem az ország kivezetése a válságból. Április 9-étől kormányozni kell.

Paks II: Vona - felülvizsgáljuk, Szél - nem épülhet meg, "ki fogok menni Moszkvába", Karácsony: Paks II hazaárulás.

A záró egypercekben Karácsony megint magát ajánlja, a választók ésszel és szívvel szavazzanak, mindkettő az MSZP-P-re mutat. Vona Gábor szerint sorsdöntő választásra kerül sor, két világ között kell dönteni, a fullasztó világ és az üde, friss, európai Magyarország világa között. A baloldal és a Fidesz után most a Jobbik is szeretne bizalmat kapni. Szél: a lényeg az, hogy hova megyünk. Egyenlőség, jó egészségügy, oktatás, béke, friss levegő és 28 évre visszamenő elszámoltatás az LMP javaslata.

Más adórendszert vzetne be minden párt, az LMP három sávot, az MSZP-P két kulcsot vezetne be, minden párt a bérek helyett a tükejövedelmeket adóztatná inkább.

Itt nézheti újra az adást: