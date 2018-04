Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik eddig kevesebb átalányt fizettek, mint amennyit fogyasztottak, azoknak az elmaradását csökkenti majd a visszajáró 12 ezer forint. Az állami közműszolgáltató honlapján megjelent a formanyomtatvány, amelyen a házközponti fűtéses lakóközösségeknek külön kell kérniük a teljes összeget.","shortLead":"Akik eddig kevesebb átalányt fizettek, mint amennyit fogyasztottak, azoknak az elmaradását csökkenti majd a visszajáró...","id":"20180410_juniusban_landolhat_a_szamlakon_a_teli_rezsicsokkentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badf8942-28a5-4ad0-9f58-616b8f527a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_juniusban_landolhat_a_szamlakon_a_teli_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. április. 10. 21:50","title":"Júniusban landolhat a számlákon a téli rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","id":"20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0935401a-6585-4444-8af8-674d86d28237","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","timestamp":"2018. április. 10. 21:21","title":"Nem ül be a parlamentbe Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","shortLead":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","id":"20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff34446-037b-4cc8-b6d5-639c1768583f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","timestamp":"2018. április. 10. 22:18","title":"Megszólalt Zuckerberg: a magyar választások előtt is töröltek Facebook-fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5ab0e5-4752-4e27-b7cd-f4f597ac203e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek funkciói miatt a 90-es évek egyik leghasznosabb számítástechnikai eszközévé nőtte ki magát a Windows jó pár éve Intézőként ismert Fájlkezelője (Windows File Manager). Most, csaknem három évtizeddel az eredeti publikálást követően, ismét elérhetővé vált a szoftver igazi retrováltozata. És igen: Windows 10-en is fut.","shortLead":"Remek funkciói miatt a 90-es évek egyik leghasznosabb számítástechnikai eszközévé nőtte ki magát a Windows jó pár éve...","id":"20180410_windows_fajlkezelo_file_manager_retro_program","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d5ab0e5-4752-4e27-b7cd-f4f597ac203e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5489f3-35bb-4211-84ec-88e7566f2f93","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_windows_fajlkezelo_file_manager_retro_program","timestamp":"2018. április. 10. 09:03","title":"Windowst használ? Feltámasztották az egyik nagy klasszikus programját, most ön is ingyen letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövő év júliusáig mindennemű sporttevékenységtől eltiltották a kalapácsvetőt – értesült az SzPress Hírszolgálat. ","shortLead":"Jövő év júliusáig mindennemű sporttevékenységtől eltiltották a kalapácsvetőt – értesült az SzPress Hírszolgálat. ","id":"20180410_tiltott_szerrel_bukott_az_olimpiai_bajnok_pars_krisztian","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019a855d-b04c-4e34-b35f-fcdeb10b5565","keywords":null,"link":"/sport/20180410_tiltott_szerrel_bukott_az_olimpiai_bajnok_pars_krisztian","timestamp":"2018. április. 10. 16:47","title":"Tiltott szerrel bukott az olimpiai bajnok Pars Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnökségnek vissza kell fizetnie a kampányra kapott közel 200 millió forintos állami támogatást. Juhász szerint öt ember lakása, egzisztenciája, családja van veszélyben, de nem adják fel.","shortLead":"Az elnökségnek vissza kell fizetnie a kampányra kapott közel 200 millió forintos állami támogatást. Juhász szerint öt...","id":"20180410_Juhasz_Peterek_nem_adjak_fel_gyujtest_inditottak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9be2b14-bd80-46f0-9199-0e178ef5faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7298e4-007a-40fd-ad5c-31c9119641f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Juhasz_Peterek_nem_adjak_fel_gyujtest_inditottak","timestamp":"2018. április. 10. 11:22","title":"Juhász Péterék nem adják fel, gyűjtést indítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kedden reggel a Riadólánc a Városligetért Facebook-csoportban azt írták, az Ötvenhatosok terén, a Néprajzi Múzeum építkezésénél nagyjából ötven kopasz várakozik, feltehetően a már előkészített fák átültetésére készülnek.","shortLead":"Kedden reggel a Riadólánc a Városligetért Facebook-csoportban azt írták, az Ötvenhatosok terén, a Néprajzi Múzeum...","id":"20180410_Megint_balha_van_a_Ligetben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d51fa3-db76-412e-83f8-f3023737c592","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Megint_balha_van_a_Ligetben","timestamp":"2018. április. 10. 10:07","title":"Megint balhé van a Ligetben, ötven kopasz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceed1c28-f310-4b86-970f-b9dae014a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A (PRODUCT)RED termékek sorát bővíti az iPhone 8-ak új köntösbe öltöztetése, azaz piros színű speciális kiadásuk.","shortLead":"A (PRODUCT)RED termékek sorát bővíti az iPhone 8-ak új köntösbe öltöztetése, azaz piros színű speciális kiadásuk.","id":"20180409_apple_product_red_iphone8","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceed1c28-f310-4b86-970f-b9dae014a1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531872ab-314c-4398-bdb1-eb60be3539f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_apple_product_red_iphone8","timestamp":"2018. április. 09. 19:00","title":"Jön a piros iPhone 8: itt az Apple hirdetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]