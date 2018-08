Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d702f6e5-a5f9-46df-aaef-9c284aae9c05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közterület Felügyelet mondta ezt az RTL Híradó kérdésére.","shortLead":"A Fővárosi Közterület Felügyelet mondta ezt az RTL Híradó kérdésére.","id":"20180827_Beismertek_hamarabb_tuntetik_el_a_politikai_tartalmu_graffitiket_Budapest_utcairol_mint_a_tobbit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d702f6e5-a5f9-46df-aaef-9c284aae9c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2316d6d-fff4-4d65-b9e9-9dbb7a1e2ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Beismertek_hamarabb_tuntetik_el_a_politikai_tartalmu_graffitiket_Budapest_utcairol_mint_a_tobbit","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:15","title":"Beismerték: hamarabb tüntetik el a politikai tartalmú graffitiket Budapest utcáiról, mint a többit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmondta az osztálytársainak, hogy meleg. Ők azt mondták, ölje meg magát. Megtette.","shortLead":"Elmondta az osztálytársainak, hogy meleg. Ők azt mondták, ölje meg magát. Megtette.","id":"20180828_Ongyilkos_lett_egy_9_eves_amerikai_kisfiu_mert_az_iskolaban_zaklattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56443dcf-0654-4809-b38c-d092240aaf66","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Ongyilkos_lett_egy_9_eves_amerikai_kisfiu_mert_az_iskolaban_zaklattak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:21","title":"Öngyilkos lett egy 9 éves amerikai kisfiú, mert az iskolában zaklatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ca27c-b9c2-49b6-b7d3-d799e0ad7bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet egy bicskei újságírónak segített, aki hálából elutalta a jogvédő szervezetnek azt a pénzt, amelyet az önkormányzattól kapott a perköltségek fedezésére a per megnyerése után.","shortLead":"A szervezet egy bicskei újságírónak segített, aki hálából elutalta a jogvédő szervezetnek azt a pénzt, amelyet...","id":"20180828_Buszken_vallja_a_TASZ_hogy_nem_fogad_el_allami_vagy_onkormanyzati_adomanyt_most_kozvetve_megis_ilyen_penz_jutott_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ca27c-b9c2-49b6-b7d3-d799e0ad7bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04757784-a774-44d8-aa02-75979e8312a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Buszken_vallja_a_TASZ_hogy_nem_fogad_el_allami_vagy_onkormanyzati_adomanyt_most_kozvetve_megis_ilyen_penz_jutott_hozza","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:08","title":"Akaratlanul is fizetett a TASZ-nak egy önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája összeszoktatásán is dolgozik.","shortLead":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája...","id":"20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8384e4-c647-4ead-9eb5-18601493e6ff","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:16","title":"Terepjáróval, hatalmas túrabottal vágott neki Lázár az alföldi tájnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f87c9ad-2162-4310-9c9c-525364defaae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termés kevesebb lesz ugyan, de a száraz időjárás legalább a szikkasztást megspórolta a gazdáknak.","shortLead":"A termés kevesebb lesz ugyan, de a száraz időjárás legalább a szikkasztást megspórolta a gazdáknak.","id":"20180828_Kevesebb_napraforgo_termett_a_nagy_meleg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f87c9ad-2162-4310-9c9c-525364defaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f54d85-0e1c-4ad6-ae18-e7764fe5c85e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Kevesebb_napraforgo_termett_a_nagy_meleg_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:30","title":"Kevesebb napraforgó termett a nagy meleg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Átlagosan két hónappal hosszabbítja meg a páciensek életét az agresszív agydaganat, a glioblastoma elpusztítására alkalmazott lézerkezelés a kemoterápiához képest visszatérő tumor esetében – állapították meg a Washington Egyetem orvostudományi karának kutatói.","shortLead":"Átlagosan két hónappal hosszabbítja meg a páciensek életét az agresszív agydaganat, a glioblastoma elpusztítására...","id":"20180829_agydaganat_glioblastoma_lezerkezeles_hatasa_kemoterapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e191a85-4c33-47e6-a95c-60b29187404a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_agydaganat_glioblastoma_lezerkezeles_hatasa_kemoterapia","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:03","title":"Egy lépés előre: tovább élhet, aki kemoterápia helyett lézerkezelést kér a leggyakoribb agydaganat ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kedd délelőtt távozott Eva Rezesova. Hatalmas volt a sajtóérdeklődés iránta, de egyetlen kérdésre sem válaszolt.","shortLead":"A Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kedd délelőtt távozott Eva Rezesova. Hatalmas volt...","id":"20180828_Kiengedtek_Rezesovat_a_bortonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b396091-81d1-482f-bfa9-337bd9c99fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Kiengedtek_Rezesovat_a_bortonbol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:20","title":"Kiengedték Rezesovát a börtönből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c67363-5328-420e-bcff-53250f0f6d9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritás és a befogadás értékeire akarják emlékeztetni Orbánt és Salvinit. ","shortLead":"A szolidaritás és a befogadás értékeire akarják emlékeztetni Orbánt és Salvinit. ","id":"20180828_Tobb_mint_negyezren_jeleztek_hogy_tuntetnek_Orban_ellen_Milanoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59c67363-5328-420e-bcff-53250f0f6d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddae25a4-6d41-4482-8457-7e12960d7883","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Tobb_mint_negyezren_jeleztek_hogy_tuntetnek_Orban_ellen_Milanoban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:09","title":"Több mint négyezren jelezték, hogy tüntetnek Orbán ellen Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]