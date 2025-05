Az elektromobilitás gyors ütemben fejlődik: míg tíz évvel ezelőtt még kuriózumnak számítottak a zöld rendszámos autók, ma már egyre többet látni belőlük Magyarország útjain. Nem kivételek ez alól a haszongépjárművek sem, ugyanis az elektromos autók használata ma már egyre több vállalkozás számára válik kézzelfogható üzleti döntéssé vált. Különösen igaz ez a haszongépjármű-flottát üzemeltető kis- és középvállalkozásokra, amelyek számára a járműpark költséghatékonysága közvetlenül befolyásolja a nyereségességet. A legfontosabb kérdés, hogy megéri-e elektromosra váltani? A válasz röviden: igen, sok esetben anyagi előnnyel is jár. És hogy miért? Lássuk az érveket – és a számokat!

A szokásos ellenérvek felett eljárt az idő

Az elektromos haszongépjárművekkel kapcsolatban gyakran felmerülő kételyek – hatótávpara, töltésproblémák, magas vételár, gyors akkumulátorkopás – a legtöbb esetben, a technológia mai szintjén már nem kritikusak.

A haszongépjármű iparágban 10 éve piacvezető európai Ford Pro központja által, több százezer haszongépjármű használati adatai alapján mérve a gyakorlatban látszik, hogy a kishaszongépjármű-tulajdonosok 46 százaléka naponta mindössze átlagosan 50–100 kilométert, további 40 százalék pedig legfeljebb 250 kilométert autózik egy átlagos napon. Vagyis a járművek 86 százalékának napi futása sem éri el egy mai modern elektromos áruszállítók legkisebb, kb. 300 kilométeres hatótávját sem, sőt sok esetben egyetlen töltéssel akár három teljes munkanap során használhatóak. Az éjszakai telephelyi vagy napelemes töltési megoldások pedig tovább csökkenthetik az üzemeltetési költségeket és a töltés (vagy tankolás) miatti állásidőt.

A valódi mérlegelési alap

Egy jármű vásárlásakor a beszerzési ár csak egy kezdeti tényező, a valódi döntési pont az úgynevezett teljes fenntartási költség (Total Cost of Ownership – TCO) a használati időre. Ha a vállalkozás 4-5 évig használja az adott járművet, és éves szinten az átlagnak megfelelő, körülbelül 250 munkanapon keresztül napi átlag 100 km-es távokat fut (mint a legtöbb logisztikai cég flottaautói), akkor az elektromos hajtás összességében kedvezőbb költségszintet eredményezhet, mint egy belső égésű motorral szerelt jármű esetében.

A dízelmodelleknél jellemző kopó-alkatrészek (pl. olajszűrő, féktárcsa, turbó, részecskeszűrő) cseréje akár 40 százalékkal magasabb karbantartási költséget is eredményezhet az elektromos verzióhoz képest. Az elektromos motor kevesebb mozgó alkatrésszel dolgozik, a fékhasználat regeneratív rendszerrel csökkenthető, az olajcseréről pedig szó sincs.

Szintén a villanyautók mellett szól, hogy a villamos energia ára vállalati szinten általában jóval kedvezőbb, mint a dízel üzemanyag literenkénti költsége. Az elektromos járművek fogyasztása jellemzően alacsony, így kilométerenként számottevően kevesebb kiadással lehet számolni, mint a dízelüzemű járművek esetében.

Támogatott villanyosok

Az elektromos járművekre vonatkozó állami támogatások és adókedvezmények tovább javítják a megtérülést. A cégautóadó kedvezményes, egyes pályázatok révén pedig a beszerzéshez akár közvetlen, vissza nem térítendő támogatás is elérhető. Emellett az ESG-elvárásokhoz való illeszkedés, illetve a környezetbarát beszállítói státusz megszerzése új üzleti lehetőségeket is megnyithat.

A haszonjárművek beszerzésekor sokak számára elrettentő lehet a gondolat, hogy az új hajtáslánc érkezésével új infrastruktúrára is szükség van. Tény, hogy egy cég telephelyén jól jön, ha van töltési lehetőség, ennek a kiépítése pedig valóban tetemes költség lehet. Ma már elérhetőek azonban olyan konstrukciók, amelyeknek keretében a töltőpontokat üzemeltető cégek teljesen ingyen kiépítik a megfelelő töltési rendszert az adott helyszínen, a vállalkozásnak pedig csak a felhasznált energia után kell fizetnie.

Ha pedig – az említett ESG-célkitűzésekkel összehangoltan – a vállalkozás tervezi napelemes rendszer kiépítését, ennek a költsége idővel megtérül, hiszen így a cég a flottájába tartozó elektromos haszongépjárművek “tankolását” legalább részben ingyenesen tudja fedezni.

A városi jövő nem a dízeleseké

Bár a haszonjárművek világában a dízelek rendkívül népszerűek, a jelenlegi gazdasági és szabályozási környezet is egyértelműen az elektromos járművek felé tolja a piacot. Egyre több városban korlátozzák a belső égésű motorral hajtott járművek behajtását. Hollandiában például 2025-től több városi zóna csak zéró emissziós járművekkel és áruszállítókkal lesz megközelíthető. A jelenlegi dízelek maradványértéke ennek fényében könnyen csökkenhet, míg az elektromos modelleké – a kereslet növekedésével – akár stabil is maradhat. Utóbbinál jelenleg még óvatosabban értékel a piac, de például a szabályozói környezet változásai miatt még az előbb említett, akár 4-5 éves használati időtávon belül is dinamikus erősödés várható, az elektromos modellek javára.

Felhasználói élmény: a sofőrök sem panaszkodnak

Nem elhanyagolható szempont a sofőrök visszajelzése sem: az elektromos járművek csendesebb, kényelmesebb, dinamikusabb vezetési élményt biztosítanak, különösen városi környezetben. Egy logisztikai, csomagküldő szolgálat számára – ahol gyakori a leállítás/beindítás, az alacsony sebesség és sok a megálló – az elektromos jármű praktikusabb és hatékonyabb egy dízeles vagy benzines modellnél.

Eljött az idő a váltásra

A gyártók, köztük a kiemelten hazai piacvezető Ford, jelenleg kedvezményes árazással és támogatásokkal igyekeznek ösztönözni a piaci bevezetést, így a következő 12-18 hónap kulcsfontosságú időszak lehet a flották elektrifikációjában.

Összességében tehát elmondható, hogy nemcsak környezetvédelmi, de üzleti szempontból is indokolt lehet a váltás az elektromos hajtású haszongépjárművekre. A Ford minden szegmensben részben vagy teljesen elektromos modelleket is kínál, így hazánkban is elérhető például az egyterű áruszállítók közt: elektromos E-Transit Courier, plug-in hibrid Transit Connect, a népszerű Transit Custom (elektromos és plug-in hibrid változat) és az elektromos E-Transit (2 különböző akkumulátorral is). A döntés pedig nem kizárólag a jövőről szól, hanem arról is, hogy a jelenben is okosabban, gazdaságosabban és hatékonyabban működjenek a vállalkozások, mint ahogyan az úttörő logisztikai cégek immáron jelenleg is.