[{"available":true,"c_guid":"3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 61 millió jelszót vizsgáltak meg amerikai kutatók, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak a felhasználói fiókok. Az eredmény több mint elszomorító.","shortLead":"Több mint 61 millió jelszót vizsgáltak meg amerikai kutatók, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak a felhasználói...","id":"20180529_legrosszabb_jelszavak_2017_dashlane_felmeres","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245adee-fcd4-46c1-a266-ad2d6a2f067d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_legrosszabb_jelszavak_2017_dashlane_felmeres","timestamp":"2018. május. 29. 08:03","title":"Most azonnal változtassa meg a jelszavát, ha rajta van ezen a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Böszörményi út és az Ugocsa utca kereszteződésében történt.","shortLead":"A baleset a Böszörményi út és az Ugocsa utca kereszteződésében történt.","id":"20180529_BMWvel_csattant_egy_Ford_a_XII_keruletben_harman_megserultek__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bddd638-24ab-4615-872e-525716cfd548","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_BMWvel_csattant_egy_Ford_a_XII_keruletben_harman_megserultek__fotok","timestamp":"2018. május. 29. 09:48","title":"BMW-vel csattant egy Ford a XII. kerületben, hárman megsérültek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","shortLead":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","id":"20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee15f93-5d39-4381-a084-5a72ff9514b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. május. 30. 14:28","title":"Villamosmegállóban mentettek életet a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d5055-2815-43bb-b0b3-369165305d30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július 1-ig kell meghosszabbítani a teraszengedélyeket, de úgy tűnik, a II. kerületi önkormányzat akarva-akaratlanul keresztbe tett a Lövőház utcai vendéglátósoknak. Az engedély kiadását a társasház hozzájárulását igazoló közgyűlési határozathoz vagy hozzájárulási nyilatkozathoz kötik.","shortLead":"Július 1-ig kell meghosszabbítani a teraszengedélyeket, de úgy tűnik, a II. kerületi önkormányzat akarva-akaratlanul...","id":"20180530_Az_ellenseges_lakok_beleegyezesere_varhatnak_a_vendeglatosok_Buda_egyetlen_setaloutcajaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=869d5055-2815-43bb-b0b3-369165305d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2982a6b-2da4-4e12-af5a-ddfa439f23ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Az_ellenseges_lakok_beleegyezesere_varhatnak_a_vendeglatosok_Buda_egyetlen_setaloutcajaban","timestamp":"2018. május. 30. 13:48","title":"Az ellenséges lakókkal csatázhatnak a teraszozós vendéglátósok Buda ismert sétálóutcájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f488fa8-425f-41f6-86df-c5a0f3727b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezentúl nem segwayezhetnek be a Bazilika elé a turisták. ","shortLead":"Ezentúl nem segwayezhetnek be a Bazilika elé a turisták. ","id":"20180529_Kitiltja_az_V_kerulet_a_segwayeket_es_beerbikeokat_a_setaloutcakbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f488fa8-425f-41f6-86df-c5a0f3727b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ca726d-6bc0-4dda-b7ae-d9f8fb174158","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Kitiltja_az_V_kerulet_a_segwayeket_es_beerbikeokat_a_setaloutcakbol","timestamp":"2018. május. 29. 13:46","title":"Kitiltja az V. kerület a segwayeket és beerbike-okat a sétálóutcákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df70b9a2-5696-43ca-815e-41e57f2a3b6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint gyötrelmes életet élt az a horti nagymama, aki szombaton 4 éves unokájával a karján egy vonat elé ugrott Hort és Csány között.","shortLead":"A Blikk szerint gyötrelmes életet élt az a horti nagymama, aki szombaton 4 éves unokájával a karján egy vonat elé...","id":"20180529_Folyamatos_harcban_volt_a_gyamhivatallal_az_unokajaval_vonat_ele_ugro_nagymama","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df70b9a2-5696-43ca-815e-41e57f2a3b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bfc5ae-cdcb-461d-af5d-13a9db55ae46","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Folyamatos_harcban_volt_a_gyamhivatallal_az_unokajaval_vonat_ele_ugro_nagymama","timestamp":"2018. május. 29. 09:33","title":"Folyamatos harcban volt a gyámhivatallal az unokájával vonat elé ugró nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre szárazabb és egyre melegebb levő érkezik fölénk.","shortLead":"Egyre szárazabb és egyre melegebb levő érkezik fölénk.","id":"20180529_Kitor_a_nyar_kanikula_lesz_junius_elso_napjaiban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de606d1b-ed75-4aca-b4c5-bca78cdc467a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kitor_a_nyar_kanikula_lesz_junius_elso_napjaiban","timestamp":"2018. május. 29. 12:15","title":"Kitör a nyár, kánikula lesz június első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","shortLead":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","id":"20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a46331e-a5b8-4e37-9e4a-61a64c6fbe21","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Ma dönt a Kúria a kémperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]