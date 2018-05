Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét hallunk a videóban és kik készítették el azt.","shortLead":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét...","id":"20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666be847-894a-421d-ab47-898f1e4036d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","timestamp":"2018. május. 23. 11:03","title":"De milyen zene szól a videó alatt? Többé nem kell keresgetni, a YouTube azonnal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbb82ad-24b4-461c-bb58-5619a1a8c327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem tudják bizonyítani, akkor még helyhiány miatt sem lehet korlátozni a tudósítókat egy állami intézmény rendezvényén – így értékel Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke annak kapcsán, hogy gyakorlatilag a fél magyar sajtót kitiltották Steve Bannon budapesti előadásáról.","shortLead":"Ha nem tudják bizonyítani, akkor még helyhiány miatt sem lehet korlátozni a tudósítókat egy állami intézmény...","id":"20180522_Hirunk_a_nagyvilagban_Onkenyesen_csaptak_ra_a_nemzetkozi_sajtora_az_ajtot_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbb82ad-24b4-461c-bb58-5619a1a8c327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d9639a-8432-42e6-a68c-9943e2ab7b84","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Hirunk_a_nagyvilagban_Onkenyesen_csaptak_ra_a_nemzetkozi_sajtora_az_ajtot_Budapesten","timestamp":"2018. május. 22. 15:43","title":"Hírünk a nagyvilágban: Önkényesen csapták rá a nemzetközi sajtóra az ajtót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet némítani, így feloldásig egyáltalán nem látszódnak majd az általa megosztott tartalmak. És a legjobb: a másik soha nem szerez róla tudomást.","shortLead":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet...","id":"20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631af28-85b3-41e3-8576-797916a07e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Hasznos újítás az Instagramon: lenémíthatja az ismerőseit – anélkül, hogy ők észrevennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","shortLead":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","id":"20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf710281-39ee-4cd6-bdcb-ac5572d36cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","timestamp":"2018. május. 24. 06:56","title":"Ceglédberceli tragédia: korábban is okozott már súlyos balesetet a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári Zsolt Istvánt indítja.","shortLead":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári...","id":"20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0d5288-2036-4cfa-bbd6-9d48bb7f250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","timestamp":"2018. május. 23. 10:13","title":"Egy vőfélyt indít a Munkáspárt a VIII. kerületi polgármester-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nők hivatalosan a férfiak miatt bűnhődnek az országban.","shortLead":"A nők hivatalosan a férfiak miatt bűnhődnek az országban.","id":"20180523_Ertelmetlen_tilalomnak_vetne_veget_az_irani_elnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9df0e3-a109-48bd-8e90-675f99e60653","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Ertelmetlen_tilalomnak_vetne_veget_az_irani_elnok","timestamp":"2018. május. 23. 05:09","title":"Értelmetlen tilalomnak vetne véget az iráni elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383fa133-93be-49d6-8032-a2b2952dd3bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Imre Krisztián lett vakoknak fejlesztett okosszemüvegével nyerte el az év európai innovátora díjat.","shortLead":"Imre Krisztián lett vakoknak fejlesztett okosszemüvegével nyerte el az év európai innovátora díjat.","id":"20180524_Macron_mellett_egy_magyart_is_dijaztak_az_ev_europai_vezetoi_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383fa133-93be-49d6-8032-a2b2952dd3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d1e684-3c3b-49a5-ade3-3deca8f557f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Macron_mellett_egy_magyart_is_dijaztak_az_ev_europai_vezetoi_kozott","timestamp":"2018. május. 24. 10:43","title":"Macron mellett egy magyart is díjaztak az év európai vezetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9ff861-d7de-445a-8aba-6c3e2e761a49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra nyílnak az olyan börtönök a bűnözéssel súlyosan fertőzött Brazíliában, ahol „felgyógyulóknak” nevezik a fogvatartottakat, s munkával és oktatással igyekeznek jó útra terelni a megbotlottakat.","shortLead":"Sorra nyílnak az olyan börtönök a bűnözéssel súlyosan fertőzött Brazíliában, ahol „felgyógyulóknak” nevezik...","id":"20180522_Szaporodnak_az_orok_es_fegyverek_nelkuli_bortonok_Braziliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9ff861-d7de-445a-8aba-6c3e2e761a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b043696-e2bf-47b5-863d-65c8797ab1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Szaporodnak_az_orok_es_fegyverek_nelkuli_bortonok_Braziliaban","timestamp":"2018. május. 22. 17:00","title":"Szaporodnak az őrök és fegyverek nélküli börtönök Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]