[{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A NAV közleményében most a hosszú távú lakáskiadás szabályait tisztázta.","shortLead":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben...","id":"20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68fa4f6-a611-4d28-ab22-156fd8a3d52f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Adott néhány tippet a NAV, hogyan fizessünk az albérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot a baloldali ellenzéknek, a politikusnak viszont egy kizárást a pártjából. Kassai most perre megy az LMP-vel, és bár nem temeti pártját, úgy látja, sok esélye nem lesz a jobboldalon versenyezni a Fidesszel, a Jobbikkal és a Mi Hazánkkal.","shortLead":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot...","id":"20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df48dc8e-2c6e-4f87-a281-72b5ce68d454","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:11","title":"A kizárt LMP-s politikusban felmerült: szándékosan akartak kárt okozni egyes párttársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás szerint az amerikai felhasználók 26 százaléka letörölte az appot a telefonjáról, mert elegük lett belőle. ","shortLead":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás...","id":"20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddedca6-0c79-445e-8f70-66d87b5a0cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:33","title":"4-ből 1 amerikainak nagyon elege lett a Facebookból, törölték telefonjukról az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőröknek 20 méterről el kell tudniuk olvasni egy rendszámtáblát, ha ez nem sikerül, nincs kegyelem.","shortLead":"A sofőröknek 20 méterről el kell tudniuk olvasni egy rendszámtáblát, ha ez nem sikerül, nincs kegyelem.","id":"20180906_Azonnal_elveszik_a_jogositvanyat_NagyBritanniaban_ha_nem_lat_jol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b981a55a-7238-4059-9cd3-32129ad9fe96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Azonnal_elveszik_a_jogositvanyat_NagyBritanniaban_ha_nem_lat_jol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:49","title":"Azonnal elveszik a jogosítványát Nagy-Britanniában, ha nem lát jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","shortLead":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","id":"20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81669a7-46fa-404b-9484-367fcaa55622","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:18","title":"Cukin botladozik a most született tapírbébi a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","shortLead":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","id":"20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c4fd7-227d-4b45-ac6d-426ec1281056","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:28","title":"Életük végéig is hivatalban maradhatnak az MNB felügyelőbizottságának tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Borfesztivál 27. alkalommal várja a borbarátokat a Budai Várba, ahol mától vasárnap estig több mint 150 hazai és külföldi kiállító több ezer borát kóstolhatják. Reflektorfényben a balatoni borászatok.","shortLead":"A Budapest Borfesztivál 27. alkalommal várja a borbarátokat a Budai Várba, ahol mától vasárnap estig több mint 150...","id":"20180906_A_Balaton_a_Varba_koltozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cd3e41-8880-4597-aa63-df9909e6637a","keywords":null,"link":"/elet/20180906_A_Balaton_a_Varba_koltozott","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:57","title":"A Balaton a Várba költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki korábban a Nemzeti Nyomozó Irodánál is dolgozott. ","shortLead":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki...","id":"20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a512ae1-5ba4-4fc9-b62a-e80bc1d13cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:18","title":"Hivatali vesztegetés miatt vittek el bilincsben egy NAV-os vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]