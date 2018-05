Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","shortLead":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","id":"20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce61a7a-c2e5-4187-9f1b-4675fa8b84a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","timestamp":"2018. május. 09. 14:53","title":"WSJ: Orbán Magyarországa jelenti az EU előtt álló egyik legfőbb kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","shortLead":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","id":"20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5962cf73-9ca6-4864-bcb8-30de05f24164","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","timestamp":"2018. május. 07. 22:14","title":"Óriásit ment a Hír TV áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák bármikor is kerülhetnek, látszólag tehát teljes főnyeremény online megmondóemberekkel hirdetni az ügyünket. De a cégek néha csak olcsó üveggyöngyöket kapnak a pénzükért. Cikkünkben négy tipikus hibát mutatunk be. ","shortLead":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák...","id":"20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663f4c45-ffbe-40b1-a296-77c2d6dd7e9d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","timestamp":"2018. május. 08. 13:15","title":"Négy fatális hiba, amit egy cég elkövethet, ha online influencert választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57ba834-07d8-46a0-be4d-03dd88b43663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180509_ungar_schmidt_parlament_alakulo_ules","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d57ba834-07d8-46a0-be4d-03dd88b43663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd771778-ab93-4eb3-baee-92f49db51318","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_ungar_schmidt_parlament_alakulo_ules","timestamp":"2018. május. 09. 13:34","title":"Itt az alakuló ülés legviccesebb jelenete – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9653dcea-fc20-4043-b313-c5ae25ece659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos megoldókulcsot csak csütörtökön hozzák majd nyilvánosságra, de az Eduline-on már olvashatók a szaktanár által kidolgozott esszék.","shortLead":"A hivatalos megoldókulcsot csak csütörtökön hozzák majd nyilvánosságra, de az Eduline-on már olvashatók a szaktanár...","id":"20180509_tortenelemerettsegi_igy_kellett_volna_megirni_az_esszeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9653dcea-fc20-4043-b313-c5ae25ece659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b5dbe2-8f35-4817-9000-1ffc308081c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_tortenelemerettsegi_igy_kellett_volna_megirni_az_esszeket","timestamp":"2018. május. 09. 14:24","title":"Történelemérettségi: így kellett (volna) megírni az esszéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági kollégiumi értekezletet hív össze.","shortLead":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági...","id":"20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2813d-af35-4922-8c26-2723d7bbfb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","timestamp":"2018. május. 07. 21:54","title":"A Kúria elnöke elmagyarázta, mi a gond a levélszavazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista oldalra, Szijjártó Péter azért érez némi felelősséget, és megpróbálja a szavak erejével felnyitni szemét.","shortLead":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista...","id":"20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20324e56-00c3-486c-ac32-c4eed7a281f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Szijjártó megpróbálja felnyitni az osztrák államelnök szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6b392-5953-4187-86c6-6a18ee0c8484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre szabályosabb a rendőrsorfal a Kossuth téren.","shortLead":"Egyre szabályosabb a rendőrsorfal a Kossuth téren.","id":"20180508_Mutatjuk_fentrol_a_Kossuth_teri_tuntetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6b392-5953-4187-86c6-6a18ee0c8484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52cf9f2-51d4-4f22-863b-7541b1788efa","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Mutatjuk_fentrol_a_Kossuth_teri_tuntetest","timestamp":"2018. május. 08. 11:05","title":"Mutatjuk fentről a Kossuth téri tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]