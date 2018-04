Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ba1d43c-6e57-4d8e-99bc-2342d47fcecb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legyőzték a Vasast, először nyertek 2018-ban a bajnokságban.","shortLead":"Legyőzték a Vasast, először nyertek 2018-ban a bajnokságban.","id":"20180407_eloszor_nyert_iden_a_felcsut_a_bajnoksagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1d43c-6e57-4d8e-99bc-2342d47fcecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d411131-25c6-4ad7-b274-23dca1477d3a","keywords":null,"link":"/sport/20180407_eloszor_nyert_iden_a_felcsut_a_bajnoksagban","timestamp":"2018. április. 07. 19:25","title":"Olyasmi történt a Felcsúttal, amire idén még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"","category":"itthon","description":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz, a DK és az MSZP gyűlésén. A finisben arra voltunk kíváncsiak, vajon átment-e AZ üzenet, azaz mit gondolnak az egyes oldalak szimpatizánsai arról, mi a választás tétje?","shortLead":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz...","id":"20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1138d93-1793-41a3-b7d3-f0b8bbce4367","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","timestamp":"2018. április. 07. 08:11","title":"Orbán vagy turbán, vagy fasiszta a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát jelzi, nem a választáson elért szavazati arányt. Mindez 74,61 %-os feldolgozottság mellett értendő","shortLead":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát...","id":"20180408_parlament_ketharmad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78a518-6417-4a1e-81b3-83b8fa7833de","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_parlament_ketharmad","timestamp":"2018. április. 08. 23:16","title":"Így néz majd ki a parlamenti patkó a kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","shortLead":"A szavazatszámlálás gyorsaságát befolyásolja az egyes választókerületben, hogy hány jelölt indult. ","id":"20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=126baa67-09a3-46d4-a17f-b0a030f0c316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9f3cf-753e-428e-8cbc-468b795919d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Csak_ejfel_korul_varhato_elozetes_eredmeny","timestamp":"2018. április. 07. 12:28","title":"Csak éjfél körül várható előzetes eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag nincs elég hely. ","shortLead":"Állítólag nincs elég hely. ","id":"20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2314214-d8c2-4dec-ba1a-71d1ab72e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2018. április. 07. 21:42","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk egy XC40-be. Sokat elárul róla, hogy egy héttel később alig akartunk kiszállni belőle. ","shortLead":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk...","id":"20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48168434-4ae7-4e93-b867-77f4f4310722","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","timestamp":"2018. április. 07. 10:00","title":"Volvo XC40 teszt: ez az Év Autója, és ezzel mi nem is vitatkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","shortLead":"Leszavaztak a huszárok is vasárnap délután, voltak, akik lóháton érkeztek voksolni. ","id":"20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f2ee4df-d02a-4b33-a736-b5993b72fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a69f361-ec06-450d-9e90-18bf4db401e4","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Huszarok_is_voltak_a_szavazok_kozott_szavazas_valasztas_2018","timestamp":"2018. április. 08. 22:05","title":"Huszárok is szavaztak április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország főügyésze felszólította a briteket, hogy adják vissza azt a több mint 500 milliárd rubelt (2200 milliárd forint), amelyet az orosz igazságszolgáltatás elől elmenekült orosz polgárok vittek a szigetországba.\r

","shortLead":"Oroszország főügyésze felszólította a briteket, hogy adják vissza azt a több mint 500 milliárd rubelt (2200 milliárd...","id":"20180408_Orosz_uzenet_Londonnak_a_bunozok_maradhatnak_de_a_szazmilliardokat_kerjuk_vissza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d993a-28d9-487d-9039-cc53436d06c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Orosz_uzenet_Londonnak_a_bunozok_maradhatnak_de_a_szazmilliardokat_kerjuk_vissza","timestamp":"2018. április. 08. 13:31","title":"Orosz üzenet Londonnak: \"a bűnözők maradhatnak, de a százmilliárdokat kérjük vissza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]