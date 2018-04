Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d98eccfd-84b7-4acb-84ff-c1060b205386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választás Bizottság határozata szerint az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szavazókörben megsértették a választási törvényt azzal, hogy több szavazó is dupla egyéni szavazólapot kapott. ","shortLead":"A Nemzeti Választás Bizottság határozata szerint az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szavazókörben megsértették...","id":"20180416_Megsertettek_a_valasztasi_torvenyt_egy_szabolcsi_szavazokorben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98eccfd-84b7-4acb-84ff-c1060b205386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487c0f9c-e0b3-4b96-a5cd-d0bfcb569832","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Megsertettek_a_valasztasi_torvenyt_egy_szabolcsi_szavazokorben","timestamp":"2018. április. 16. 21:52","title":"Megsértették a választási törvényt egy szabolcsi szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26eacc06-681f-4a1d-9ecd-87de2409007d","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"Vasárnap elnökválasztást tartottak Montenegróban. Milo Djukanović, korábbi hatszoros miniszterelnök és egyszeres államfő abszolút többséget szerzett, mint mindannyiszor 1991 óta, valahányszor elindult valamilyen választáson. Hogyan csinálja?","shortLead":"Vasárnap elnökválasztást tartottak Montenegróban. Milo Djukanović, korábbi hatszoros miniszterelnök és egyszeres...","id":"20180417_Egy_politikus_aki_soha_nem_veszit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26eacc06-681f-4a1d-9ecd-87de2409007d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767da9f3-9ce8-44de-8788-1e06a72b35fa","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Egy_politikus_aki_soha_nem_veszit","timestamp":"2018. április. 17. 17:00","title":"Egy politikus, aki soha nem veszít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233037f1-4a70-42a9-8068-14ca27041431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyő Jánost 1998-ban lőtték le saját autójában egy kereszteződésben. ","shortLead":"Fenyő Jánost 1998-ban lőtték le saját autójában egy kereszteződésben. ","id":"20180417_Gyarfas_Tamast_gyanusitja_a_rendorseg_Fenyo_Janos_mediacezar_megoletese_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=233037f1-4a70-42a9-8068-14ca27041431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d404e2-fb14-4388-99c9-2107b8e828d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Gyarfas_Tamast_gyanusitja_a_rendorseg_Fenyo_Janos_mediacezar_megoletese_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 17:26","title":"Felbujtással gyanúsítja a rendőrség Gyárfás Tamást a Fenyő-ügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem nagyon akarta megmondani az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek, hogy miért adott több mint 500 milliót 2016-ban a kormány kedvenc civil szervezetének, a CÖF-nek, de erre most már jogerős ítélet kötelezi őket.","shortLead":"Eddig nem nagyon akarta megmondani az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek, hogy miért adott több mint 500 milliót...","id":"20180417_Nem_titkolhatjak_tovabb_hogy_mire_adott_508_milliot_az_MVM_a_COFnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7002ba69-82e3-413b-ae6a-43d2bb9f04fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_titkolhatjak_tovabb_hogy_mire_adott_508_milliot_az_MVM_a_COFnek","timestamp":"2018. április. 17. 18:38","title":"Nem titkolhatják tovább, hogy mire adott 508 milliót az MVM a CÖF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","shortLead":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","id":"20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2634e781-718a-4054-b7f3-39240c5b037e","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","timestamp":"2018. április. 17. 08:17","title":"Az öltözőből hívta vissza a csapatokat a bíró egy tizenegyesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36e7dc-1614-4949-a304-36b5ac90cdd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és nyertes óbudai képviselője közölte, segítenek az aláírásgyűjtésben. ","shortLead":"Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és nyertes óbudai képviselője közölte, segítenek az aláírásgyűjtésben. ","id":"20180416_A_Parbeszed_is_beleall_a_mobilgatas_nepszavazasba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b36e7dc-1614-4949-a304-36b5ac90cdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b5b17-4ec4-4a70-a8d2-229526b794d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_Parbeszed_is_beleall_a_mobilgatas_nepszavazasba","timestamp":"2018. április. 16. 15:39","title":"A Párbeszéd is beleáll a mobilgátas népszavazásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","shortLead":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","id":"20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df0c86c-4536-46ae-87dc-01583d2ee8a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","timestamp":"2018. április. 17. 15:24","title":"Megpróbáltak betörni a Közös Ország Mozgalom irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1cb1b8-04d6-4c0e-8ca9-3b045c195eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott szövetség jött létre a világ legnagyobb tech vállalatai között, akik felesküdtek rá, hogy minden felhasználót megvédenek, aki ellen kibertámadást indítanak a hackerek.","shortLead":"Soha nem látott szövetség jött létre a világ legnagyobb tech vállalatai között, akik felesküdtek rá, hogy minden...","id":"20180417_cybersecurity_tech_accord_kiberbiztonsag_dell_hp_facebook_microsoft_nokia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1cb1b8-04d6-4c0e-8ca9-3b045c195eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea80a0-70e4-453c-b69f-541e45e4e9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_cybersecurity_tech_accord_kiberbiztonsag_dell_hp_facebook_microsoft_nokia","timestamp":"2018. április. 17. 21:03","title":"Taktikai szavazás: összefogott a Facebook, a Microsoft, a Nokia, a HP, a Dell és 29 másik cég, elegük lett a hackerekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]