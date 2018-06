Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Használt zokni és emberszag is felhasználható: a szúnyogkutatásban minden eszköz megengedett, hiszen halálos kórok terjesztőiről van szó. Szerencsére idehaza a felmelegedés ellenére sem okoznak még trópusi betegségeket a szúnyogok.","shortLead":"Használt zokni és emberszag is felhasználható: a szúnyogkutatásban minden eszköz megengedett, hiszen halálos kórok...","id":"201823__harc_aszunyogok_ellen__amalaria_szaga__migrans_rovarok__csipos_valaszok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffdbc53-101c-44a2-9e72-6f5ecbc08867","keywords":null,"link":"/tudomany/201823__harc_aszunyogok_ellen__amalaria_szaga__migrans_rovarok__csipos_valaszok","timestamp":"2018. június. 10. 20:00","title":"Az ember ősellensége: a szúnyog – Mit tehetünk ellene? Működnek-e a szúnyogriasztó appok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már most elkezdett felkészülni és felkészíteni, mert tudja, hogy az ilyen hullámok miniszterelnököket is maguk alá tudnak temetni. A hvg.hu heti közéleti elemzése.","shortLead":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már...","id":"20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb39554d-e410-4ca8-a100-b250cb6e019c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","timestamp":"2018. június. 10. 17:30","title":"Orbán egyetlen legitimációs érvét söpörheti el a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry herceg esküvője kivétel volt -, születésnapját is családi körben ünnepelte. És a felesége születésnapjára rendezett katonai parádén sem jelent meg.\r

\r

","shortLead":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry...","id":"20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d5512a-1d8c-4c75-b031-c9099c864e90","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","timestamp":"2018. június. 10. 13:18","title":"Csendes volt Fülöp herceg 97. születésnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1334c064-d438-482c-959d-ee1a94bea05a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dohányzás, forrásszegény egészségügy: a szakértők szerint ezek is okozzák, hogy Európában nálunk végzik a legtöbb végtagamputácót. 2015 óta egy centit nem haladtunk előre.\r

\r

","shortLead":"Dohányzás, forrásszegény egészségügy: a szakértők szerint ezek is okozzák, hogy Európában nálunk végzik a legtöbb...","id":"20180610_Riaszto_amputacioban_sajnos_vilagelsok_vagyunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1334c064-d438-482c-959d-ee1a94bea05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0b9145-60ac-4a24-a7db-21f83d501d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Riaszto_amputacioban_sajnos_vilagelsok_vagyunk","timestamp":"2018. június. 10. 12:12","title":"Riasztó: amputációban sajnos elsők vagyunk Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180609_40_eve_jelent_meg_a_Rolling_Stones_zavarba_ejto_lemeze_amit_csak_kesobb_tanultunk_meg_szeretni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d3f1c-867a-499d-b8dd-a18f83f43b03","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_40_eve_jelent_meg_a_Rolling_Stones_zavarba_ejto_lemeze_amit_csak_kesobb_tanultunk_meg_szeretni","timestamp":"2018. június. 09. 14:36","title":"40 éve jelent meg a Rolling Stones zavarba ejtő lemeze, amit sokan csak később tanultak meg szeretni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf98511-7f69-4cd2-82a0-91c23128f9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","timestamp":"2018. június. 10. 08:29","title":"Teljes fordulatszámon az illegális migránsokat segítők, meg is van az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","shortLead":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","id":"20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f854c35e-f90e-4898-bc9f-79d324651a6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","timestamp":"2018. június. 09. 16:30","title":"Demjén Ferenc: „Ritkán megyek fel a világhálóra, az egy gonosz folyó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De vajon melyik ügy az, amelyre így próbált meg reflektálni Macron?","shortLead":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De...","id":"20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b96fa52-c2be-403f-8871-189a78732a2a","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","timestamp":"2018. június. 09. 14:46","title":"Macron kézfogása egy fenyegetéssel is felér, és ezt már Trump is tudja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]