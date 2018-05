Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos szónok szerint a civilizációra az egyik legnagyobb fenyegetést az iszlám jelenti, mégpedig nem annak szélsőséges formája, nem a terrorizmus, hanem a mainstream muszlim társadalom. ","shortLead":"A szélsőjobbos szónok szerint a civilizációra az egyik legnagyobb fenyegetést az iszlám jelenti, mégpedig nem annak...","id":"20180526_Az_iszlammal_es_Sorossal_riogatott_Orbant_dicsoitette_Milo_Yiannopoulos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f21454-0c55-44b9-8851-4e2a919842f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8337f094-a77e-40fb-b8a3-dfcc6703ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Az_iszlammal_es_Sorossal_riogatott_Orbant_dicsoitette_Milo_Yiannopoulos","timestamp":"2018. május. 26. 18:07","title":"Az iszlámmal és Sorossal riogatott, Orbánt dicsőítette Milo Yiannopoulos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó pillanatait.","shortLead":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó...","id":"20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bebc45-ccd3-4b9b-9329-7c0cb38cdad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","timestamp":"2018. május. 28. 00:03","title":"Mint egy darab kő, úgy zuhant le az égből a Boeing, a 113 utasból 112 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cd7fc9-c8bb-41ca-8211-6090d3946e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt a lányáról kérdezték. Kijózanító választ adott.","shortLead":"A színészt a lányáról kérdezték. Kijózanító választ adott.","id":"20180527_A_KDNPt_biztos_sokkolna_Anthony_Hopkins_velemenye_a_csaladrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cd7fc9-c8bb-41ca-8211-6090d3946e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a094cbd-315c-4b09-af4f-6cffe3fc2619","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_A_KDNPt_biztos_sokkolna_Anthony_Hopkins_velemenye_a_csaladrol","timestamp":"2018. május. 27. 07:35","title":"A KDNP-t biztosan sokkolná Anthony Hopkins véleménye a családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc61fdf-9294-476e-9e70-4125e6ee0d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a 3-as metró vonalának teljes lezárásakor számít leginkább Bócsa Viktorra, akit néhány éve azért rúgtak ki, mert vicceket mesélt vezetés közben. ","shortLead":"A BKV a 3-as metró vonalának teljes lezárásakor számít leginkább Bócsa Viktorra, akit néhány éve azért rúgtak ki, mert...","id":"20180526_Visszaterhet_a_viccmeselo_buszsofor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc61fdf-9294-476e-9e70-4125e6ee0d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0be8451-6757-4bee-a111-9f0294543d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Visszaterhet_a_viccmeselo_buszsofor","timestamp":"2018. május. 26. 16:22","title":"Visszatérhet a viccmesélő buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy működését? Melyek a bölcsőde, az óvoda, az iskola vagy az egyetem elkezdésekor a hatékony alkalmazkodás kulcstényezői? Mi segíti a nehézségekkel való sikeres megküzdést? Milyen szerepük volt a papoknak és lelkészeknek a falvakban és kisvárosokban a történelmi Magyarországon és Erdélyben? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ az MTA Lendület programjának ez évi nyertesei. Az idei 21 új kutatócsoporttal együtt eddig összesen 164 Lendület-kutatócsoport alakult. Az MTA 2018-ban 3,54 milliárd forintot fordít a kutatócsoportok támogatására.","shortLead":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy...","id":"20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef962ce-db0e-4847-ac6f-a17ae80539b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","timestamp":"2018. május. 26. 11:03","title":"21 ígéretes magyar kutató, akik még a rákot is megértenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást - közölte a kijevi rendőrség. \r

","shortLead":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást...","id":"20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e9f9e0-03ec-43b3-b5fe-46553c7646b0","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","timestamp":"2018. május. 26. 16:07","title":"Bombariadó és más incidensek Kijevben a BL-döntő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b136ca5f-d51d-4b99-ab65-04776452fae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szó sincs a letelepedési kötvény reinkarnációjáról – állítják a hivatalos szervek, miután Kínában felbukkant egy erre utaló hirdetés. Mindeközben az USA tiltakozik, mert Magyarországon több százan csalással jutottak útlevélhez. ","shortLead":"Szó sincs a letelepedési kötvény reinkarnációjáról – állítják a hivatalos szervek, miután Kínában felbukkant egy erre...","id":"201821__letelepedes_ingatlanokert__usatiltakozas__visszaelesek__zart_karokkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b136ca5f-d51d-4b99-ab65-04776452fae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb7bc13-7ebc-443e-b8bd-1735facc10af","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__letelepedes_ingatlanokert__usatiltakozas__visszaelesek__zart_karokkal","timestamp":"2018. május. 26. 11:00","title":"Letelepedési kötvényprogram hivatalosan nincs, mégis vannak zűrös letelepedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos meghajtás a személyautók mellett a tömegközlekedésben is kezd elterjedni.","shortLead":"A tisztán elektromos meghajtás a személyautók mellett a tömegközlekedésben is kezd elterjedni.","id":"20180528_dizelgyilkos_elektromos_buszok_dizel_akkumulator_toltes_gyorstoltes_abb_svajc_kornyezetbarat_megujulo_energia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b185a07-ea3c-42e3-bc65-e01b6936bc5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_dizelgyilkos_elektromos_buszok_dizel_akkumulator_toltes_gyorstoltes_abb_svajc_kornyezetbarat_megujulo_energia","timestamp":"2018. május. 28. 08:21","title":"Jönnek a dízelgyilkos elektromos buszok – nem, nem a trolikra gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]