A robotporszívó napjainkban már nem a Jetson-család kiváltsága, hanem egyre több hétköznapi háztartás része. Az első ilyen robotizált háztartási eszközt ugyan már 1996-ban bemutatták, a tömeggyártásra alkalmas készülékekre 2007-ig várni kellett. Azóta azonban óriási karriert futottak be, sőt ma már nem ritka az olyan kertesház sem, amelynek nappaliját robotizált porszívó, a kertjét pedig robotfűnyíró tartja rendben.

Nem véletlen, hogy a technológia iránt rajongók közül sokan még több szerepet szánnának a robotoknak, hogy hatékonyabbá tegyék a hétköznapjaikat, időt és energiát spóroljanak meg. A robotikával foglalkozó online fórumokban körülnézve hamar körvonalazódik, hogy milyen területen szeretnék az emberek könnyebbé tenni a saját életüket.

Ma már a mosógépeinkben is rendkívül komoly kapacitású számítógépek dolgoznak, amelyek mesterséges intelligencia segítségével érzékelik, hogy milyen ruhát szeretnénk mosni, és ehhez igazítják a programot. Igen ám, de a szennyest még továbbra is emberi erővel kell a gépbe juttatni, és sokak bánatára egyelőre nincs még hatékony teregetőrobot sem, ami levenné ezt a terhet a vállunkról. Ráadásul, ha megszáradt a mosás, a teregetőről is nekünk kell a szekrénybe juttatni a ruhákat. Igaz ugyan, hogy 2018-ban bemutattak már egy ruhahajtogató-robotot, ez azonban egyrészt akkora, mint egy komplett szekrény, rendkívül lassú, és nem utolsósorban 16 000 dollárba, vagyis szűk hatmillió forintba kerül.

Ennél is nagyobb igény lenne egy olyan szerkezetre, ami rendet rak utánunk a lakásban. A kisgyerekes szülők bizonyára komolyabb összeget sem sajnálnának, ha varászsütésre eltűnnének a szétszórt játékok és plüssállatok, de akár egyedülálló felnőttek között is sokan vannak, akik üdvözölnék, ha gépi segítséget kapnának a pakoláshoz.

Eközben az ipari logisztika és az ipari robotika világában már jóval előrébb járnak. Az SSI SCHÄFER, a világ egyik vezető intralogisztikai megoldásokat fejlesztő vállalata is új dimenzióba helyezte a hatékonyságot, a cég ipari robotjai óriási támogatást nyújtanak a raktározással foglalkozó szakemberek számára.

2025-ben talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy a modern logisztikai iparágban a hatékonyság és a helykihasználás kulcsfontosságú tényezők a versenyképesség megőrzésében.

Az SSI SCHÄFER ezen a téren nélkülözhetetlen eszközöket fejleszt az intralogisztikában érintett vállalatok számára. Az SSI SCHÄFER Rackbot, a RackBot System Elevate, a Logimat vertikális tárolóautomata, illetve a Logimat Vertical Lift Module mind olyan technológiai innovációk, amelyek nemcsak a raktári folyamatok hatékonyságát növelik, hanem a rendelkezésre álló tér optimális kihasználását is biztosítják.

Robotok szövetsége: integrált megoldások a zökkenőmentes működésért

A Rackbot egy úgynevezett autonóm mobil robot (AMR), amely képes önállóan navigálni a raktárakban, és olyan feladatokat elvégezni, mint például áruk szállítása és elhelyezése. Az SSI SCHÄFER Rackbot-rendszere integrálható a raktári infrastruktúrába, és képes együttműködni más automatizált rendszerekkel, például a szintén az SSI SCHÄFER által fejlesztett Logimat tárolóautomatákkal. Ez a szinergia lehetővé teszi a raktári folyamatok zökkenőmentes és hatékony működését, ami idő, energia és nem utolsósorban anyagi megtakarítást jelent a cégek számára.

Három dimenzióban gondolkodnak

Mivel pedig a hatékonyság része, hogy egy raktár alapterülete nem végtelen, ezért nem csak a vízszintes mozgásra kell felkészíteni az “ipari rendrakó robotokat”. A RackBot System Elevate a Rackbot továbbfejlesztett változata, amely a magas polcokra történő komissiózást könnyíti meg, azáltal, hogy képes emelkedni és süllyedni is. Ez a funkció különösen hasznos magas állványos raktárakban, ahol a hagyományos emelőeszközök, például targoncák nem használhatóak. A RackBot System Elevate így nemcsak a földszinti, hanem a magasabb szinteken is képes hatékony munkavégzésre, jelentősen növelve az azonos alapterületű raktári kapacitást.

A tér maximális kihasználása

Nem minden raktárban kell több tonnás alkatrészeket vagy termékeket mozgatni, viszont a hatékonyság és a helykihasználás az ilyen helyeken is fontos, akkor is, ha csak kisebb, könnyebb árucikkek komissiózásáról van szó.

Ebben segít a szintén az SSI SCHÄFER által fejlesztett Logimat vertikális tárolóautomata, amely egy kompakt, részben automatizált rendszer, és a kisebb árucikkek függőleges tárolásában segít. A Logimat a rendelkezésre álló magasságot kihasználva akár 90 százalékkal csökkentheti a szükséges raktárterületet.

Az áru-az-emberhez elv alapján működő rendszer gyors hozzáférést biztosít a termékekhez, növelve ezzel a komissiózási hatékonyságot és csökkentve a hibák lehetőségét. Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a raktárban dolgozó kollégák kényelmesen és biztonságosan végezhetik el feladataikat.

A jövő már itt van

A következő lépcsőfokot a Logimat Vertical Lift Module (VLM) jelenti. Ez egy olyan automatizált tárolórendszer, amellyel megoldható a különböző méretű és típusú áruk függőleges tárolása és a gyors hozzáférés. Különlegessége a moduláris felépítés, ami lehetővé teszi a raktár adottságainak megfelelő testreszabást, biztosítva a maximális helykihasználást és hatékonyságot. Egy esetleges későbbi fejlesztés során pedig nagy segítséget jelenthet, hogy a rendszer elemei könnyedén bővíthetőek. A VLM természetesen integrálható más SSI SCHÄFER rendszerekkel, például az említett Rackbot és a RackBot System Elevate robotokkal, így teljeskörű raktári automatizációt tesz lehetővé.

Mint látható, az ipari logisztika területén a robotok már jóval előrébb járnak, mint a háztartásunkban. Az SSI SCHÄFER rendszerei azonban ebben a szegmensben is kiemelkednek a maximális helykihasználással, az egyre növekvő hatékonysággal, rugalmasságukkal és skálázhatóságukkal, illetve az integrációs lehetőségeikkel, amelyek lehetővé teszik, hogy más vállalati rendszerekkel is zökkenőmentesen alkalmazhatóak legyenek.