[{"available":true,"c_guid":"48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják váltani. ","shortLead":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják...","id":"20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff20657c-4fe8-4512-b969-614cfea0b966","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 20:01","title":"MSZP-P: Kormányváltó hangulatot jelez a rekordközeli részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa999a2-4c20-4128-8ebe-3453ce831bb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes delegált úgy tett az egyik helyi lap szerint, mintha lepecsételné a szavazólapot, de ez végül nem történt meg. ","shortLead":"A fideszes delegált úgy tett az egyik helyi lap szerint, mintha lepecsételné a szavazólapot, de ez végül nem történt...","id":"20180408_valasztasi_csalas_heves_megye_gyongyos_2018_as_valasztasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa999a2-4c20-4128-8ebe-3453ce831bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ca2474-a621-4f41-8ddf-e3088a27eeca","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_valasztasi_csalas_heves_megye_gyongyos_2018_as_valasztasok","timestamp":"2018. április. 08. 10:46","title":"Választási csaláson kaptak egy fideszes delegáltat Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be1fb9d-5c29-4c20-8667-ed406be7194d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Nem_akarsz_visszaterni_egy_kicsit__Geszti_Peter_smsr_irt_Petofinek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be1fb9d-5c29-4c20-8667-ed406be7194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9548e7-6ab7-4ba7-9b7c-fd578464b860","keywords":null,"link":"/kultura/20180408_Nem_akarsz_visszaterni_egy_kicsit__Geszti_Peter_smsr_irt_Petofinek","timestamp":"2018. április. 08. 12:42","title":"\"Nem akarsz visszatérni egy kicsit?\" – Geszti Péter sms-t írt Petőfinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke elmondta, hogyan biztosítják, hogy mindenki voksolhasson.","shortLead":"Az NVI elnöke elmondta, hogyan biztosítják, hogy mindenki voksolhasson.","id":"20180408_Mit_csinaljon_az_aki_meg_este_7kor_is_sorban_all","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5024fecf-2636-4a59-b0d7-cc5e13ea35c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mit_csinaljon_az_aki_meg_este_7kor_is_sorban_all","timestamp":"2018. április. 08. 14:50","title":"Mit csináljon az, aki még este 7-kor is sorban áll?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9ded59-af0c-41a2-a677-6a79617ab31c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külképviseleteken – előzetes regisztrálás után – azok szavazhattak, akik magyar állampolgárok, és rendelkeznek magyarországi lakhellyel. ","shortLead":"A külképviseleteken – előzetes regisztrálás után – azok szavazhattak, akik magyar állampolgárok, és rendelkeznek...","id":"20180408_Az_amerikai_es_a_kanadai_magyarok_mar_szavaztak_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9ded59-af0c-41a2-a677-6a79617ab31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e420489-2a96-46cd-8925-a6b70839c34e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Az_amerikai_es_a_kanadai_magyarok_mar_szavaztak_is","timestamp":"2018. április. 08. 08:10","title":"Az amerikai és a kanadai magyarok már szavaztak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy motorkerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze Lepsény belterületén.","shortLead":"Egy motorkerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze Lepsény belterületén.","id":"20180408_baleset_7es_fout","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563e7faf-988b-4bfd-b23d-8884ba8a5a36","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180408_baleset_7es_fout","timestamp":"2018. április. 08. 17:26","title":"Baleset történt, teljes az útzár a 7-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e17ffd-1e32-44bb-835c-01a464e825a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új mozgalom indult a bunkó parkolás ellen, Josh Cartu pedig a Parlament előtt mutatta meg új Ferrariját.","shortLead":"Új mozgalom indult a bunkó parkolás ellen, Josh Cartu pedig a Parlament előtt mutatta meg új Ferrariját.","id":"20180408_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e17ffd-1e32-44bb-835c-01a464e825a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980fe701-8604-43fa-b9e5-eead064a0bd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 08. 17:11","title":"Tolatóradar: szomorú videó – szentendrei zöldterületen driftel a Mercedes divatterepjárós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"","category":"itthon","description":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz, a DK és az MSZP gyűlésén. A finisben arra voltunk kíváncsiak, vajon átment-e AZ üzenet, azaz mit gondolnak az egyes oldalak szimpatizánsai arról, mi a választás tétje?","shortLead":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz...","id":"20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1138d93-1793-41a3-b7d3-f0b8bbce4367","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","timestamp":"2018. április. 07. 08:11","title":"Orbán vagy turbán, vagy fasiszta a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]